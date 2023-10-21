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2023/10/21,
影劇

【2023金鐘獎】戲劇節目女主角獎《村裡來了個暴走女外科》蔡婌臻獲獎，收下首座金鐘視后

【2023金鐘獎】戲劇節目女主角獎《村裡來了個暴走女外科》蔡婌臻獲獎，收下首座金鐘視后
Photo Credit: 三立電視提供

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【2023金鐘獎】戲劇節目女主角獎由《村裡來了個暴走女外科》的蔡婌臻獲得。

2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目女主角獎由《村裡來了個暴走女外科》的蔡婌臻獲得。

蔡婌臻在醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》中，飾演一名患有創傷後壓力症，而無法開刀的外科醫生「小劉」劉梓旭。被派到鄉下後，與朱軒洋所飾演的宮廟乩身林山君，發展出一段姐弟戀。

該劇從姐弟戀的發展，到陽光醫院的命運，以及受到熱議的家明醫師，都讓觀眾非常喜愛。最後兩集收視率達1.68及2.07，受到觀眾的喜愛，除了蔡淑臻獲獎之外，在今晚也拿下戲劇節目最具潛力新人獎。

評審點出，蔡婌臻精準掌握喜劇節奏，她將突然被派到鄉下的外科女醫生演得絲絲入扣、魅力十足，演出不刻意表現南北差距，卻有平衡的喜感與情感。與對手戲的演員搭配自然合宜，演出十分動人心弦。

從T台走向了影視，演出許多作品的蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》收下的戲劇節目女主角獎，蔡婌臻致詞表示，「這段旅程很美好，永遠不會忘記，我也深可體會到身為一位演員的價值，我相信故事能幫人們互相理解、互相包容、促成世界和平，而故事的載體是演員，我以身為一名演員為榮。」

最後，她把這個獎獻給在低谷的朋友，並鼓勵這些人們：「相信這道光會以不同形式展現，只要張開眼睛，你們會找到路的。」

以模特兒身份出道的蔡淑臻，在模特兒圈耕耘多年，直至2011年憑藉演出《犀利人妻》，首度入圍金鐘獎戲劇節目女配角，演技實力在當時就備受期待。此後，蔡淑臻三度入圍金鐘，摘下一獎。2015年以及2019年，蔡淑臻分別以《鑑識英雄》、《鑑識英雄II 正義之戰》入圍戲劇節目女主角獎，雖然皆鎩羽而歸，但其演技早已備受肯定。

直到2020年，蔡淑臻才以《噬罪者》拿下第55屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，首度敲鐘；到了今年，蔡淑臻就以《村裡來了個暴走女外科》片中的小劉醫師一角，摘下金鐘獎戲劇節目女主角獎，收穫個人首座金鐘視后。

戲劇節目女主角獎（粗體為得獎者）

  • 安心亞【廖婧伶】／牛車來去
  • 林予晞／台灣犯罪故事－出軌
  • 桂綸鎂／台北女子圖鑑
  • 高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意
  • 蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

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核稿編輯：邱宜君


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