【2023金鐘獎】戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲獎，收下個人第二座金鐘視帝
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【2023金鐘獎】戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲得。
2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲得。
在以真實事件「李泰安搞軌案」改編而成的《台灣犯罪故事－出軌》中，薛仕凌飾演火車出軌案嫌疑人兄弟檔，幫助弟弟逃逸的哥哥林學慶。評審認為，薛仕凌演藝不得父親疼愛又嫉妒弟弟的長子，在火車出軌案中揹負著難以承受的真相，完美呈現林學慶內心的掙扎與矛盾，人前的冷血與人後的哭喊，巨大的反差更令角色立體鮮明。
以《台灣犯罪故事 －出軌 》榮獲戲劇節目男主角獎的薛仕凌上台致詞時一時激動講不出話，稍作冷靜後說：「謝謝一路上支持著我的家人與觀眾，謝謝團隊，我很幸運，再次謝謝大家，我會繼續努力。」
今晚獲獎的薛仕凌，曾在2021年以《生生世世》拿下戲劇節目男主角獎、《做工的人》獲得迷你劇集（電視電影）男配角獎，2021年收穫兩大獎，成為該屆個人最大贏家，技驚四座。
在演員以前，薛仕凌最廣為人知的身份，應該是音樂嘻哈團體「大嘴巴」。大嘴巴曾在2008年、2011年二度獲得金曲獎最佳演唱組合獎。2021年，薛仕凌首度入圍金鐘獎便順利敲響兩聲，也成為金曲、金鐘雙金得主。
事隔2年，2023年，薛仕凌憑藉《台灣犯罪故事－出軌》收下個人第二座金鐘視帝。值得一提的是，在金鐘獎之前，薛仕凌就以此作在釜山影展的電視競賽獎項「亞洲內容暨全球OTT大獎」，獲得最佳男配角獎項。薛仕凌擊敗《我心中的彩虹》的尼坤（Nichkhun）、《毒梟聖徒》的趙祐鎮及《相撲聖域》的染谷將太等演員。
當時薛仕凌表示因為幸運而獲獎，不過在釜山的得獎好運也延續到了金鐘獎，薛仕凌成為今年底最受矚目的台灣演員之一。
在後台接受訪問時，薛仕凌說：「今天真的完全沒有想到，一開始還有點心情不好，因為這次入圍的作品《台灣犯罪故事〉槓龜好多，就有點低潮。」薛仕凌繼續說：「那我覺得真的就是很幸運，一路上遇到這麼多給我機會，幫助我的人、團隊、單位，還有記者朋友、觀眾朋友等等，真的很開心啦，真的太幸運了，我會繼續努力，和大家一起，做戲的人會提供更好的作品，繼續服務大家，大家一起變得更好，一起進步。」
戲劇節目男主角獎（粗體為得獎者）
- 吳慷仁／模仿犯
- 李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
- 姚淳耀／模仿犯
- 蔡昌憲／牛車來去
- 薛仕凌／台灣犯罪故事－出軌
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。