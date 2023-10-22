微軟、臉書都在用的「教練式領導」：傾聽、提問、回饋關鍵三能力，問對問題比給出解答更重要

文：Tai Tsao 、Winnie Wu 、Rae Chen

各行各業的的顛覆性變革已經成為常態，過去行之有年的管理方式不再有效，當代管理者無法在任何情況下找到標準答案，因此，因此新的方式不斷被創造與嘗試。而教練式領導就是其中一個管理方式的重要演變，就像哈佛商業評論裡的一篇文章提到「教練領導學」（The Leader as Coach）就是主管正在轉變為教練的角色。

根據國際調查，在採用教練式領導的公司中，有超過51%的公司都表示此種領導方式使他們的收益超過了行業平均水平。

教練式領導更著重於團隊的個人發展，強調領導者透過啟發、引導和培養下屬的能力和潛力來達到目標，專注於協助員工成長，並提供員工所需的資源和指導，幫助他們實現個人和職業目標。這不僅可以增強團隊成員的成就感，還可以加強他們與主管之間的關係，打造更好的團隊精神，讓團隊可以適應不斷變化的環境，並帶來創新，創造高績效的團隊。

教練式領導為何成為未來主要的領導趨勢？

當代社會正在經歷前所未見的快速變化，教練式領導有助於團隊適應具挑戰性的陌生問題，有助於留住人才，避免人才斷層。

在世代演變下，千禧一代和Z世代更逐漸成為勞動力市場的主要組成部分。根據世界經濟論壇的數據顯示，到2025年，Z世代將會佔到勞動力的三分之一，但對於Z世代和千禧一代來說，他們追求的不只是薪資，他們更渴望有意義的工作、共同的目標和成長的空間。

所以，企業和組織要留住這些人才，首先需要了解什麼能夠激勵他們，然後再制定相應的策略。

教練式領導是推動、激勵和留住這些人才的重要工具。它還能確保組織的領導人才不會有斷層，培養熟練、適應良好的人才，帶領組織走向成功。

什麼是教練式領導（Coaching Leadership）？

教練式領導源於美國網球教練湯瑪士・高威（Timothy Gallwey），他從教導網球的經驗中，發現運動員的內心都有些自己難以察覺的盲點，卻會影響外在的表現。他透過用啟發式對話及陪伴的方式，幫助運動員察覺自己的盲點所在，進而將潛能發揮到極大的限度。 陪伴、成長是教練的核心能力，也是「教練式領導」的基本概念之一。

教練式領導的關鍵三能力，就是傾聽、提問和回饋。

1. 傾聽

需要具備同理心的傾聽，不是只聽表面的字句，而是能理解對方的需求與重視的價值觀，才能協助對方找到卡關的地方，尋回動能。

2. 提問

要使用開放性的提問，問對問題比回答更重要！一個好的提問可以激發對方思考，不僅讓對方更願意當責，也找到不同可能性。

3. 回饋

給予真誠坦率的回饋。當團隊成員做得好的給予讚美，讓對方能繼續保持，需要調整的，也具體說明，協助對方可以改進。

矽谷知名企業都採用的教練式領導

教練式領導已被許多知名企業採用，像是Facebook營運長（COO）桑伯格Sheryl Sandberg，他對於他的團隊有很高的要求，希望團隊能有傑出的工作表現。每當團隊達到或超乎他的預期時，他都會以教練式領導的風格給予高度的讚賞，並提供反饋意見，幫助團隊成員下次可以做得更好。當團隊成員遇到困難時，他也會運用他與團隊間的緊密關係，找到阻礙他們前進的障礙，並且協助他們如何找出如何克服這些困難。

第二個案例為微軟的執行長（CEO）納德拉Satya Nadella。他在2014年接任後的七年內讓微軟市值翻了六倍，成為第二間市值突破兩兆美元的企業。

他剛接任執行長時，公司正經歷一段停滯期，他運用教練式領導風格帶領負責開發與維護微軟產品的員工，他不會只對員工下指導棋，而是鼓勵員工抱著成長的心態。隨時為員工提供反饋和支持，而他的員工則會在集思廣益的過程中，增強他們的能力與帶來新的想法。

