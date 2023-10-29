《斯德哥爾摩宜居指引》：「我曾經接待瑞典與挪威皇室」，大概能成為老後猛提的當年勇吧

文：瑞典劉先生（劉晉亨）

一介台灣平民接見皇室

我應該不是第一個親眼見到瑞典皇室的台灣人，但應該是第一個親自接待、握手、交談的，而且一次就是瑞典與挪威兩國皇室。

那是二○二二年五月，瑞典王儲夫婦接待挪威王儲夫婦來訪，在他們緊湊的國是參訪行程中，有一站是我任職的非營利基金會，公司便指派我負責這場活動。

當時我的想法很天真，畢竟我們接待過南韓總統、各國政要，瑞典王子與王妃在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前也頻繁出入我們辦公室，北歐皇室向來以樸實平易、親切謙遜聞名，這場活動應該不會太難吧。

事後證明，我真是太天真了，王儲並不是總統或普通皇室成員，王儲是一個君主立憲國家的精神命脈，地位非同小可；更何況是兩國王儲與儲妃和親王共聚一室，他們四個人代表的是兩個國家的未來與形象，一言一行、造訪之處與交流的對象，都是鎂光燈焦點、都會被放大檢視。

這場參訪從計畫一開始到最終結束經歷了無數次變化，光日期與時間就來來回回敲定了超過十次，更別提參訪內容與賓客名單，每開一次會就有新變化，參訪只有短短一小時，準備期卻花了六個月。而這一切的壓力只能自己吞，因為兩國皇室皆要求保密，非到最後階段才能公開行程，避免造成維安漏洞。

當時我擔任公司其中一個分部的總經理，而該分部正是參觀重點，籌備期那幾個月，瑞典國家安全局（SÄPO）特勤專員會無預警地出現在辦公室前台，要求立即見我（也通常會把前台實習生嚇出一身汗）。我便得拋下手中正在做的所有事或立刻離開會議，帶他們把已經走得滾瓜爛熟的參訪路徑再走一遍。

途中還有各種突發狀況機智問答。「如果發生火災，你怎麼做？」、「如果辦公室內有人向皇室嗆聲，你怎麼解決？」、「如果下雨的話，這棟老舊的歷史建築（我們辦公室）會漏水嗎？」、「如果有其他緊急狀況，最近的逃生出口在哪裡？」，一切的一切，其實我們雙方都很清楚該怎麼做，問我只是為了考驗我的反應能力和準備程度。總體來說，瑞典皇室特勤雖然嚴肅，還是相當地和藹。

最有趣的是，那次皇室參訪之後，時任瑞典最大反對黨黨魁、後來成為瑞典首相的政治人物要來我們公司開會，他的特勤前一天來事先勘查，我們意外地相處愉快、對談熱絡。隔天再次見到他，他一臉嚴肅地在會議室外來回踱步、督察，我走上前打招呼，他卻冷酷地對我說：「你必須記得，我們從沒見過面。」連一個正眼都沒有給我，至今想來仍讓人哭笑不得，也說明了他們工作的嚴謹度。

兩國王儲參訪那天，雖然前一晚緊張到胃食道逆流，但終究是迎來了這一天。

歷經六個月準備與無數次行程更替，我與公司高層站在大門口，面對整條被清空的馬路以及眾多的警車與特勤。總指揮官左手摀著耳朵上的對講機，用低沉的聲音對我們說：「九百公尺、八百公尺、七百公尺」，然後他停了下來，轉頭對我們說，挪威儲妃一進門後需要先上洗手間；我仍一臉茫然時，兩位女特勤立刻衝進我們辦公室最近的一間洗手間，不到十秒鐘又衝出來說完成檢查，沒問題（結果後來發現，挪威儲妃根本沒提出要求，是她的助理計算了她使用化妝室的時間，推斷她應該很快就會需要）。

我還在思考是否哪些地方尚未準備周到，兩國皇室車隊已經在我們的視線範圍內。他們來了，真的來了。

四位皇室成員，因為安全考量，一人一輛車，紛紛帶著微笑下了車，在門口與公司高層寒暄。路邊的圍觀民眾愈來愈多，不到幾秒鐘，我們身旁已經擠滿了記者。還沒適應鎂光燈在身邊彷如煙火般此起彼落，總指揮官就要求我想辦法把他們移入室內。「我們在室外已經待了超過原定計畫的二十秒鐘，待愈久，危險愈大。」

皇室成員與公司高層正在寒暄，他們原本就熟識，我實在不知該如何介入。可眼見表情逐漸擔憂的特勤長，我只好硬著頭皮走上前，帶著最有誠意的笑容，提醒大家往室內移動。

這群高貴的人邊走邊聊，我則飛快進入室內，準備正式「禮賓」，歡迎他們的蒞臨。

瑞典王儲維多莉亞公主率先與我四目相接，熱情地伸出手來，我卻頓時愣住了。皇室禮儀師特別教過我們該如何應對，譬如要在對話開頭尊稱殿下、不宜離皇室成員過近、不能在沒有允許的情況下近距離拍照、更不能碰觸皇室成員，但公主殿下都主動要求握手了，身為平民的我怎能拒絕。

台灣沒有皇室傳統，對台灣人來說，皇室既高貴又夢幻，但對於標榜自由民主平等的瑞典來說，皇室其實是個有點矛盾的存在。

早在前任國王古斯塔夫五世在世期間，瑞典就有政黨提出改為共和制，當時正值二次世界大戰之後，民主自由反帝制浪潮席捲全球，瑞典政府自然也把皇室的存廢納入思考。當時提出的建議之一，是在古斯塔夫五世過世後，自然而然地終止瑞典皇室長達一千多年的統治，而之所以促成這樣的建議，其中一個原因，便是對於現任瑞典國王卡爾十六世的不信任。

卡爾十六世是古斯塔夫五世的孫子，他的父親古斯塔夫六世在一場空難意外中英年早逝，讓年僅四歲的他取代父親，即刻成為王儲。在巨大的壓力之下成長，卡爾十六世在幼年期間被診斷出誦讀困難，學業表現平庸，更加深了共和派對於他繼任瑞典君主的質疑。