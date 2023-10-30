中國為何要研發高超音速導彈？背後的三大疑問，和兩大隱憂

原發表於2021年11月19日，最近更新：2023年10月20日

中美兩國元首舉行首次視訊峰會釋放友好信號， 為兩國在技術、軍事、外交和經濟等方面的競爭出現緩和帶來希望。會談後，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露， 在視訊會議上兩國元首同意著手研究進行軍備控制會談的可能性。

這無疑顯示包括美國在內的國際社會對中國軍備力量的關注。而最近中國試驗高超音速導彈引發的輿論關注和各方反應，則從另一個層面反映中國在軍事領域與美國的競爭給世界安全帶來的隱憂。

今年夏天，一個神秘的物體從中國境內發射到高空。它速度驚人，而且非常靈活，可以在空中改變飛行路徑，最後降落在據說離目標約有40公里的地點。

10月，英國媒體報道稱這是中國在試射「可攜帶核彈頭的高超音速導彈」，但中國外交部發言人回應說，這只不過是一次「例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重覆使用技術」。

中國官方的解釋並沒有打消外界疑慮。有分析仍然認定這是一種新型的高超音速導彈。美國軍方對此極為震驚，而且高度警惕，將這一刻與1957年觸發美蘇太空、軍備競賽走向冷戰的「斯普尼克時刻」（Sputnik moment）相提並論。

美國參謀長聯席會議主席馬克・米利（Mark A. Milley）將軍10月底表示，中國試驗了高超音速導彈，能躲避美國核防禦系統，對美國而言「非常接近『斯普尼克時刻』」。

1957年10月4日，蘇聯成功發射人類歷史上第一顆人造地球衛星——斯普尼克一號衛星，促使美國舉全國之力投入太空技術研發。 1969年美國實現人類首次成功登月。

高超音速導彈究竟是什麼武器？中國在該項技術上的突破是否標誌著中、美、俄之間最新軍備競賽的開始？這種導彈真的能「來無影去無蹤」防不勝防嗎？

BBC國際台的「調查」節目請來專家分析解釋導彈的來歷與現狀，在中美關係緊張的當下，高超音速導彈的研發會給國際安全帶來什麼隱憂。

原始火箭與尖端導彈

人類自古有戰爭以來，人們就掌握了向敵人遠距離投射有殺傷力的武器的技能，從最原始的彈弓，到射程更遠的弓箭，再到現在仍在使用的大炮。

一般認為，最先運用火箭原理的是中國人。實際上，「火箭」這個名稱最早出現在公元三世紀前後的三國時期典籍中，不過當時的火箭只是在箭的前端綁上易燃物，然後用弓或弩射出。

現代意義上的火箭，與19世紀下半葉德國科學家發明發動機有密切的關係。在發動機的推動下，彈藥可以射向更遠的敵人。儘管在幾十年後，這項技術才在戰爭中使用，但德國在1930年代取得了關鍵的進展。

第一次世界大戰結束時簽署的《凡爾賽條約》限制德國發展軍事力量，但當時的火箭技術還不是很先進，所以協議中沒有任何針對火箭研發的內容。

1943年，第二次世界大戰期間，德國遠程攻擊目標的武器技術已經凖備就緒，從兩個非常不同的研究計劃中，開發出兩種截然不同的導彈：一種被稱為V1，是巡航導彈的雛形；另一種是V2，即彈道導彈的前身。但這兩種類型的遠程攻擊炸彈都存在嚴重的局限性。

V1是一種由噴氣發動機驅動的有翼炸彈，呈水平線飛行，它的問題是：由於在空中飛行速度很快產生高溫，制導成問題。V2自帶不需要外部氧氣的火箭發動機，可以在地球大氣層外飛行，但它同樣也有制導問題，而且這一問題最終使納粹德國領導人希特勒放棄了向美國發射V2導彈的計劃。

曾經為奧地利國防部工作的古斯塔夫・格雷瑟爾博士（Dr Gustav Gressel）現在任職智庫——歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）柏林分會。

他介紹說：「德國軍方到了二戰的後期，雖然迫切希望開發出能有效遠程攻擊的導彈，但研發出來的這兩種導彈無論是制導凖確性和里程都不盡人意。導彈的精確度大約是其射程的百分之一點五。如果你把同樣的制導技術用於製造更遠射程的導彈，那麼這種導彈的凖確性就很差。凖確性如此之差的導彈，如果想以紐約為攻擊目標，結果不堪設想。」

V2導彈，即彈道導彈。 在二戰期間德國用該導彈攻擊倫敦、巴黎和安特衛普。 但它沒能扭轉戰局，納粹德國戰敗。

戰後，一些開發導彈技術的德國科學家移民美國和蘇聯，繼續從事研究工作，助力20年後美國的月球計劃和前蘇聯的太空探索項目。

因導彈技術，美、蘇兩國的軍備力量有了長足發展。但就導彈本身而言，制導能力急需得到提高和改進。

高超音速導彈能「神不知鬼不覺」？

德國早期研發的兩類導彈技術演變為現在的彈道導彈和巡航導彈。

巡航導彈射程較短，在大氣層內以水平路徑飛行。彈道導彈射程可達數千公里，大部分飛行時間在大氣層之外，接近目標時下落。

現代導彈的飛行速度不僅僅是可以比音速更快的超音速（supersonic），也可以是數倍於音速的高超音速（hypersonic) ，即每小時飛行數千公里。

美國麻省理工學院（MIT）的羅拉・格里格博士（Dr. Laura Grego）說：「我們知道的現代導彈，特別是遠程導彈，都已經是高超音速，可以很快從A到B。因此從這個意義上來講，高超音速導彈的重點其實有點被模糊了。通常來說，人們一提到高超音速導彈，他們其實要說的是這些導彈技術的其他特徵（而非速度），經常說的是導彈的機動靈活性。」