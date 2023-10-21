【2023金鐘獎】《人選之人－造浪者》獲得迷你劇集獎，導演林君陽則獲得迷你劇集（電視電影）導演獎
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【2023金鐘獎】《人選之人—造浪者》奪得迷你劇集類的最大獎迷你劇集獎，導演林君陽更贏得迷你劇集導演獎。
2023年第58屆金鐘獎，迷你劇集獎由《人選之人－造浪者》獲得，導演獎則是由同劇導演林君陽拿下。
迷你劇集（電視電影）導演獎：
迷你劇集（電視電影）導演獎由林君陽以《人選之人－造浪者》一劇拿下。評審點出，林君陽展現非常成熟的場面調度和敘事能力， 將難以入口的政治職人劇呈現的自然、流暢，在艱澀的角色和議題之間，仍讓觀眾一 集接一集想往下一探究竟。
林君陽受獎時說：「謝謝演員跟我一起把你們靈魂的碎片留在這個故事裡，謝謝所有幕後團隊尤其是導演組，不斷的與我對話，這些過程當中所有在背後推了我一把的力量，讓我今天有機會站在這裡拿起獎座。「我會繼續努力，台灣的戲劇會越來越好。」最後，林君陽向家人表達聲感謝。
林君陽畢業於輔仁大學影像傳播學系，曾為自由影像工作者，早期以攝影專業起家，曾經憑藉《公視人生劇展—結婚不結婚》、《公視人生劇場—三朵花純理髮》連續兩年入圍電視金鐘獎最佳攝影獎。
而後林君陽轉戰導演職，與高炳權共同導出了電影《愛的麵包魂》，獨立執導了電影《愛情算不算》；2019年，執導的影集《我們與惡的距離》在台掀起大熱，片中碰觸的「死刑」議題，也讓當時台灣社會引發正反兩方論戰。
自《我們與惡的距離》開始，林君陽近年迅速崛起，憑藉《我們與惡的距離》拿下電視金鐘最佳導演，又再2021年執導時代劇《茶金》，再度入圍電視金鐘獎最佳導演。
今（2023）年，林君陽上半年交出了影集《人選之人－造浪者》、電影《疫起》，前者對準了政治幕僚職人，並帶出職場上的權勢與性騷擾，而讓台灣的現實社會進入MeToo運動；後者則是描述2003年的SARS，帶領台灣社會返回20年前的大疫之年。
今晚，林君陽再以《人選之人－造浪者》獲得個人第二座金鐘獎最佳導演。值得一提的是，林君陽今年也憑藉《疫起》獲得台北電影獎最佳導演，而《疫起》也入圍金馬獎8項大獎，林君陽今年的金字之路，尚未結束。
迷你劇集獎：
《人選之人-造浪者》今晚拿下迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）導演獎、戲劇原創歌曲獎、戲劇類節目視覺特效獎，共計4項大獎，堪稱本屆此類別的大贏家，與同樣獲得4項大獎的《她和她的她》目別苗頭。
《人選之人－造浪者》由曾製作多部職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的製作人林昱伶操刀製作，並由長年合作夥伴林君陽執導，劇本則是由簡莉穎及曾擔任選戰文宣幕僚的厭世姬共同撰寫。
《人選之人－造浪者》花費兩年進行田調完成，故事聚焦於文宣幕僚們面臨的選戰，而在選戰背後，《人選之人－造浪者》劍指了職場中的權勢性侵議題，在台灣掀起大熱，並帶起MeToo運動，劇中由謝盈萱飾演的黨部文宣部副主任翁文芳，一句「我們不要就這樣算了」的台詞，更成為後來MeToo運動的代表金句之一。
此劇讓今年台灣上半年，從政治圈、藝文圈、娛樂圈、學術圈等面向，全面討論性騷擾、性侵害等議題。而《人選之人－造浪者》請來謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳姸霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如等人演出，其中在劇播畢之後，最受矚目的演員，當數宣布與郭台銘搭擋，角逐副總統的賴佩霞。
評審指出，《人選之人－造浪者》為議題造浪者，成功融合政治幕僚職場生活劇 特點，運用喜劇節奏拉近嚴肅題材與觀眾距離，編、導演與製作層面達到高水平，自然流暢，是跨越國際視野的人選之作 。
剛奪下迷你劇集導演獎的《人選之人 - 造浪者 》，再收下迷你劇集獎，未到金鐘現場的公視監製於蓓華由聯合監製代為致詞：「尋覓多年後，終於等到一出完整勾勒台灣現況的政治職人劇，它探討台灣民主社會該面對的各種議題，也表達所台灣許多層面的轉變，劇中呈現的世界可能有點烏托邦，但他給我們一種對台灣的美好願景與期待，面對各界質疑戰戰競競，很開心有這個機會跟社會有深層的對話。」
製作人林昱伶在後台接受訪問時表示：「感謝大目影藝盡心盡力的同事，這並非只是製作面的事情，也要感謝我媽媽，在我創業的這10年，謝謝她的包容，他感覺快不認識我了，拿到這個獎真的不容易，對手強勁，而且這個題目真的不容易！」
林君陽在後台接受訪問時表示：「說實話，真的謝不完，能夠站上這個舞台有太多緣分，來自於人以及社會氛圍，很多原因很難一一描述，對我來說借我我說故事的能力，讓這故事傳到對的地方，對我來講是我的榮幸。」
迷你劇集獎（粗體為得獎者）
- 人選之人-造浪者
- 她和她的她
- 和平歸來
- 茁劇場-滴水的推理書屋
迷你劇集（電視電影）導演獎
- 卓立／她和她的她
- 林君陽／人選之人－造浪者
- 徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 張誌騰／詠晴
- 鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯
延伸閱讀
- 【2023金鐘獎】戲劇類完整得獎名單
- Netflix《人選之人》：從造浪者變成「靠勢」者，所有人都只是亞靜勝利的遙遠的陪襯
- 【台劇】《她和她的她》：與《想見你》近似的結構，謎團的答案同時也是愛情的答案
- 《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》：如何挺過婚姻危機？三個比擲筊更有用的心聲聆聽術
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。