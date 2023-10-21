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2023/10/21,
科技

用區塊鏈「復辟」李氏朝鮮王朝？Web3數位國家「Joseon」大揭密

用區塊鏈「復辟」李氏朝鮮王朝？Web3數位國家「Joseon」大揭密
截自 Joseon官網

我們想讓你知道的是

用區塊鏈、web3架構「建國」的想法似乎很有趣，作為一個純數位國家，Joseon宣稱不對朝鮮半島的任何領土提出主權要求，承認所有語言為國語，承認所有宗教為官方宗教，如果想當Joseon的國民的話，只要輸入e-mail就可以開始登記流程......

隨著世界越來越網路、數位化，我們也常常在各種電影、小說，或是網路上聽到有人要在數位世界建國的概念。不過最近真的有人要用區塊鏈與web3的力量要這麼做！那就是最近公開名為「Joseon」的Web3計畫，Joseon這個詞直譯就是「朝鮮」，不過它指的並不是俗稱北韓的朝鮮民主主義人民共和國，而是在1392年到1897年的朝鮮半島統治者李氏朝鮮王朝！

點進去他們官網一看就能看到，「Joseon」自稱是1392年成立的朝鮮王朝的無領土繼承國，採直接民主的君主立憲制，而且還煞有其事地有憲法、政府，以及政府官員

令人矚目的是，其經濟系統就基於被稱為Joseon Mun（JSM）的以太坊ERC-20虛擬貨幣，Joseon還稱歡迎企業來註冊登記，不會對公司徵任何稅、而且還致力於保護隱私，並稱自己是世界上虛擬貨幣避風港，任何人可以合法地從事虛擬貨幣業。

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作者截圖提供
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作者截圖提供

然後INSIDE稍微查了一下Joseon的相關資料，官網號稱Joseon的元首是「King Andrew Lee」，這位韓裔美國企業家創辦了VPN服務Private Internet Access、Mt. Gox Live，而且他還真的擁有李氏朝鮮王朝的血統，並在2018年由李氏朝鮮王朝高宗皇帝的第五子Yi Seok（李錫）宣布傳位給他（不過他也在Freenode上有爭議）。

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截自 Joseon官網

作為一個純數位國家，Joseon宣稱不對朝鮮半島的任何領土提出主權要求，承認所有語言為國語，承認所有宗教為官方宗教，如果想當Joseon的國民的話，只要輸入email就可以開始登記流程。

用區塊鏈、web3架構「建國」的想法似乎很有趣，不過說那麼多，仔細一看他們的辦公室還是座落在美國洛杉磯。它是一個很認真的建國計畫嗎？這點就不多做評論了。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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