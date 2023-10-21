讓人明白何謂香港人，不是思想統一、只許讚不許罵的機械人

來歐生活這麼久，有時被當地人問到為何走路比他們快。我都會答一句：只因我是香港人。

就是因為在這個生活節奏急促的大都會長大，才會有快如閃電的步速；也因為習慣了水洩不通的街衢，才對擠迫有不同的定義，很習慣歐洲繁忙時間的鐵路站和車廂。我總會跟這些當地人說，要是換你們在香港長大，都會有這樣的特性。

一些人愛提及自己的國家，是因為那裡經濟發達、GDP快速成長、鐵路發展一日千里，很值得自豪。

然而大部分人會對你的國家或城市有興趣的，是那裡的人和事，小事和細節反而比成就和偉業更為吸引。跟他們說出香港和港人的特點，例如說話直接、步履急促、愛高聲說話、沒有耐性，再佐以事例，例如常見到母親在公眾場所向孩子大喊，要他們聽話，外國人都會很深印象。

沒錯，這些特點可以說是缺點，但我們都不怕讓別人知道，因為城市和國家都是由許多個人組成，珍貴的是人性一面。要是只報喜不報憂，只講家鄉富有發達一面，卻忽視其缺點甚至不許別人批評，都只會給人覺得小家。唯獨讓人了解家鄉人性一面，才讓人知道港人跟他們一樣是有血有肉的人，不是思想統一、只許讚不許罵的機械人。

與不同國家的人相處和談天，觀察不同民族特質，是上佳的體驗。見到南美人愛吵鬧、說話總是抑揚頓挫兼手勢豐富，還愛在公共交通上唱歌，他們都會說是南美人特質：「我們在巴西／智利／阿根廷也是這個樣子的啊。」一些德國人會不喜歡，覺得他們破壞寧靜，卻有很多德國人鍾愛他們帶來的熱情和熱鬧，打破德國人那份拘謹。提起自己國家，不是因為民族自豪，而是無保留地將民族特性展現出來，做回自己。

說一句「只因我是香港人」，就是接納自己的成長背景，知道每個地方有優有劣。人雖在外多年，很多特性都是從小養成，我們可以調節，再學懂如何將那些特質展現，為自己和別人帶來快樂。