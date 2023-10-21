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2023/10/21,
影劇

【2023金鐘獎】戲劇節目女配角獎由《牛車來去》米可白（趙亦瑄），領獎高喊「我是一個演員！」

【2023金鐘獎】戲劇節目女配角獎由《牛車來去》米可白（趙亦瑄），領獎高喊「我是一個演員！」
Photo Credit: 三立電視提供

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【2023金鐘獎】戲劇節目女配角獎由《牛車來去》的米可白（趙亦瑄）獲得。

2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目女配角獎由《牛車來去》的米可白（趙亦瑄）獲得。

米可白此次在《牛車來了》一劇中飾演千金小姐「千佳」，原本應該過著少奶奶的生活，卻因為不孕遭到婆婆刁難，更面對老公外遇、喪子、照顧公公等曲折的人生境遇。

評審認為，米可白在劇中的儀態塑造、語調節奏都用著極為自制的收放詮釋角色，對角色前後成長的改變分寸拿捏入微，各年齡段的成熟深淺掌握得宜，成為眾多角色與綿長時間軸中一抹亮眼的存在。

「我以前是兒童台姊姊，後來變通告藝人，現在是一個演員，我真的很喜歡演戲。」米可白上台領獎時，激動地表示：「我是一個演員，謝謝評審看到我的努力，謝謝《牛車來去》，我真的好愛你們，謝謝團隊與我身邊每一個演員，有你們我才能拿獎！」

戲劇節目女配角獎由《牛車來去》的米可白【趙亦瑄】得獎。Photo Credit: 三立電視提供
Photo Credit: 三立電視提供

米可白2004年參加東森幼幼台水果生力軍選拔，隔年年8月入選，在此之後，以「葡萄姐姐」的藝名正式出道，並在東森幼幼台兒童節目打開知名度，此後則在各大綜藝節目遊走，並以通告藝人身份闖蕩演藝圈。

近幾年，米可白轉戰戲劇圈，也交出許多優異成績，包含《有你陪伴》、《生生世世》、《我在你心裡》、《一個屋簷下》、《美麗人生》、《再見之後》、《牛車來去》等作品。今晚則以《牛車來去》收穫首座金鐘獎。

米可白在後台時接受訪問時表示：「感謝《牛車來去》，感謝導演、公視、製作人，以前當葡萄姐姐、當通告藝人，現在當演員，有些人不看好，也有些挫折，但這次獲獎真的很謝謝評審。」

戲劇節目女配角獎（粗體為得獎者）

  • 王渝屏／第9節課
  • 米可白【趙亦瑄】／牛車來去
  • 吳奕蓉／我願意
  • 邱偲琹／模仿犯
  • 楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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