【2023金鐘獎】評審團主席公開內幕：《村裡來了個暴走女外科》領銜平均獲獎，評審團試圖分豬肉？
我們想讓你知道的是
除了《村裡來了個暴走女外科》獲得4項大獎之外，今年金鐘獎戲劇類尚有3部戲劇獲得4項大獎，分別是《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《她和她的她》，對於今年較為平均的獲獎結果，評審團主任委員唐美雲表示，「評審團的做法是寧缺勿濫」。
2023年，第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮順利落幕。壓軸的最大獎「戲劇節目獎」落入賴孟傑執導的《村裡來了個暴走女外科》手中，而《村裡來了個暴走女外科》在此類別，同時也獲得最佳導演、女主角、最具潛力新人獎，入圍7項最終共計獲得4項大獎，成為本屆金鐘獎大贏家。
除了《村裡來了個暴走女外科》之外，今年金鐘獎戲劇類尚有3部戲劇獲得4項大獎，入圍17項打破金鐘入圍紀錄的《模仿犯》，抱回新創節目、人氣戲劇節目、攝影、美術設計；在台灣掀起MeToo運動的《人選之人－造浪者》獲得迷你劇集、導演、原創歌曲、視覺效果；《她和她的她》則是在迷你劇集演技獎項大獲全勝，獲得最佳男女主角、潛力新人以及編劇獎。
對於今年較為平均的獲獎結果，評審團主任委員唐美雲表示「評審團的做法是寧缺勿濫。」唐美雲說：「今年評審團沒有分豬肉的意思，其實像《模仿犯》入圍17項，雖然沒有獲得最佳戲劇，但也得到了大獎創新獎。如果沒有符合標準，是連提名都不會提名的，我們真的沒有分配獎項的意思。」
唐美雲也進一步解釋：「比賽就是這樣子，會在好的裡面選擇更多更精彩的。」
至於針對今年的演員獎項，唐美雲說：「今年每一組真的是神仙打架，非常難選，但這次評審團想要選出，看得出真正的潛力以及往後的資質。」
身兼歌手與演員，作為滅火器樂團主唱的楊大正，今（21）晚獲得金鐘獎戲劇節目男配角之後，正式成為金曲獎、金鐘獎、金音獎得主，而楊大正影歌雙棲的身份，唐美雲也提及非常出色。
唐美雲說：「楊大正從唱歌到演戲，這次挑戰一句台詞都沒有的角色，而且尤其他的角色發現太太的秘密之後，演出讓大家看到揪心，所以真的到第三輪投票的時候，大家就覺得是他了。」
除了楊大正的男配角之外，唐美雲也被問及迷你劇集（電視電影）女配角的狀況，原因是在《人選之人－造浪者》飾演總統候選人的賴佩霞，入圍此獎項。而賴佩霞在此前則宣布與郭台銘搭檔參選2024總統大選，這也讓虛構戲劇、現實政治的討論甚囂塵上。
而本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，則是由《額外旅程》的范瑞君獲得，對此，唐美雲解釋此獎項拉鋸到第二輪，「我們是針對演員表演的表現評比，不會因為宣布參選而影響分數，還是要回歸表演層面，回到演員本身的表演能量與角色詮釋，其他私事與競賽無關。」
延伸閱讀
- 【2023金鐘獎】戲劇類完整得獎名單
- 《台灣犯罪故事》引發金鐘獎巨大爭議，「合法合規但不公平」反而讓入圍者蒙上一層灰
- 【專訪】瀚草曾瀚賢、湯昇榮：台劇史上最重要里程碑，Netflix《模仿犯》開案到製作大解密
- 【2023金鐘獎】戲劇節目女主角獎《村裡來了個暴走女外科》蔡婌臻獲獎，收下首座金鐘視后
- 台灣影集《我願意》入圍新加坡亞洲內容大獎，高慧君、柯淑勤、王渝屏、楊大正受國際獎項矚目
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
“2023金鐘獎”的相關議題
- 2023-10-21 【2023金鐘獎】評審團主席公開內幕：《村裡來了個暴走女外科》領銜平均獲獎，評審團試圖分豬肉？
- 2023-10-21 【2023金鐘獎】《村裡來了個暴走女外科》賴孟傑獲戲劇節目導演獎，評審讚虛實交替手法成熟
- 2023-10-21 【2023金鐘獎】《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目獎，共獲4獎與《模仿犯》並列
Tags：
生成式AI將成基礎知識！立即報名微軟「AI科普」課程，替未來奪得先機
我們想讓你知道的是
今年10月17日，微軟將舉辦免費課程「AI科普：掌握生成式AI的強大力量」，歡迎對最新AI發展、未來職場趨勢感興趣的您報名參與，一同理解如何掌握AI並了解更多的應用可能。
如今生成式AI發展如火如荼，不管是製造、服務、科技等產業領域，或是日常生活使用的各類產品，無一不受到AI科技的深刻的影響。不過，AI究竟如何運作，生活在數位時代的我們又該如何善盡運用AI的責任呢？
為幫助更多企業及工作者掌握AI的強大力量，發揮其百分之百的潛力，微軟（Microsoft）即將於今年10月17日上午舉行「AI科普，掌握生成式AI的強大力量」課程，為所有對生成式AI感興趣的民眾揭開AI背後的神秘面紗與應用可能！
AI時代來臨，晉升數位人才六大必修課！
本次課程將針對以下六大主題進行深入淺出的剖析：
- AI與未來職場解析
- 培養新型態工作方式所需技能
- 生成式AI入門
- 了解什麼是負責任的AI運用
- 「AI為善」合作夥伴的成功案例
- 非營利組織AI培力
課程由微軟的團隊負責人、產品專家及社群夥伴擔任講師，用短短的60分鐘深入淺出講解生成式AI的基礎原理，並探討AI如何有助於創造新事物、解決難題以及嘉惠社群。藉此幫助參與者掌握科技發展與職涯趨勢，並獲得免費使用工具、資源，以及更多的訓練課程機會，搶先把握由AI驅動的未來經濟。
AI科普：掌握生成式AI的強大力量 活動資訊
活動時間：2023年10月17日 | 11:00 AM - 12:00 PM
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。