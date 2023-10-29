《斯德哥爾摩宜居指引》：「我曾經接待瑞典與挪威皇室」，大概能成為老後猛提的當年勇吧
我們想讓你知道的是
當時我的想法很天真，畢竟我們接待過南韓總統、各國政要，瑞典王子與王妃在COVID-19疫情前也頻繁出入我們辦公室，北歐皇室向來以樸實平易、親切謙遜聞名，這場活動應該不會太難吧。事後證明，我真是太天真了。
文：瑞典劉先生（劉晉亨）
一介台灣平民接見皇室
我應該不是第一個親眼見到瑞典皇室的台灣人，但應該是第一個親自接待、握手、交談的，而且一次就是瑞典與挪威兩國皇室。
那是二○二二年五月，瑞典王儲夫婦接待挪威王儲夫婦來訪，在他們緊湊的國是參訪行程中，有一站是我任職的非營利基金會，公司便指派我負責這場活動。
當時我的想法很天真，畢竟我們接待過南韓總統、各國政要，瑞典王子與王妃在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前也頻繁出入我們辦公室，北歐皇室向來以樸實平易、親切謙遜聞名，這場活動應該不會太難吧。
事後證明，我真是太天真了，王儲並不是總統或普通皇室成員，王儲是一個君主立憲國家的精神命脈，地位非同小可；更何況是兩國王儲與儲妃和親王共聚一室，他們四個人代表的是兩個國家的未來與形象，一言一行、造訪之處與交流的對象，都是鎂光燈焦點、都會被放大檢視。
這場參訪從計畫一開始到最終結束經歷了無數次變化，光日期與時間就來來回回敲定了超過十次，更別提參訪內容與賓客名單，每開一次會就有新變化，參訪只有短短一小時，準備期卻花了六個月。而這一切的壓力只能自己吞，因為兩國皇室皆要求保密，非到最後階段才能公開行程，避免造成維安漏洞。
當時我擔任公司其中一個分部的總經理，而該分部正是參觀重點，籌備期那幾個月，瑞典國家安全局（SÄPO）特勤專員會無預警地出現在辦公室前台，要求立即見我（也通常會把前台實習生嚇出一身汗）。我便得拋下手中正在做的所有事或立刻離開會議，帶他們把已經走得滾瓜爛熟的參訪路徑再走一遍。
途中還有各種突發狀況機智問答。「如果發生火災，你怎麼做？」、「如果辦公室內有人向皇室嗆聲，你怎麼解決？」、「如果下雨的話，這棟老舊的歷史建築（我們辦公室）會漏水嗎？」、「如果有其他緊急狀況，最近的逃生出口在哪裡？」，一切的一切，其實我們雙方都很清楚該怎麼做，問我只是為了考驗我的反應能力和準備程度。總體來說，瑞典皇室特勤雖然嚴肅，還是相當地和藹。
最有趣的是，那次皇室參訪之後，時任瑞典最大反對黨黨魁、後來成為瑞典首相的政治人物要來我們公司開會，他的特勤前一天來事先勘查，我們意外地相處愉快、對談熱絡。隔天再次見到他，他一臉嚴肅地在會議室外來回踱步、督察，我走上前打招呼，他卻冷酷地對我說：「你必須記得，我們從沒見過面。」連一個正眼都沒有給我，至今想來仍讓人哭笑不得，也說明了他們工作的嚴謹度。
兩國王儲參訪那天，雖然前一晚緊張到胃食道逆流，但終究是迎來了這一天。
歷經六個月準備與無數次行程更替，我與公司高層站在大門口，面對整條被清空的馬路以及眾多的警車與特勤。總指揮官左手摀著耳朵上的對講機，用低沉的聲音對我們說：「九百公尺、八百公尺、七百公尺」，然後他停了下來，轉頭對我們說，挪威儲妃一進門後需要先上洗手間；我仍一臉茫然時，兩位女特勤立刻衝進我們辦公室最近的一間洗手間，不到十秒鐘又衝出來說完成檢查，沒問題（結果後來發現，挪威儲妃根本沒提出要求，是她的助理計算了她使用化妝室的時間，推斷她應該很快就會需要）。
我還在思考是否哪些地方尚未準備周到，兩國皇室車隊已經在我們的視線範圍內。他們來了，真的來了。
四位皇室成員，因為安全考量，一人一輛車，紛紛帶著微笑下了車，在門口與公司高層寒暄。路邊的圍觀民眾愈來愈多，不到幾秒鐘，我們身旁已經擠滿了記者。還沒適應鎂光燈在身邊彷如煙火般此起彼落，總指揮官就要求我想辦法把他們移入室內。「我們在室外已經待了超過原定計畫的二十秒鐘，待愈久，危險愈大。」
皇室成員與公司高層正在寒暄，他們原本就熟識，我實在不知該如何介入。可眼見表情逐漸擔憂的特勤長，我只好硬著頭皮走上前，帶著最有誠意的笑容，提醒大家往室內移動。
這群高貴的人邊走邊聊，我則飛快進入室內，準備正式「禮賓」，歡迎他們的蒞臨。
瑞典王儲維多莉亞公主率先與我四目相接，熱情地伸出手來，我卻頓時愣住了。皇室禮儀師特別教過我們該如何應對，譬如要在對話開頭尊稱殿下、不宜離皇室成員過近、不能在沒有允許的情況下近距離拍照、更不能碰觸皇室成員，但公主殿下都主動要求握手了，身為平民的我怎能拒絕。
台灣沒有皇室傳統，對台灣人來說，皇室既高貴又夢幻，但對於標榜自由民主平等的瑞典來說，皇室其實是個有點矛盾的存在。
早在前任國王古斯塔夫五世在世期間，瑞典就有政黨提出改為共和制，當時正值二次世界大戰之後，民主自由反帝制浪潮席捲全球，瑞典政府自然也把皇室的存廢納入思考。當時提出的建議之一，是在古斯塔夫五世過世後，自然而然地終止瑞典皇室長達一千多年的統治，而之所以促成這樣的建議，其中一個原因，便是對於現任瑞典國王卡爾十六世的不信任。
卡爾十六世是古斯塔夫五世的孫子，他的父親古斯塔夫六世在一場空難意外中英年早逝，讓年僅四歲的他取代父親，即刻成為王儲。在巨大的壓力之下成長，卡爾十六世在幼年期間被診斷出誦讀困難，學業表現平庸，更加深了共和派對於他繼任瑞典君主的質疑。
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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