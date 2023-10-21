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2023/10/21,
影劇

【2023金鐘獎】評審團主席公開內幕：《村裡來了個暴走女外科》領銜平均獲獎，評審團試圖分豬肉？

【2023金鐘獎】評審團主席公開內幕：《村裡來了個暴走女外科》領銜平均獲獎，評審團試圖分豬肉？
《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目4大獎，成今年金鐘大贏家｜Photo Credit: 三立電視提供

我們想讓你知道的是

除了《村裡來了個暴走女外科》獲得4項大獎之外，今年金鐘獎戲劇類尚有3部戲劇獲得4項大獎，分別是《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《她和她的她》，對於今年較為平均的獲獎結果，評審團主任委員唐美雲表示，「評審團的做法是寧缺勿濫」。

2023年，第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮順利落幕。壓軸的最大獎「戲劇節目獎」落入賴孟傑執導的《村裡來了個暴走女外科》手中，而《村裡來了個暴走女外科》在此類別，同時也獲得最佳導演、女主角、最具潛力新人獎，入圍7項最終共計獲得4項大獎，成為本屆金鐘獎大贏家。

除了《村裡來了個暴走女外科》之外，今年金鐘獎戲劇類尚有3部戲劇獲得4項大獎，入圍17項打破金鐘入圍紀錄的《模仿犯》，抱回新創節目、人氣戲劇節目、攝影、美術設計；在台灣掀起MeToo運動的《人選之人－造浪者》獲得迷你劇集、導演、原創歌曲、視覺效果；《她和她的她》則是在迷你劇集演技獎項大獲全勝，獲得最佳男女主角、潛力新人以及編劇獎。

對於今年較為平均的獲獎結果，評審團主任委員唐美雲表示「評審團的做法是寧缺勿濫。」唐美雲說：「今年評審團沒有分豬肉的意思，其實像《模仿犯》入圍17項，雖然沒有獲得最佳戲劇，但也得到了大獎創新獎。如果沒有符合標準，是連提名都不會提名的，我們真的沒有分配獎項的意思。」

唐美雲也進一步解釋：「比賽就是這樣子，會在好的裡面選擇更多更精彩的。」

《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目4大獎，成今年金鐘大贏家。Photo Credit: 三立電視提供
Photo Credit: 三立電視提供
《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目4大獎，成今年金鐘大贏家

至於針對今年的演員獎項，唐美雲說：「今年每一組真的是神仙打架，非常難選，但這次評審團想要選出，看得出真正的潛力以及往後的資質。」

身兼歌手與演員，作為滅火器樂團主唱的楊大正，今（21）晚獲得金鐘獎戲劇節目男配角之後，正式成為金曲獎、金鐘獎、金音獎得主，而楊大正影歌雙棲的身份，唐美雲也提及非常出色。

唐美雲說：「楊大正從唱歌到演戲，這次挑戰一句台詞都沒有的角色，而且尤其他的角色發現太太的秘密之後，演出讓大家看到揪心，所以真的到第三輪投票的時候，大家就覺得是他了。」

除了楊大正的男配角之外，唐美雲也被問及迷你劇集（電視電影）女配角的狀況，原因是在《人選之人－造浪者》飾演總統候選人的賴佩霞，入圍此獎項。而賴佩霞在此前則宣布與郭台銘搭檔參選2024總統大選，這也讓虛構戲劇、現實政治的討論甚囂塵上。

而本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，則是由《額外旅程》的范瑞君獲得，對此，唐美雲解釋此獎項拉鋸到第二輪，「我們是針對演員表演的表現評比，不會因為宣布參選而影響分數，還是要回歸表演層面，回到演員本身的表演能量與角色詮釋，其他私事與競賽無關。」

戲劇類節目男配角獎由《我願意》的楊大正獲獎。
Photo Credit: 三立電視提供
楊大正
第58屆金鐘獎迷你劇集男配角由《看海》的黃迪揚獲得、迷你劇集女配角獎則是由《額外旅程》的范瑞君獲得。
Photo Credit: 三立電視提供
范瑞君

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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