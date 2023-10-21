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2023/10/21,
影劇

【2023金鐘獎】迷你劇集男配角黃迪揚、迷你劇集女配角獎由范瑞君奪得

【2023金鐘獎】迷你劇集男配角黃迪揚、迷你劇集女配角獎由范瑞君奪得
Photo Credit: 三立電視提供

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【2023金鐘獎】第58屆金鐘獎迷你劇集男配角由《看海》的黃迪揚獲得、迷你劇集女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。

2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《看海》的黃迪揚獲得。迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。

2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《看海》的黃迪揚獲得。迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。
Photo Credit: 三立電視提供

迷你劇集（電視電影）男配角獎：

黃迪揚畢業於台北藝術大學戲劇系，早年活躍於舞台劇並在2016年以戲劇《植劇場－天黑請閉眼》中的警察角色備受矚目，2019年則演出高炳權的《江湖無難事》被眾人看見。

黃迪揚的影視作品短片、長片、影集皆有，包含《火神的眼淚》、《用九柑仔店》、《逆局》等作品；除此之外，黃迪揚持續於舞台劇演出，包含全民大劇團、果陀劇團、綠光劇團、臺南人劇團，都能看見黃迪揚的身影。

而黃迪揚今年獲得金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，則是導演林柏瑜的25分鐘短片作品《看海》，此短片也曾在2022年獲金穗獎評審團特別獎，以及桃園電影節台灣獎最佳影片。

黃迪揚在片中與另一名資深演員陸弈靜演出母子，而黃迪揚飾演的智能障礙者，也深受評審青睞與肯定。評審表示，身障角色在戲中是個包伏，處境令人沉痛無奈與負擔，卻也值得同情，表演力道十足， 引人入勝，肢體傳達亦是入木三分。

黃迪揚致詞首先謝謝評審，並表示，或許你們不知道在這時候給予我這個獎有多鼓舞，在表演這條路上來沒被看到的朋友，要珍惜還沒發光之前就看到你的人，最後更直呼「我是黃迪揚算是還不錯的演員，請繼續找我演戲」。

第一次入圍就獲獎的黃迪揚，在後台接受訪問時說：「謝謝喜歡我的演出的朋友，第一次坐國父紀念館前排的位置，到現在都感覺很不，我覺得入圍就是很不容易的事情，在其他前輩以及那麼厲害的演員們之中脫穎而出，真的感謝評審。」最後，黃迪揚也表示，這次的獲獎好像是老天爺的暗示，「正如剛剛所言，疫情、通膨影響等等，有在思考是不是要做些別的，但這次的入圍或得獎，感覺是老天爺跟我說，『不要想別的，戲來了就接，就演下去就對了』」。

第58屆金鐘獎迷你劇集男配角由《看海》的黃迪揚獲得、迷你劇集女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。
Photo Credit: 三立電視提供

迷你劇集（電視電影）女配角獎：

活躍於舞台劇、電視、電影的范瑞君，在1997年就以《少年死亡告白》獲得第32屆金鐘獎最佳女配角。范瑞君出演過多部電視劇，如俗女養成記》、《華燈初上》、《第9節課》、《最佳配角》、《阿波羅男孩》等戲劇。

此次范瑞君以《額外旅程》中飾演一名等待丈夫器官移植的妻子，在照護丈夫的同時，罹患心理疾病。心心念念陌生人捐贈器官給丈夫，詮釋自私念頭與本善人性的拉扯。

評審表示，范瑞君在劇中表現層次分明，真摯動人的情感，外表看似堅強，內心卻失落無助，把病人家屬等待心臟壓抑的情緒，發揮到淋漓盡致，讓人不捨，表情自然細膩，充滿細節的表演，令人屏氣凝神。

「除了感謝還是感謝，」范瑞君獲獎後感謝《額外旅程》所有團隊 ，因為你們我才有機會站在這裡。范瑞君也表示，祈求世界和平，讓所有苦難留在戲劇裡，讓我們影業從業人員來承受這一切。

范瑞君在後台表示：「很開心，尤其因為這次對手都非常強勁，一開始真的抱著來玩的心態，得獎真的非常謝謝評審們。」范瑞君最後也開玩笑表示，因為這次的競爭對手有參選的副總統候選人賴佩霞，差點在台上講出「凍蒜」，也沒想到這次真的「凍蒜」了！

迷你劇集（電視電影）男配角獎（粗體為得獎者）

  • 卜學亮／人選之人-造浪者
  • 胡智強／龔囝
  • 黃河／茁劇場-滴水的推理書屋
  • 黃迪揚／看海
  • 戴立忍／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）女配角獎（粗體為得獎者）

  • 丁寧／她和她的她
  • 范瑞君／額外旅程
  • 陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
  • 蔡亘晏／人選之人-造浪者
  • 賴佩霞／人選之人-造浪者

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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