擺脫下流老人噩夢 存款有保安心到老

許多民眾想到儲蓄就是把錢存進銀行，但也有人擔心萬一銀行發生經營危機，辛苦存的錢是不是就此人間蒸發？尤其看到美國矽谷銀行倒閉的新聞畫面，令許多民眾感到恐慌，擔憂銀行發生經營危機，多年辛苦賺來的錢轉眼成空。別擔心！記得看看自己存錢的銀行，有沒有參加存款保險。只要有加入存款保險的金融機構，民眾不僅免付保費，還享有最高新臺幣300萬元的保障。

Photo Credit : 中央存款保險公司

存款保險最高保障300萬元

存款保險是什麼？政府為了保障金融機構存款人的權益，讓存款人安心存款，設立了存款保險制度，並由國營事業機構中央存款保險公司專責辦理。

存款保險是一種政策性保險，和壽險公司的人壽保險不同，存款保險主要目的在於保障小額的存款人，保障範圍包括了新臺幣存款、外幣存款及利息，最高保障額度是新臺幣300萬元，存款人不需繳保費，保費由要保金融機構來繳納。

別把雞蛋放在同一個籃子裡

為了分散風險，不妨將雞蛋分散在不同籃子裡。不同金融機構的300萬元額度是分開計算的，只要存款人在不同家金融機構存款、分散風險，皆分別受到最高保額新臺幣300萬元的保障。

在金融機構裡的每一分錢，都是民眾辛勤工作的代價，做為打拼夢想及預備老後的基金。存款保險就是讓民眾在存款時能多一份保障、勇敢築夢、安心養老，中央存款保險公司是民眾安心的後盾。

中央存款保險公司是專責辦理「存款保險」的唯一國營事業機構，目前全台共有403家金融機構參加存款保險，包括銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、全國農業金庫以及中華郵政公司等，讓民眾存款更有保障。

有存款保險標示牌，就能安心存款

民眾要怎麼辨別金融機構有參加存款保險？可以透過中央存款保險公司官方網站查詢要保機構名單，要保機構名單除了在中央存款保險公司官網上可以查詢外，只要有加入存款保險的金融機構，都會在營業處所懸掛中央存款保險公司核發的「參加存款保險金融機構」標示牌供民眾辨識，看到這樣的標示牌就能安心存款。

臺灣存款保險最高保額新臺幣300萬元，排名全世界第3名，僅次美國25萬美元及歐盟10萬歐元，比日本、加拿大及中國大陸等國都高許多，讓民眾存得更安心，勇於追夢活出自我，安心變老、快樂養老。

以上廣告由中央存款保險公司提供