最終，這種教練式的方法改變了公司文化。這也讓微軟的歷史進入了一個更加成功、更加創新的時期。

Photo Credit: GettyImages 微軟執行長Satya Nadella

教練式領導在以下情況下最為有效

領導一個員工有動力，但參與度和積極性不高的團隊 接手的團隊文化有毒，或存在對領導者的不信任 發現組織目標與個人目標脫節 發現很多部門或信息孤島

在這些機會中，教練式領導可以用 「正面與鼓勵的態度鼓勵團隊重新出發 」幫助扭轉局面。

那麼，教練式領導有哪些好處與壞處呢？

優點：

根據研究採用教練式領導的團隊和組織，通常都能提高約20%的績效，協助公司達成目標，並取得結果。

領導者與直接下屬之間高度信任。對領導的信任會提高員工的承諾、滿意度和留任率。

團隊成員會經常得到反饋，以促進他們的成長，並得到他們信任和欽佩的人的支持和鼓勵。

團隊有一種凝聚力和合作感。

缺點：

不一定可以快速見效（例：傑克遜1989年接任公牛隊主教練，但直到1991年才第一次贏得總冠軍）。

對領導者來說，需要投入大量的時間和精力與每個團隊成員密切合作。

需要員工的合作和承諾。

如何在團隊中應用教練式領導風格

你可以採取幾個步驟，開始在自己的團隊中嘗試教練式領導風。

1. 了解個人發展目標

教練式領導的重點，不僅是組織的願景，也包括每個員工的願景，所以你需要透過與員工進行一對一的對話來了解這點，為了讓對話更有成效，請提出以下問題：

開放式問題：研究表明開放式問題能讓人更誠實地回答問題。例如，你可以問：「明年你的一個職涯目標是什麽？」而不是「你希望升職嗎？」

突出重點： 試著一次只問一個問題，以免團隊成員不知所措。不要問他們有什麽目標，他們認為需要培養什麽技能，以及他們如何看待未來。只問一個問題，比如 「你目前面臨的挑戰是什麽？」

2. 優先考慮反饋

反饋就是教練式領導中不可或缺的一環，而反饋應該具備以下幾點：

頻率——定期反饋，而不是只在績效考核時反饋。

清晰——有真實案例說明與舉例。

可操作——具備工作上可以使用的建設性建議。

就像領導力本身一樣，反饋也不是放之四海而皆準的。與團隊成員溝通，了解他們喜歡如何接收反饋，像是一個人可能喜歡公開喊話，而另一個人則更喜歡私下交談。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

最後，切記要在建設性批評與表揚和認可之間取得平衡。指導領導力的目的固然是塑造技能和提高績效，但同時也應在此過程中建立自信。

3. 培養自己的情商

教練式領導風格是高度個性化的，因此領導者可以用最能引起共鳴、對自己最有意義的方式來指導下屬，要做到這點，就要有好的情商，而情商就是你識別和管理自己以及他人情緒的能力，你可以通過以下方式培養自己的情商

徵求團隊成員與下屬的反饋意見。

當你感受到情緒時，說出你的情緒名稱（簡單如「我感到壓力很大」）。

練習正念，真正與自己的情緒建立聯繫。

讓自己感到欣慰的是，理解他人並不完全取決於你能否發展出某種神秘的第六感。教練式領導也會積極傾聽直接下屬的目標、挑戰和喜好，並根據這些做出調整。

最後，可看出教練式領導不僅可以帶領團隊達到高績效表現，更可以協助公司留住人才，若你也想嘗試採用教練式領導，可以從心態轉變開始。

你是不是具備成長型思維 （Growth Mindset）？相信人是可以發展的？

你自己本身是否能覺察當下，具備正念（Mindfulness）和恢復力 （resilience）？

專注在整個人的狀態，看到對方的多重角色，與環境的連結等。

啟發改變：不是「我要改變你」，而是「我相信你有自己願意改變的動機，而我會協助你」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航