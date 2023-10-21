【2023金鐘獎】《她和她的她》李程彬、許瑋甯囊括迷你劇集男、女主角獎

2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《她和她的她》的李程彬獲得。迷你劇集（電視電影）女主角獎則由同劇的許瑋甯獲得。

Photo Credit: 三立電視提供

迷你劇集（電視電影）男主角獎：

李程彬出道12年，出演過《六弄咖啡館》、《七月與安生》、《一把青》、《求婚大作戰》等作品。此次，李程彬憑藉《她和她的她》劇中，一人分飾兩角——一個是偏鄉基層警員劉常宇（小劉），另一個是城市中的科技公司經理李皓明，獲得首座金鐘獎。

評審點出李程彬在劇中的表現，將兩個差異極大的角色，無論是上班族的都會男性或是偏鄉的基層警員，皆表現得極其生動。 面對都會男性對愛情的堅持守護，或是基層警員對案情的生猛追緝，李程彬在兩者都有極佳的完成度。

首次入圍就以《她和她的她 》獲得男主角獎的李程彬表示：「每個人都有夢想，就看你怎麼實現它，成為一名演員是我一直以來的夢想，我曾答應過一個導演，我獲獎第一個要感謝他。」

最後，他感性以台語向母親感動告白：「從小到大您總是將我和姊姊扶養到大，今日我得獎應該是妳的，媽媽，我愛你。」

李程彬在後台採訪中表示：「沒想過自己會得獎，上台的時候內心很激動，拿我獎盃到後台還差點跌倒，腿軟太晚發作，這個劇本當初看到時非常感動，希望像我們這類型的劇，能被更多人看見，這比我得獎更重要。」

至於在得獎，獲得金鐘影帝的稱號之後，李程彬也在後台被問及對於未來的角色想法，李程彬說：「接下來也希望挑戰不同角色為主，每次詮釋的角色，都希望能和自己以及觀眾共同突破」。

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迷你劇集（電視電影）女主角獎：

此次獲獎是許瑋甯繼2015年以《16個夏天》獲得戲劇節目女配角獎後，三度問鼎金鐘。以模特兒出道後，許瑋甯轉戰戲劇圈，跨足戲劇、電影、舞台劇等領域，出演《惡作劇之吻》、《下一站，幸福》、《醉後決定愛上你》、《16個夏天》、《麻醉風暴》、《誰是被害者》等多部膾炙人口的戲劇。

許瑋甯此次在《她和她的她》劇中，飾演一名學生時期遭到老師性侵的林晨曦，在性暴力創傷後，穿梭在解離與現實之間，在無數次的解離後逐漸與家人、男友和自己和解。

評審稱讚許瑋甯的演出精湛沈穩，為不斷翻轉的謎團穿針引線，立起敘事的精準座標，內斂細緻地勾勒出兩個獨特的角色輪廓，在脆弱與堅韌之間，情感流露真摯動人，展現出複雜且迷人 的人性光譜。

許瑋甯在致詞時說：「我可以站在這邊都要感謝所有幕後團隊與對手，他們在現場給我很大的力量與火花。」並向一步一腳印走到現在的自己說聲感謝。最後許瑋甯也和一直支撐她的家人表示感謝，能讓她無後顧之憂做自己想做的事。

許瑋甯此次憑藉《她和她的她》獲得金鐘影后，而上一次許瑋甯的獲獎，要追溯到2015年的《她和她的她》，當時許瑋甯獲得第50屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎。對於第二座金鐘獎的肯定，許瑋甯表示：「上一次是《16個夏天》獲獎，這次的感受還是很像新鮮人，還是很謝謝華文創、八大、Netflix，他們願意訴說這個故事，不容易拍，但我們還是完成了。當然也要感謝我的家人，真的不容易。」

迷你劇集（電視電影）男主角獎（粗體為得獎者）

勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮

李程彬／她和她的她

莊凱勛／額外旅程

劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314

迷你劇集（電視電影）女主角獎（粗體為得獎者）

王淨／人選之人-造浪者

夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

許瑋甯／她和她的她

陸弈靜／看海

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴

核稿編輯：邱宜君