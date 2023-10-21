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2023/10/21,
影劇

【2023金鐘獎】戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲獎，收下個人第二座金鐘視帝

【2023金鐘獎】戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲獎，收下個人第二座金鐘視帝
Photo Credit: 三立電視提供

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【2023金鐘獎】戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲得。

2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事－出軌》的薛仕凌獲得。

在以真實事件「李泰安搞軌案」改編而成的《台灣犯罪故事－出軌》中，薛仕凌飾演火車出軌案嫌疑人兄弟檔，幫助弟弟逃逸的哥哥林學慶。評審認為，薛仕凌演藝不得父親疼愛又嫉妒弟弟的長子，在火車出軌案中揹負著難以承受的真相，完美呈現林學慶內心的掙扎與矛盾，人前的冷血與人後的哭喊，巨大的反差更令角色立體鮮明。

以《台灣犯罪故事 －出軌 》榮獲戲劇節目男主角獎的薛仕凌上台致詞時一時激動講不出話，稍作冷靜後說：「謝謝一路上支持著我的家人與觀眾，謝謝團隊，我很幸運，再次謝謝大家，我會繼續努力。」

今晚獲獎的薛仕凌，曾在2021年以《生生世世》拿下戲劇節目男主角獎、《做工的人》獲得迷你劇集（電視電影）男配角獎，2021年收穫兩大獎，成為該屆個人最大贏家，技驚四座。

在演員以前，薛仕凌最廣為人知的身份，應該是音樂嘻哈團體「大嘴巴」。大嘴巴曾在2008年、2011年二度獲得金曲獎最佳演唱組合獎。2021年，薛仕凌首度入圍金鐘獎便順利敲響兩聲，也成為金曲、金鐘雙金得主。

事隔2年，2023年，薛仕凌憑藉《台灣犯罪故事－出軌》收下個人第二座金鐘視帝。值得一提的是，在金鐘獎之前，薛仕凌就以此作在釜山影展的電視競賽獎項「亞洲內容暨全球OTT大獎」，獲得最佳男配角獎項。薛仕凌擊敗《我心中的彩虹》的尼坤（Nichkhun）、《毒梟聖徒》的趙祐鎮及《相撲聖域》的染谷將太等演員。

當時薛仕凌表示因為幸運而獲獎，不過在釜山的得獎好運也延續到了金鐘獎，薛仕凌成為今年底最受矚目的台灣演員之一。

在後台接受訪問時，薛仕凌說：「今天真的完全沒有想到，一開始還有點心情不好，因為這次入圍的作品《台灣犯罪故事〉槓龜好多，就有點低潮。」薛仕凌繼續說：「那我覺得真的就是很幸運，一路上遇到這麼多給我機會，幫助我的人、團隊、單位，還有記者朋友、觀眾朋友等等，真的很開心啦，真的太幸運了，我會繼續努力，和大家一起，做戲的人會提供更好的作品，繼續服務大家，大家一起變得更好，一起進步。」

戲劇節目男主角獎（粗體為得獎者）

  • 吳慷仁／模仿犯
  • 李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
  • 姚淳耀／模仿犯
  • 蔡昌憲／牛車來去
  • 薛仕凌／台灣犯罪故事－出軌

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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