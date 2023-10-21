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2023/10/21,
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《香港01》母公司南海控股主席于品海涉欠債，遭申請破產

《香港01》母公司南海控股主席于品海涉欠債，遭申請破產
Photo Credit: GettyImages

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于品海在港出生，早年從加拿大回流香港，先後在《信報》、《財經日報》等媒體擔任編輯及專欄作家，其後他與第三者接辦《明報》，之後當選香港報業公會主席，創辦《現代日報》，並收購《亞洲週刊》，但這些媒體最終都易手或關閉。

（中央社）據報導，網媒《香港01》的母公司香港南海控股有限公司主席于品海，被中國建設銀行旗下公司向香港高等法院申請破產；據指出，于品海此前遭追討4.16億元（港幣，下同）。

《明報》報導，破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海，破產呈請聆訊預定於12月19日處理，但法庭文件沒有顯示這次破產呈請是否與欠債有關。

報導表示，建銀國際指于品海為海外公司Pippen Limited出任擔保人，而Pippen須於2021年3月向建銀國際償還3.84億元，但對方違約，只償還了3700萬元。

因此，建銀國際連本帶利向他追討4.16億元。

報導表示，這宗案件已於6月開庭，當時建銀國際申請解除扣押于品海旗下一家已撤銷註冊及沒有營運的公司CIM Company Limited，法庭予以批准並下令于品海一方支付訟費。

據報導，于品海與南海控股早前也被中資招商銀行入稟高院，指南海旗下的美視角有限公司欠債5340萬美元，于品海為該筆貸款擔保人，要求法庭聲明作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全部股權屬招行持有。

南海控股為香港交易所上市公司，但由於身陷債務問題，已遭取消上市地位，本月31日起生效。

于品海原本持有南海控股59.25%股權，當中45.82%已由德勤接管，他只保留13.43%的南海控股，市值3.23億元。

于品海在港出生，早年從加拿大回流香港，先後在《信報》、《財經日報》等媒體擔任編輯及專欄作家，其後他與第三者接辦《明報》，之後當選香港報業公會主席，創辦《現代日報》，並收購《亞洲週刊》，但這些媒體最終都易手或關閉。

于品海過往還曾創辦傳訊電視，又投資電影、電影院，以及收購多維新聞網。

2015年，于品海籌辦網媒《香港01》，翌年1月投入運作，《香港01》成為南海控股旗下公司，至今仍然運作。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：


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