【2023金鐘獎】戲劇類完整得獎名單（10/21晚更新）：典禮主持人、收看平台一次整理

今（2023）年第58屆金鐘獎於本週六公布得獎名單，眾所矚目的戲劇類入圍名單，Netflix《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。

除了《模仿犯》之外，本屆的《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》，分別入圍14項、12項、11項、10項大獎，成為本次金鐘獎戲劇類別的入圍領跑者。

對於本屆金鐘獎戲劇類的入圍概況，戲劇類評審團主任委員唐美雲表示：「這次好作品、好演員真的很多，但入圍名額真的有限，所以遺珠也很多。」

而本屆戲劇類典禮主持人則由鍾欣凌獨挑大樑，而鍾欣凌表示，在接典禮主持工作後，其實有考慮過找個地方閉關，但是小孩還是會黏著她，乾脆還是留在家，目前已經開始為金鐘做功課，至於壓力，她認為去年曾寶儀主持已經是天花板了，話說得好清楚、溫暖又溫柔，所以自己把串場的工作做好就可以。

第58屆金鐘獎戲劇類類台灣電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

Photo Credit: 三立提供 唐美雲

第58屆金鐘獎戲劇類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

戲劇類

戲劇節目獎

牛車來去

台灣犯罪故事

我願意

村裡來了個暴走女外科

模仿犯

戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻／牛車來去

洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局

徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下

張榮吉、張亨如／模仿犯

賴孟傑／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目編劇獎

李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去

馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯

梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下

陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光

賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男主角獎

吳慷仁／模仿犯

李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局

姚淳耀／模仿犯

蔡昌憲／牛車來去

薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌

戲劇節目女主角獎

安心亞【廖婧伶】／牛車來去

林予晞／台灣犯罪故事-出軌

桂綸鎂／台北女子圖鑑

高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意

蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男配角獎

庹宗華／模仿犯

陳博正／模仿犯

游安順／牛車來去

楊大正／我願意

鄒承恩／我願意

戲劇節目女配角獎

王渝屏／第9節課

米可白【趙亦瑄】／牛車來去

吳奕蓉／我願意

邱偲琹／模仿犯

楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光

戲劇節目最具潛力新人獎

王敏淳／機智校園生活青春向前衝

楊誠／第9節課

戴雅芝／親愛的亞當

蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科

迷你劇集獎

人選之人-造浪者

她和她的她

和平歸來

茁劇場-滴水的推理書屋

電視電影獎

幻日手記

你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

姊姊

客家電影院-綠金龜的模仿犯

龔囝

迷你劇集（電視電影）導演獎

卓立／她和她的她

林君陽／人選之人-造浪者

徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

張誌騰／詠晴

鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯

迷你劇集（電視電影）編劇獎

夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

溫郁芳／她和她的她

潘客印／姊姊

簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）男主角獎

勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮

李程彬／她和她的她

莊凱勛／額外旅程

劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314

迷你劇集（電視電影）女主角獎

王淨／人選之人-造浪者

夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

許瑋甯／她和她的她

陸弈靜／看海

迷你劇集（電視電影）男配角獎

卜學亮／人選之人-造浪者

胡智強／龔囝

黃河／茁劇場-滴水的推理書屋

黃迪揚／看海

戴立忍／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）女配角獎

丁寧／她和她的她

范瑞君／額外旅程

陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》

蔡亘晏／人選之人-造浪者

賴佩霞／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天

林奕嵐／她和她的她

紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮

黃珮琪／姊姊

劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車

戲劇類節目攝影獎

陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯

葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事

趙冠衡／姊姊

劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者

戲劇類節目燈光獎

許鈞筌／台北女子圖鑑

陳冠廷／茁劇場-滴水的推理書屋

謝松銘、陳晉緯／台灣犯罪故事

魏琥弦、陳柏佑、鄭兆珊／模仿犯

關本良／須菩提的眼淚

戲劇類節目剪輯獎

施博瀚／人選之人-造浪者

陳小菁／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

解孟儒、陳禹學／模仿犯

雷震卿／台北女子圖鑑

劉新銳、蕭力修 ／台灣犯罪故事-出軌

戲劇類節目視覺特效獎

徐國洲／台灣犯罪故事

郭憲聰／村裡來了個暴走女外科

陳奕仁、王重治、張朝銘／我願意

涂維廷、洪昰顥、朱科豐／模仿犯

涂維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶／人選之人-造浪者

戲劇類節目造型設計獎

王佳惠／我願意

林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈／模仿犯

游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃家信／村裡來了個暴走女外科

樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽決之碧血玄黃

賴琬婷、葉思辰／媽，別鬧了！

戲劇類節目美術設計獎

方序中、羅文璟／人選之人-造浪者

王重治、吳承羲、施筱柔、舒國豪、廖晏舟／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

陳炫劭／我在隔離中

鄭予舜／我願意

蕭仁傑／模仿犯

戲劇類節目聲音設計獎

江吟楓、牛奶白【王姵樺】、Krist【林允中】、黃在恩／《公視學生劇展-道安講習》

杜篤之、杜亦晴／詠晴

高偉晏、江宜真、鄭元凱、陳家俐、李育智、陳亦偉、羅頌策／模仿犯

張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪／公視學生劇展-回收場的夏天

陳維良、蔡篤易、葉之聖、傅國賓／客家電影院-綠金龜的模仿犯

戲劇原創歌曲獎

My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒

比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！

牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去

得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者

縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑

戲劇配樂獎

侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事

侯志堅／人選之人-造浪者

陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意

溫子捷／模仿犯

戲劇類節目創新獎

南方電影有限公司、瀚草文創事業股份有限公司／模仿犯

絡思本娛樂製作有限公司／我願意

特別獎項

特別貢獻獎（得主）丁強先生

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核稿編輯：楊士範