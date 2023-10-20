【2023金鐘獎】戲劇類完整得獎名單（10/21晚更新）：典禮主持人、收看平台一次整理
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今年第58屆金鐘獎戲劇類別，於10月21日公布得獎名單。本屆節目類典禮主持人為鍾欣凌獨挑大樑，至於本屆最受矚目的戲劇作品，當數Netflix的《模仿犯》，入圍17項大獎打破去年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。
今（2023）年第58屆金鐘獎於本週六公布得獎名單，眾所矚目的戲劇類入圍名單，Netflix《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。
除了《模仿犯》之外，本屆的《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》，分別入圍14項、12項、11項、10項大獎，成為本次金鐘獎戲劇類別的入圍領跑者。
對於本屆金鐘獎戲劇類的入圍概況，戲劇類評審團主任委員唐美雲表示：「這次好作品、好演員真的很多，但入圍名額真的有限，所以遺珠也很多。」
而本屆戲劇類典禮主持人則由鍾欣凌獨挑大樑，而鍾欣凌表示，在接典禮主持工作後，其實有考慮過找個地方閉關，但是小孩還是會黏著她，乾脆還是留在家，目前已經開始為金鐘做功課，至於壓力，她認為去年曾寶儀主持已經是天花板了，話說得好清楚、溫暖又溫柔，所以自己把串場的工作做好就可以。
第58屆金鐘獎戲劇類類台灣電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
第58屆金鐘獎戲劇類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
戲劇類
戲劇節目獎
- 牛車來去
- 台灣犯罪故事
- 我願意
- 村裡來了個暴走女外科
- 模仿犯
戲劇節目導演獎
- 李岳峰、張志鴻／牛車來去
- 洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局
- 徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下
- 張榮吉、張亨如／模仿犯
- 賴孟傑／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目編劇獎
- 李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去
- 馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯
- 梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下
- 陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光
- 賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男主角獎
- 吳慷仁／模仿犯
- 李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
- 姚淳耀／模仿犯
- 蔡昌憲／牛車來去
- 薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌
戲劇節目女主角獎
- 安心亞【廖婧伶】／牛車來去
- 林予晞／台灣犯罪故事-出軌
- 桂綸鎂／台北女子圖鑑
- 高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意
- 蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男配角獎
- 庹宗華／模仿犯
- 陳博正／模仿犯
- 游安順／牛車來去
- 楊大正／我願意
- 鄒承恩／我願意
戲劇節目女配角獎
- 王渝屏／第9節課
- 米可白【趙亦瑄】／牛車來去
- 吳奕蓉／我願意
- 邱偲琹／模仿犯
- 楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光
戲劇節目最具潛力新人獎
- 王敏淳／機智校園生活青春向前衝
- 楊誠／第9節課
- 戴雅芝／親愛的亞當
- 蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科
迷你劇集獎
- 人選之人-造浪者
- 她和她的她
- 和平歸來
- 茁劇場-滴水的推理書屋
電視電影獎
- 幻日手記
- 你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 姊姊
- 客家電影院-綠金龜的模仿犯
- 龔囝
迷你劇集（電視電影）導演獎
- 卓立／她和她的她
- 林君陽／人選之人-造浪者
- 徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 張誌騰／詠晴
- 鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯
迷你劇集（電視電影）編劇獎
- 夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 溫郁芳／她和她的她
- 潘客印／姊姊
- 簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）男主角獎
- 勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮
- 李程彬／她和她的她
- 莊凱勛／額外旅程
- 劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314
迷你劇集（電視電影）女主角獎
- 王淨／人選之人-造浪者
- 夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 許瑋甯／她和她的她
- 陸弈靜／看海
迷你劇集（電視電影）男配角獎
- 卜學亮／人選之人-造浪者
- 胡智強／龔囝
- 黃河／茁劇場-滴水的推理書屋
- 黃迪揚／看海
- 戴立忍／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）女配角獎
- 丁寧／她和她的她
- 范瑞君／額外旅程
- 陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
- 蔡亘晏／人選之人-造浪者
- 賴佩霞／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
- 林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天
- 林奕嵐／她和她的她
- 紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮
- 黃珮琪／姊姊
- 劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車
戲劇類節目攝影獎
- 陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯
- 葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事
- 趙冠衡／姊姊
- 劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者
戲劇類節目燈光獎
- 許鈞筌／台北女子圖鑑
- 陳冠廷／茁劇場-滴水的推理書屋
- 謝松銘、陳晉緯／台灣犯罪故事
- 魏琥弦、陳柏佑、鄭兆珊／模仿犯
- 關本良／須菩提的眼淚
戲劇類節目剪輯獎
- 施博瀚／人選之人-造浪者
- 陳小菁／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 解孟儒、陳禹學／模仿犯
- 雷震卿／台北女子圖鑑
- 劉新銳、蕭力修 ／台灣犯罪故事-出軌
戲劇類節目視覺特效獎
- 徐國洲／台灣犯罪故事
- 郭憲聰／村裡來了個暴走女外科
- 陳奕仁、王重治、張朝銘／我願意
- 涂維廷、洪昰顥、朱科豐／模仿犯
- 涂維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶／人選之人-造浪者
戲劇類節目造型設計獎
- 王佳惠／我願意
- 林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈／模仿犯
- 游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃家信／村裡來了個暴走女外科
- 樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽決之碧血玄黃
- 賴琬婷、葉思辰／媽，別鬧了！
戲劇類節目美術設計獎
- 方序中、羅文璟／人選之人-造浪者
- 王重治、吳承羲、施筱柔、舒國豪、廖晏舟／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 陳炫劭／我在隔離中
- 鄭予舜／我願意
- 蕭仁傑／模仿犯
戲劇類節目聲音設計獎
- 江吟楓、牛奶白【王姵樺】、Krist【林允中】、黃在恩／《公視學生劇展-道安講習》
- 杜篤之、杜亦晴／詠晴
- 高偉晏、江宜真、鄭元凱、陳家俐、李育智、陳亦偉、羅頌策／模仿犯
- 張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪／公視學生劇展-回收場的夏天
- 陳維良、蔡篤易、葉之聖、傅國賓／客家電影院-綠金龜的模仿犯
戲劇原創歌曲獎
- My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒
- 比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！
- 牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去
- 得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者
- 縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑
戲劇配樂獎
- 侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事
- 侯志堅／人選之人-造浪者
- 陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意
- 溫子捷／模仿犯
戲劇類節目創新獎
- 南方電影有限公司、瀚草文創事業股份有限公司／模仿犯
- 絡思本娛樂製作有限公司／我願意
特別獎項
-
特別貢獻獎（得主）丁強先生
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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