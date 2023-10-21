【2023金鐘獎】《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目獎，共獲4獎與《模仿犯》並列

2023年第58屆金鐘獎，戲劇節目獎由《村裡來了個暴走女外科》獲得。

《村裡來了個暴走女外科》在今年的金鐘獎，除了獲得最佳戲劇之外，同時收下戲劇節目導演、女主角、最具潛力新人獎，共計4項大獎。在戲劇節目類別，獲獎數與同為4項的《模仿犯》並列。

《村裡來了個女外科》改編自劉宗瑀醫師的同名小說，由曾執導《噬罪者》的導演賴孟傑所執導的醫療喜劇，並由以《噬罪者》拿下金鐘獎最佳女配角獎的蔡淑臻，搭檔曾以《黑的教育》獲得金馬獎最佳男配角的朱軒洋，出演男女出角。

本劇聚焦於蔡淑臻所飾演的女外科醫師「小劉」劉梓旭，來到鄉村小醫院，利用特殊技能與固執的處世原則，改變村裡令人啼笑皆非的醫療狀況。然而，看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密。這是自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。

評審表示，本劇以喜劇形式駕馭醫療題材，人物鮮明立體，層次分明。其喜劇節奏鬆弛有致，在插科打諢之際，依舊展現對專業醫療細節、以及對醫療議題和城鄉落差探討之堅持。

《村裡來了個暴走女外科》製作人上台領獎直呼「我真的太愛這個劇組了！」，他說，《村裡來了個暴走女外科》以詼諧溫暖喜劇呼籲社會重視醫病關係，為過勞醫護人員發聲，感謝觀眾對這部戲的喜愛，希望有更多人投入醫護的行列。

蔡淑臻在後台接受訪問時說：「我同為發起人不是製作人，製作人是與詹于珊、詹子誼，謝謝三位發起人給予機會，我完全沒任何製作經驗，在雕塑角色中，他們完全信任我與尊重我，這一切我很幸運。

她也說道：「杜妍（飾演住院醫生江緹娜）很像年輕的我，看似冷漠卻有溫暖的心，對戲時仿彿看到自己；小朱（朱軒洋）身上我得到並學習到很特別的東西，是一種很直接且誠懇，無法偽裝的表達情感。」

導演賴孟傑說：「謝謝喜歡這部戲的觀眾，看了許多回饋很感人，讓我有動力繼續做下去。」朱軒洋與杜妍也表示，非常感謝評審給劇組的肯定，期待第二季。

戲劇節目獎（粗體為得獎者）

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村裡來了個暴走女外科

模仿犯

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、王昱晴

核稿編輯：邱宜君