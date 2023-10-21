【2023金鐘獎】《村裡來了個暴走女外科》賴孟傑獲戲劇節目導演獎，評審讚虛實交替手法成熟
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【2023金鐘獎】戲劇節目導演獎由《村裡來了個暴走女外科》的賴孟傑獲得。
2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目導演獎由《村裡來了個暴走女外科》的賴孟傑獲得。
才剛喜收戲劇節目女主角獎的《村裡來了個暴走女外科》再收導演獎，導演賴孟傑領獎時除了感謝家人，更特別向醫護人員致謝，他說道：「醫護也是人，也會害怕醫療暴力，許多因素讓許多優秀人才離開醫療場所，希望台灣醫病關係走向更好的狀態，醫療環境不再爆走，繼續守護台灣每一個人的健康。」
評審指出，導演運用虛實交替的轉換手法成熟大器，將喜鬧的場面提升了藝術性。劇中大小場面調度靈活，除了運鏡流暢且兼顧戲劇往前推動的張力，喜怒哀樂的情緒都很細緻動人。
賴孟傑畢業於國立台北藝術大學電影創作研究所，主修導演職位。過往經歷曾擔任王童執導的《風中家族》的剪輯，以及在王家衛監製的《擺渡人》執行導演。至於賴孟傑影視作品橫跨多種類型，包含廣告、電視、劇情片、紀錄片等等。
賴孟傑所執導短片《恐懼屋》曾入選東京影展及金穗獎，並榮獲台北電影獎最佳短片。到了2018年，賴孟傑完成電影長片《陪你很久很久》；2020年則是交出第二部電影長片《親愛的殺手》，2022年則是交出影集《村裡來了個暴走女外科》，今年憑藉此作品獲得個人首座金鐘獎最佳導演。
戲劇節目導演獎（粗體為得獎者）
- 李岳峰、張志鴻／牛車來去
- 洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局
- 徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下
- 張榮吉、張亨如／模仿犯
- 賴孟傑／村裡來了個暴走女外科
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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