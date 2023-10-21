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2023/10/21,
印太

泰總理賽塔北京行見了誰？ 不只是為了「一帶一路」，還要力促中國對泰國的商業投資

泰總理賽塔北京行見了誰？ 不只是為了「一帶一路」，還要力促中國對泰國的商業投資
2023年10月16日泰國總理賽塔抵達北京出席第三屆「一帶一路」高峰論壇。Photo Credit：VOA/ AFP

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賽塔10月17日行程滿檔，他於當日會見數名中國商界領袖，包含中國中信銀行董事長朱鶴新、中國中車集團董事長孫永才、平安集團執行董事謝永林、小米集團副總裁兼首席財務官 （CFO）林世偉，和阿里巴巴全球數位商務集團執行長蔣凡。

文：林柏宏

泰國新任總理賽塔正在北京對中國進行為期4天的國事訪問。 觀察家分析，賽塔此行有可能為泰國爭取到更多的中國投資，與中國國家主席習近平的會晤象徵泰國同時與美中友好，雙方還可能觸及國安議題。

此外，兩國料將加強旅遊合作，但短期內泰國恐怕很難看到大批中國觀光客回流。

中國官媒《人民日報》 報道，中國全國人大常委會委員長趙樂際週二（10月17日）在北京會見了來訪的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin），表示中方祝賀泰國新一屆國會和內閣順利 履職，中國全國人大願同泰國國會保持多渠道、多領域友好往來，「為兩國合作和共建『一帶一路』提供法律保障」。

賽塔則說，泰國政府高度重視發展泰中友好關係，願同中方深化「一帶一路」合作，「密切人員往來和人文交流，持續增進兩國人民福祉」。

甫今年8月底當選為泰國第30任總理的地產大亨賽塔，是於10月16日啟程前往中國，進行為期4天的國事訪問，並於17日和18日參加在北京舉行的第三 屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

中國一帶一路10週年 高峰論壇開幕式（3）
Photo Credit: 中央社
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午舉行開幕式。中國國家主席習近平（左4） 與前來的外國領導人一同拍照留影，泰國總理賽塔（後左4）也有出席。

賽塔10月17日行程滿檔，他於當日會見數名中國商界領袖，包含中國中信銀行董事長朱鶴新、中國中車集團董事長孫永才、平安集團執行董事謝永林、小米集團副總裁兼首席財務官 （CFO）林世偉，和阿里巴巴全球數位商務集團執行長蔣凡。

賽塔於同日在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X上說，這些公司均有意願在泰國投資，有一些企業則是已經進駐泰國，他邀請這些公司加大在泰國投入的資金 ，曼谷政府也將提供支援。

對此，泰國瑪希隆大學政治學副教授西里文納布（Punchada Sirivunnabood）表示，賽塔此行與數家中國龍頭企業見面，顯示促進中國對泰國的經濟和商業投資，是賽塔訪華行的重點。

力拼疫後復甦 賽塔爭取中國投資

西里文納佈告訴《美國之音》：「不僅是泰國與中國，賽塔也力促泰國與東協或其他國家擴大經貿交流，他說他充當一個業務員，試圖邀請投資者來泰國，而泰國更多外資 意味著，泰國在賽塔執政期間將有更多機會獲得經濟發展。所以我認為這次訪問對泰國政府來說是個大好機會，也讓賽塔可以對中國介紹自己，或許還能讓賽塔看 到中國和泰國之間的任何（其他）投資的可能性，可能為泰國吸引到（更多）中國投資。」

路透社10月17日引述泰國投資委員會（BOI）數據報道，泰國今年1月至8月共收到價值3,652億泰銖（約101億美元）的外國投資申請，比去年同期增長73%，其中中國 企業的投資額達903億泰銖，年增近3倍，顯示儘管中國經濟成長放緩，但這個世界第二大經濟體對泰國的投資正在加快，這對賽塔來說是一個「可喜的推動 力」。

此外，西里文納布還說，從泰國新任總理接連兩天應邀參加適逢十週年的「一帶一路」論壇，顯示這個大型基建投資計劃，對於力拼疫後經濟復甦的泰國來說非常重要。

不過，台灣暨南國際大學東南亞學系副教授王文岳指出，中泰高鐵和克拉運河計劃，這2項中國在泰國最重大的「一帶一路」項目，都不太可能因為賽塔的訪中行而獲得飛速進展 。

中泰高鐵
Photo Credit: GettyImages
中泰高鐵位於呵叻府的高架軌道。攝於2023年3月29日。

王文岳告訴美國之音：「在目前中國內部的經濟不振、泰國內部的政治情勢尚未穩定的情況之下，是否中泰高鐵會受到進一步的推進，我認為是非常值得懷疑的。另外，克拉地峽興建 運河計劃，曾經在去年有傳出開挖的消息，但是實際上，泰國、甚至中方，對於運河開挖非常地敏感、低調，所以說我們可以合理地推測，目前這個計劃能可能某個程度上 還停留在紙上談兵，在近期應該不會有大型的動作。」

華盛頓國家戰爭學院（National War College）教授扎卡里·阿布扎（Zachary Abuza）則說，不僅是泰國需要中國，中國企業其實也對泰國擴大投資興致勃勃，因為泰國「可能在中國企業進軍東南亞的 過程中扮演重要角色」。 然而，阿布札提醒，部分來自北京的要求，可能成為兩國經貿合作的隱憂。

阿布達透過電子郵件回覆《美國之音》：「儘管與中國的經濟關係很重要，但泰國有時候對中國不太高興。曼谷對於中國要求中老高鐵延伸至曼谷的壓力、以及相關建設計劃的貸款 和利率感到不滿。」

學者：泰國短期難迎中國觀光客回流

除了廣招外商來泰國投資，曼谷政府為了加速疫後復甦腳步，目前施政重點之一聚焦在身為泰國經濟重要支柱的旅遊業上，希望藉由刺激觀光重振經濟，並將對象鎖定在疫情 前泰國最大遊客來源的中國。

根據統計，2019年有3990萬名觀光客入境泰國，其中有1100萬人來自中國。 然而，今年1月至7月，中國僅約183萬人次造訪泰國，已不再是當地最大客源地。

為了促進旅遊業發展，泰國今年9月宣布，對中國護照持有者實施為期5個月的免簽政策。 然而，曼谷在10月發生一起槍擊案，導致一名中國公民喪命，外界憂心，這起事件可能重創泰國觀光業。

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Photo Credit: 中央社
泰國曼谷市中心的百貨公司暹羅百麗宮3日下午發生槍擊案，數輛救護車在百貨公司外待命。

暨南大學的王文岳說，預期賽塔的訪華行會與中國討論兩國旅遊合作，而北京也很有可能藉力使力，在國內加強宣傳力道，試圖讓中國觀光客「回流」泰國，借 此擴大中國對泰國的影響力，但即便中國實施相關政策，能否達到實際效益仍得再觀察。


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