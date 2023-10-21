【2023金鐘獎】迷你劇集男配角黃迪揚、迷你劇集女配角獎由范瑞君奪得
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【2023金鐘獎】第58屆金鐘獎迷你劇集男配角由《看海》的黃迪揚獲得、迷你劇集女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。
2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《看海》的黃迪揚獲得。迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。
迷你劇集（電視電影）男配角獎：
黃迪揚畢業於台北藝術大學戲劇系，早年活躍於舞台劇並在2016年以戲劇《植劇場－天黑請閉眼》中的警察角色備受矚目，2019年則演出高炳權的《江湖無難事》被眾人看見。
黃迪揚的影視作品短片、長片、影集皆有，包含《火神的眼淚》、《用九柑仔店》、《逆局》等作品；除此之外，黃迪揚持續於舞台劇演出，包含全民大劇團、果陀劇團、綠光劇團、臺南人劇團，都能看見黃迪揚的身影。
而黃迪揚今年獲得金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，則是導演林柏瑜的25分鐘短片作品《看海》，此短片也曾在2022年獲金穗獎評審團特別獎，以及桃園電影節台灣獎最佳影片。
黃迪揚在片中與另一名資深演員陸弈靜演出母子，而黃迪揚飾演的智能障礙者，也深受評審青睞與肯定。評審表示，身障角色在戲中是個包伏，處境令人沉痛無奈與負擔，卻也值得同情，表演力道十足， 引人入勝，肢體傳達亦是入木三分。
黃迪揚致詞首先謝謝評審，並表示，或許你們不知道在這時候給予我這個獎有多鼓舞，在表演這條路上來沒被看到的朋友，要珍惜還沒發光之前就看到你的人，最後更直呼「我是黃迪揚算是還不錯的演員，請繼續找我演戲」。
第一次入圍就獲獎的黃迪揚，在後台接受訪問時說：「謝謝喜歡我的演出的朋友，第一次坐國父紀念館前排的位置，到現在都感覺很不，我覺得入圍就是很不容易的事情，在其他前輩以及那麼厲害的演員們之中脫穎而出，真的感謝評審。」最後，黃迪揚也表示，這次的獲獎好像是老天爺的暗示，「正如剛剛所言，疫情、通膨影響等等，有在思考是不是要做些別的，但這次的入圍或得獎，感覺是老天爺跟我說，『不要想別的，戲來了就接，就演下去就對了』」。
迷你劇集（電視電影）女配角獎：
活躍於舞台劇、電視、電影的范瑞君，在1997年就以《少年死亡告白》獲得第32屆金鐘獎最佳女配角。范瑞君出演過多部電視劇，如俗女養成記》、《華燈初上》、《第9節課》、《最佳配角》、《阿波羅男孩》等戲劇。
此次范瑞君以《額外旅程》中飾演一名等待丈夫器官移植的妻子，在照護丈夫的同時，罹患心理疾病。心心念念陌生人捐贈器官給丈夫，詮釋自私念頭與本善人性的拉扯。
評審表示，范瑞君在劇中表現層次分明，真摯動人的情感，外表看似堅強，內心卻失落無助，把病人家屬等待心臟壓抑的情緒，發揮到淋漓盡致，讓人不捨，表情自然細膩，充滿細節的表演，令人屏氣凝神。
「除了感謝還是感謝，」范瑞君獲獎後感謝《額外旅程》所有團隊 ，因為你們我才有機會站在這裡。范瑞君也表示，祈求世界和平，讓所有苦難留在戲劇裡，讓我們影業從業人員來承受這一切。
范瑞君在後台表示：「很開心，尤其因為這次對手都非常強勁，一開始真的抱著來玩的心態，得獎真的非常謝謝評審們。」范瑞君最後也開玩笑表示，因為這次的競爭對手有參選的副總統候選人賴佩霞，差點在台上講出「凍蒜」，也沒想到這次真的「凍蒜」了！
迷你劇集（電視電影）男配角獎（粗體為得獎者）
- 卜學亮／人選之人-造浪者
- 胡智強／龔囝
- 黃河／茁劇場-滴水的推理書屋
- 黃迪揚／看海
- 戴立忍／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）女配角獎（粗體為得獎者）
- 丁寧／她和她的她
- 范瑞君／額外旅程
- 陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
- 蔡亘晏／人選之人-造浪者
- 賴佩霞／人選之人-造浪者
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。