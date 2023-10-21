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TNL+ 2023/10/21,
歐洲

房間裡的大象：俄烏戰爭如何影響挪威北部小鎮與俄羅斯間的捕鱈魚合作？

房間裡的大象：俄烏戰爭如何影響挪威北部小鎮與俄羅斯間的捕鱈魚合作？
希爾克內斯（Kirkenes）的路上，可以看到挪威文與俄文並陳的路標｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

俄烏戰爭的開打，讓邊境小鎮的挪威人與俄羅斯人間的關係更為緊張。不過《衛報》指出，儘管兩國在這場戰爭中處於對立面，但仍維持著和平，以及一定程度的合作，因為雙方共享著巴倫支海，以及海中的鱈魚。挪威與俄羅斯會定期開會決定隔年兩國漁船的捕撈配額，並且限制英國、歐盟與冰島等第三方進入漁場。

文：賴明君

座落在挪威北部、北濱巴倫支海（Barents Sea）的格倫斯雅各布塞爾夫（Grense Jakobselv），是位於挪威與俄羅斯國界的邊境村落。格倫斯雅各布塞爾夫是北約最北邊的邊界，也是俄羅斯與歐洲間唯一仍正式開放的邊界。在過去，格倫斯雅各布塞爾夫是夏季釣魚與賞鯨的去處，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這裡則成了遠眺俄羅斯邊境的熱門景點。

雖然距離烏克蘭前線3000公里，但戰爭已經對這裡的生活造成了影響。根據《France 24》的報導，「在邊界兩側松樹與樺樹的樹冠之上，總是能看到軍事瞭望塔」。《衛報》也指出，挪威軍方每日24小時監控一座名為OP247的眺望塔，瞭望塔的周圍有著挪威的軍事雷達。

而在邊界另一頭的科拉半島（Kola Peninsula），是俄羅斯北方艦隊（Northern Fleet）的停靠點，以及核武軍事基地。《TIMES》報導指出，如果俄羅斯對西方發動軍事攻擊，其部隊只要穿越巴倫支海，就能抵達大西洋。因此2022年時，北約與俄羅斯都強了該地區的巡邏與軍事演習。

3000公里外的俄烏戰爭，與每日的捕魚工作

走在另一個邊境小鎮希爾克內斯（Kirkenes）的路上，可以看到挪威文與俄文並陳的路標，以及掛有俄羅斯車牌的車輛。《TIMES》指出，這個距離俄羅斯邊境約6公里的小鎮，在第二次世界大戰期間，曾遭納粹德國轟炸，後被蘇聯軍隊解放。

冷戰期間雙方幾乎沒有交集與來往，不過在冷戰結束後的30年裡，「挪威人與俄羅斯人已經在這裡成為真正的鄰居，俄羅斯漁船在希爾克內斯的港口進行維修，挪威人穿過邊境購買便宜的汽油。」

挪威邊境部隊指揮官羅茲馬拉（Michael Rozmara）向《衛報》表示，冷戰結束後雙方邊境人員的關係變得非常緊密，2007年時甚至一起舉辦了聖誕晚會。然而隔年俄羅斯入侵喬治亞，並在2014年併吞克里米亞後，就再也沒有聖誕晚會了。

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