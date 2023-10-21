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2023/10/21,
影劇

【2023金鐘獎】戲劇節目男配角獎由《我願意》楊大正獲獎，成為「三金得主」

【2023金鐘獎】戲劇節目男配角獎由《我願意》楊大正獲獎，成為「三金得主」
Photo Credit: 三立電視提供

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【2023金鐘獎】戲劇節目男配角獎由《我願意》的楊大正獲得。

2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目男配角獎由《我願意》的楊大正獲得。

楊大正身兼歌手與演員，作為滅火器樂團的主唱，同時也是唱片廠牌「火氣音樂」的共同創辦人。楊大正過去出演過《燦爛時光》、《鏡子森林》、《天橋上的魔術師》、《茁劇場－綠島金魂》、《流麻溝十五號》等多部電影戲劇。

楊大正在《我願意》一劇中所飾演的趙維成，因為意外成為聾啞人士，後來又因老婆迷信邪教，導致家破人亡。為了此次的演出，楊大正事前必須考取大客車駕照，還得去學習簡單的手語。

戲劇類節目男配角獎則由《我願意》的楊大正獲獎。Photo Credit: 三立電視提供
Photo Credit: 三立電視提供

評審認為，「俗」的完成高難度角色，聾啞人士專業手語的表達、公車司機的庶民感，眼神裡處處是角色情感的靈動，絕望的夫妻對手戲令人動容，爆發力十足，是令人期待的演員。

楊大正自2009年初次接觸演戲後，首次入圍男配角，楊大正上台後高喊「哈囉金鐘獎！拍謝，我第一次來就拿禮物。」他首先謝謝文化部、謝謝金鐘獎評審與《我願意》團隊，並說道：「其實我演戲演14年了，能夠站上舞台，都要感謝14年來給我所給過我機會與表演養分的導演與前輩。」

同時身為滅火器樂團主唱的楊大正，險些口誤感謝金曲獎，也不忘向滅火器團員喊聲，最後說：「我是楊大正，我除了是樂團主唱，我也是一位很棒的演員。」

此次獲獎，讓楊大正成為「三金得主」，包辦金音獎、金曲獎、金鐘獎。楊大正在後台接受訪問時說：「來到典禮會場入座時，真的覺得已經夠了，在我身旁的，都是我在小時候看他們演出的演員，我就覺得，原來我的演出是能夠跟他們相提並論，在這個前提下，就覺得非常幸福了。」對於獲得首個演技獎項的肯定，楊大正也不忘對未來喊話：「我也會在演技上繼續精進自己，希望未來能常常來到金鐘。」

戲劇節目男配角獎（粗體為得獎者）

  • 庹宗華／模仿犯
  • 陳博正／模仿犯
  • 游安順／牛車來去
  • 楊大正／我願意
  • 鄒承恩／我願意

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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