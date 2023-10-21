讓人明白何謂香港人，不是思想統一、只許讚不許罵的機械人
我們想讓你知道的是
城市和國家都是由許多個人組成，珍貴的是人性一面。要是只報喜不報憂，只講家鄉富有發達一面，卻忽視其缺點甚至不許別人批評，都只會給人覺得小家。唯獨讓人了解家鄉人性一面，才讓人知道港人跟他們一樣是有血有肉的人，不是思想統一、只許讚不許罵的機械人。
來歐生活這麼久，有時被當地人問到為何走路比他們快。我都會答一句：只因我是香港人。
就是因為在這個生活節奏急促的大都會長大，才會有快如閃電的步速；也因為習慣了水洩不通的街衢，才對擠迫有不同的定義，很習慣歐洲繁忙時間的鐵路站和車廂。我總會跟這些當地人說，要是換你們在香港長大，都會有這樣的特性。
一些人愛提及自己的國家，是因為那裡經濟發達、GDP快速成長、鐵路發展一日千里，很值得自豪。
然而大部分人會對你的國家或城市有興趣的，是那裡的人和事，小事和細節反而比成就和偉業更為吸引。跟他們說出香港和港人的特點，例如說話直接、步履急促、愛高聲說話、沒有耐性，再佐以事例，例如常見到母親在公眾場所向孩子大喊，要他們聽話，外國人都會很深印象。
沒錯，這些特點可以說是缺點，但我們都不怕讓別人知道，因為城市和國家都是由許多個人組成，珍貴的是人性一面。要是只報喜不報憂，只講家鄉富有發達一面，卻忽視其缺點甚至不許別人批評，都只會給人覺得小家。唯獨讓人了解家鄉人性一面，才讓人知道港人跟他們一樣是有血有肉的人，不是思想統一、只許讚不許罵的機械人。
與不同國家的人相處和談天，觀察不同民族特質，是上佳的體驗。見到南美人愛吵鬧、說話總是抑揚頓挫兼手勢豐富，還愛在公共交通上唱歌，他們都會說是南美人特質：「我們在巴西／智利／阿根廷也是這個樣子的啊。」一些德國人會不喜歡，覺得他們破壞寧靜，卻有很多德國人鍾愛他們帶來的熱情和熱鬧，打破德國人那份拘謹。提起自己國家，不是因為民族自豪，而是無保留地將民族特性展現出來，做回自己。
說一句「只因我是香港人」，就是接納自己的成長背景，知道每個地方有優有劣。人雖在外多年，很多特性都是從小養成，我們可以調節，再學懂如何將那些特質展現，為自己和別人帶來快樂。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。