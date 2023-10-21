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2023/10/21,
中東

以色列200名人質、2名美國公民均安全，波斯灣、東南亞領袖呼籲哈瑪斯儘速停火、放人

以色列200名人質、2名美國公民均安全，波斯灣、東南亞領袖呼籲哈瑪斯儘速停火、放人
被俘的受害者海報，張貼以色列國防部大樓的外牆上｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

以色列軍方當地時間20日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在以色列綁架並帶到加薩走廊（Gaza Strip）的約200名人質中，大多數仍然活著。以色列證實，哈瑪斯已釋放2名遭狹持的美國公民，目前兩人已在以色列。

波斯灣、東南亞領袖譴責哈瑪斯，呼籲停火並釋放人質

（中央社）波斯灣及東南亞國家領袖昨（20）日舉行高峰會後發表聲明，譴責對加薩走廊（Gaza Strip）平民的攻擊，並呼籲以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）永久停火。

法新社報導，波斯灣合作理事會（GCC）6國及東南亞國家協會（ASEAN）10國20日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行峰會。會後聲明呼籲，哈瑪斯武裝分子應釋放他們挾持的約200名人質，並且恢復對巴勒斯坦人民的基本服務及運送人道物資。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在開幕式中表示：「我們集會的此刻，加薩正在遭遇暴力升級，付出代價的卻是無辜平民，我們對此感到悲痛。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）指出：「暴力必須停止，此刻首要之務一定得是人道，我們必須防止情勢每下愈況。」

哈瑪斯釋放2名美國公民

加薩（Gaza）哈瑪斯集團（Hamas）當地時間20日指出，所屬武裝側翼已釋放2名美國人質，以色列已證實。哈瑪斯7日對以色列發動襲擊，約200人遭這個武裝集團綁架。

法新社報導，哈瑪斯在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出，「回應卡達的努力請求，艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）基於人道因素，釋放2名美國公民（母女）。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天證實，哈瑪斯釋放的2名美國人質目前已在以色列。

總理辦公室表示，遭釋的2名女性為納塔立．拉亞南（Natalie Raanan）和她的母親朱迪斯．拉亞南（Judith Tai Raanan），她們在哈瑪斯跨界對以色列襲擊中綁架至加薩附近。

以色列軍方20日稍早表示，被綁架至加薩的大部分人質目前還活著。

以色列軍方證實200名人質仍存活

以色列軍方當地時間20日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在以色列綁架並帶到加薩走廊（Gaza Strip）的約200名人質中，大多數仍然活著。

法新社報導，以色列軍方發表聲明指出：「大多數人質仍然活著。也有屍體被運往…加薩走廊。」

以色列軍方提及，有逾20名人質是孩童，人質中有10至20名是60歲以上長者。

以色列軍方指稱，自哈瑪斯發動攻擊以來，有100至200人被認定為失蹤。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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