【2023金鐘獎】《人選之人－造浪者》獲得迷你劇集獎，導演林君陽則獲得迷你劇集（電視電影）導演獎

2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集獎由《人選之人－造浪者》獲得，導演獎則是由同劇導演林君陽拿下。

Photo Credit: 中央社

迷你劇集（電視電影）導演獎：

迷你劇集（電視電影）導演獎由林君陽以《人選之人－造浪者》一劇拿下。評審點出，林君陽展現非常成熟的場面調度和敘事能力， 將難以入口的政治職人劇呈現的自然、流暢，在艱澀的角色和議題之間，仍讓觀眾一 集接一集想往下一探究竟。

林君陽受獎時說：「謝謝演員跟我一起把你們靈魂的碎片留在這個故事裡，謝謝所有幕後團隊尤其是導演組，不斷的與我對話，這些過程當中所有在背後推了我一把的力量，讓我今天有機會站在這裡拿起獎座。「我會繼續努力，台灣的戲劇會越來越好。」最後，林君陽向家人表達聲感謝。

林君陽畢業於輔仁大學影像傳播學系，曾為自由影像工作者，早期以攝影專業起家，曾經憑藉《公視人生劇展—結婚不結婚》、《公視人生劇場—三朵花純理髮》連續兩年入圍電視金鐘獎最佳攝影獎。

而後林君陽轉戰導演職，與高炳權共同導出了電影《愛的麵包魂》，獨立執導了電影《愛情算不算》；2019年，執導的影集《我們與惡的距離》在台掀起大熱，片中碰觸的「死刑」議題，也讓當時台灣社會引發正反兩方論戰。

自《我們與惡的距離》開始，林君陽近年迅速崛起，憑藉《我們與惡的距離》拿下電視金鐘最佳導演，又再2021年執導時代劇《茶金》，再度入圍電視金鐘獎最佳導演。

今（2023）年，林君陽上半年交出了影集《人選之人－造浪者》、電影《疫起》，前者對準了政治幕僚職人，並帶出職場上的權勢與性騷擾，而讓台灣的現實社會進入MeToo運動；後者則是描述2003年的SARS，帶領台灣社會返回20年前的大疫之年。

今晚，林君陽再以《人選之人－造浪者》獲得個人第二座金鐘獎最佳導演。值得一提的是，林君陽今年也憑藉《疫起》獲得台北電影獎最佳導演，而《疫起》也入圍金馬獎8項大獎，林君陽今年的金字之路，尚未結束。

《人選之人 - 造浪者》劇照｜Photo Credit: Netflix提供

迷你劇集獎：

《人選之人-造浪者》今晚拿下迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）導演獎、戲劇原創歌曲獎、戲劇類節目視覺特效獎，共計4項大獎，堪稱本屆此類別的大贏家，與同樣獲得4項大獎的《她和她的她》目別苗頭。

《人選之人－造浪者》由曾製作多部職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的製作人林昱伶操刀製作，並由長年合作夥伴林君陽執導，劇本則是由簡莉穎及曾擔任選戰文宣幕僚的厭世姬共同撰寫。

《人選之人－造浪者》花費兩年進行田調完成，故事聚焦於文宣幕僚們面臨的選戰，而在選戰背後，《人選之人－造浪者》劍指了職場中的權勢性侵議題，在台灣掀起大熱，並帶起MeToo運動，劇中由謝盈萱飾演的黨部文宣部副主任翁文芳，一句「我們不要就這樣算了」的台詞，更成為後來MeToo運動的代表金句之一。

此劇讓今年台灣上半年，從政治圈、藝文圈、娛樂圈、學術圈等面向，全面討論性騷擾、性侵害等議題。而《人選之人－造浪者》請來謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳姸霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如等人演出，其中在劇播畢之後，最受矚目的演員，當數宣布與郭台銘搭擋，角逐副總統的賴佩霞。

評審指出，《人選之人－造浪者》為議題造浪者，成功融合政治幕僚職場生活劇 特點，運用喜劇節奏拉近嚴肅題材與觀眾距離，編、導演與製作層面達到高水平，自然流暢，是跨越國際視野的人選之作 。

剛奪下迷你劇集導演獎的《人選之人 - 造浪者 》，再收下迷你劇集獎，未到金鐘現場的公視監製於蓓華由聯合監製代為致詞：「尋覓多年後，終於等到一出完整勾勒台灣現況的政治職人劇，它探討台灣民主社會該面對的各種議題，也表達所台灣許多層面的轉變，劇中呈現的世界可能有點烏托邦，但他給我們一種對台灣的美好願景與期待，面對各界質疑戰戰競競，很開心有這個機會跟社會有深層的對話。」

製作人林昱伶在後台接受訪問時表示：「感謝大目影藝盡心盡力的同事，這並非只是製作面的事情，也要感謝我媽媽，在我創業的這10年，謝謝她的包容，他感覺快不認識我了，拿到這個獎真的不容易，對手強勁，而且這個題目真的不容易！」

林君陽在後台接受訪問時表示：「說實話，真的謝不完，能夠站上這個舞台有太多緣分，來自於人以及社會氛圍，很多原因很難一一描述，對我來說借我我說故事的能力，讓這故事傳到對的地方，對我來講是我的榮幸。」

迷你劇集獎（粗體為得獎者）

人選之人-造浪者

她和她的她

和平歸來

茁劇場-滴水的推理書屋

迷你劇集（電視電影）導演獎

卓立／她和她的她

林君陽／人選之人－造浪者

徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

張誌騰／詠晴

鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴

核稿編輯：邱宜君