【2023金鐘獎】《她和她的她》李程彬、許瑋甯囊括迷你劇集男、女主角獎
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【2023金鐘獎】迷你劇集男主角獎由《她和她的她》的李程彬獲得，劇集女主角獎由同劇演員許瑋甯獲得。
2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《她和她的她》的李程彬獲得。迷你劇集（電視電影）女主角獎則由同劇的許瑋甯獲得。
迷你劇集（電視電影）男主角獎：
李程彬出道12年，出演過《六弄咖啡館》、《七月與安生》、《一把青》、《求婚大作戰》等作品。此次，李程彬憑藉《她和她的她》劇中，一人分飾兩角——一個是偏鄉基層警員劉常宇（小劉），另一個是城市中的科技公司經理李皓明，獲得首座金鐘獎。
評審點出李程彬在劇中的表現，將兩個差異極大的角色，無論是上班族的都會男性或是偏鄉的基層警員，皆表現得極其生動。 面對都會男性對愛情的堅持守護，或是基層警員對案情的生猛追緝，李程彬在兩者都有極佳的完成度。
首次入圍就以《她和她的她 》獲得男主角獎的李程彬表示：「每個人都有夢想，就看你怎麼實現它，成為一名演員是我一直以來的夢想，我曾答應過一個導演，我獲獎第一個要感謝他。」
最後，他感性以台語向母親感動告白：「從小到大您總是將我和姊姊扶養到大，今日我得獎應該是妳的，媽媽，我愛你。」
李程彬在後台採訪中表示：「沒想過自己會得獎，上台的時候內心很激動，拿我獎盃到後台還差點跌倒，腿軟太晚發作，這個劇本當初看到時非常感動，希望像我們這類型的劇，能被更多人看見，這比我得獎更重要。」
至於在得獎，獲得金鐘影帝的稱號之後，李程彬也在後台被問及對於未來的角色想法，李程彬說：「接下來也希望挑戰不同角色為主，每次詮釋的角色，都希望能和自己以及觀眾共同突破」。
迷你劇集（電視電影）女主角獎：
此次獲獎是許瑋甯繼2015年以《16個夏天》獲得戲劇節目女配角獎後，三度問鼎金鐘。以模特兒出道後，許瑋甯轉戰戲劇圈，跨足戲劇、電影、舞台劇等領域，出演《惡作劇之吻》、《下一站，幸福》、《醉後決定愛上你》、《16個夏天》、《麻醉風暴》、《誰是被害者》等多部膾炙人口的戲劇。
許瑋甯此次在《她和她的她》劇中，飾演一名學生時期遭到老師性侵的林晨曦，在性暴力創傷後，穿梭在解離與現實之間，在無數次的解離後逐漸與家人、男友和自己和解。
評審稱讚許瑋甯的演出精湛沈穩，為不斷翻轉的謎團穿針引線，立起敘事的精準座標，內斂細緻地勾勒出兩個獨特的角色輪廓，在脆弱與堅韌之間，情感流露真摯動人，展現出複雜且迷人 的人性光譜。
許瑋甯在致詞時說：「我可以站在這邊都要感謝所有幕後團隊與對手，他們在現場給我很大的力量與火花。」並向一步一腳印走到現在的自己說聲感謝。最後許瑋甯也和一直支撐她的家人表示感謝，能讓她無後顧之憂做自己想做的事。
許瑋甯此次憑藉《她和她的她》獲得金鐘影后，而上一次許瑋甯的獲獎，要追溯到2015年的《她和她的她》，當時許瑋甯獲得第50屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎。對於第二座金鐘獎的肯定，許瑋甯表示：「上一次是《16個夏天》獲獎，這次的感受還是很像新鮮人，還是很謝謝華文創、八大、Netflix，他們願意訴說這個故事，不容易拍，但我們還是完成了。當然也要感謝我的家人，真的不容易。」
迷你劇集（電視電影）男主角獎（粗體為得獎者）
- 勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮
- 李程彬／她和她的她
- 莊凱勛／額外旅程
- 劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314
迷你劇集（電視電影）女主角獎（粗體為得獎者）
- 王淨／人選之人-造浪者
- 夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 許瑋甯／她和她的她
- 陸弈靜／看海
延伸閱讀
- 【2023金鐘獎】戲劇類完整得獎名單
- Netflix《人選之人》：從造浪者變成「靠勢」者，所有人都只是亞靜勝利的遙遠的陪襯
- 【台劇】《她和她的她》：與《想見你》近似的結構，謎團的答案同時也是愛情的答案
- 《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》：如何挺過婚姻危機？三個比擲筊更有用的心聲聆聽術
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。