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印尼肉燥麵怎麼那麼好吃？跨越多元族群的代表飲食，爪哇肉燥麵更如變化版的台式炒麵

印尼肉燥麵怎麼那麼好吃？跨越多元族群的代表飲食，爪哇肉燥麵更如變化版的台式炒麵
印尼肉燥麵。Photo Credit：劉明芳

我們想讓你知道的是

日前和幾位台灣友人到印尼遊玩，大家對印尼肉燥麵醬料鮮美、麵條嚼勁十足印象深刻，一致稱讚。至於一碗印尼肉燥麵售價多少？印尼肉燥麵價格依城市等級、地段、餐廳規模、配料而異。在首都雅加達高級住宅區PIK附近的百貨公司賣的肉燥麵，一碗約從台幣80元至149元，至於雅加達城廓裡印尼人開的路邊攤，平均一碗約台幣30元。

日前，我和幾位台灣友人到印尼遊玩，大家對印尼肉燥麵印象深刻，一致稱讚，印尼肉燥麵醬料鮮美，麵條嚼勁十足，滋味難忘。

肉燥麵是我兒時愛吃的早餐之一，一碗麵有肉有菜，餐後還有湯可喝，物美價廉，又有飽足感，因此肉燥麵成為印尼不分族群，最喜愛的美食之一。

肉燥麵印尼文為Bakmi、Bakmie，發音源自閩南語，Bak是肉，Mi、Mie則是麵。在印尼，有時Bak專指豬肉。從名稱可知，Bakmi原為華人飲食，如今成為印尼代表性小吃之一。

在印尼，無論大城小市、大街小巷、百貨公司、高級餐館、美食街看得到肉燥麵店家或攤販，有些肉燥麵店已經營兩、三代，甚至更久。印尼肉燥麵業者，有獨立經營的店面或餐館，也有發展成連鎖體系的肉燥麵店。

賣肉燥麵的人多為華人，不過隨著肉燥麵在印尼普及化，肉燥麵的經營者已跨越族群籓籬，尤其是小攤販，主要由印尼原住民販賣經營。早年印尼原住民多為華人助手，協助華人製麵、熬高湯、準備食材等工作，如今不少印尼原住民學會烹調肉燥麵技法，獨當一面，紛紛獨立創業。

通常，印尼原住民販賣的肉燥麵，看板招牌大多寫Mie Ayam。Ayam的意思是雞或雞肉，因此Mie ayam即「雞肉麵」之意。業者避開Bak，主因為前開所述，有些人將Bak視為豬肉，為使廣大穆斯林消費者安心享用，店家便選用Mie Ayam作為名稱，避開對豬肉的聯想。

圖3肉燥麵
Photo Credit：劉明芳
雞肉肉燥麵

乍看下，印尼肉燥麵和台灣肉燥麵外觀相似，同樣麵條淋上肉燥醬，不過入口後，不難發現，兩地肉燥麵風味迥異。

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