黑豹旗史上第一支全女子棒球隊，高雄女中表現亮眼：劉姝榆首投球數破百、許湘安敲出球隊首安

高雄女中亮相黑豹旗，成史上第一支參賽全女子球隊

（中央社）黑豹旗史上第一支全女子球隊高雄女中今（21）日亮相，儘管以0比24、3局不敵私立大同高中，但每一球、每一刻都在寫歷史，許湘宜敲出隊史首安，教練直誇球員表現「很棒」。

.中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽此次高雄女中組隊參賽，成為賽史首支全女子棒球隊，今天首戰在桃園青埔棒球場迎戰私立大同高中。

高雄女中派出高一投手劉姝榆先發，劉姝榆首局面對首名打者被敲出安打，但接著三振抓到第一個出局數，再讓打者敲出游擊方向飛球出局，2人出局投出保送，接著投出單局第2K、沒有失分。

劉姝榆2局上開始有亂流，加上守備有狀況，單局被敲出8支安打、投出3次保送，加上隊友3次守備失誤失掉14分，3局上1人出局後退場，大同3局上再攻下10分，雄女以0比24吞敗。

劉姝榆首場正式賽先發就投破百球，總計用104球投2.1局，被敲出12支安打，投出6次四死球保送、4次三振，失掉20分（10分責失分）、承擔敗投。

就讀高一的先發投手劉姝榆受熱血棒球動漫影響，加入雄女棒球隊，她說：「很興奮、實現夢想的機會就在眼前。」｜Photo Credit: 中央社

敲出隊史首支安打的高二許湘宜表示，一開始以為被三振，結果是界外球「死裡逃生」，有再次打擊機會｜Photo Credit: 中央社

雄女今天由校長鄭文儀帶隊，觀眾席加油團聲勢浩大，球員們雖然輸球，但順利完成比賽，開心笑著走下場，也不忘大聲跟校長說：「謝謝校長讓我們參加比賽。」

雄女教練宋建霖也給球員高評價，直言球員們表現超乎預期，前後才練約1個月，時間並不充裕，球員們當初組成棒球隊應該就是想要圓夢，今天第一局表現不輸男生球員的水準。

宋建霖表示，比賽開打前明顯感受到球員們很緊張，之前雖然有打過分組比賽，但面對有轉播的比賽有壓力是難免的，這場比賽是很好的經驗，「克服壓力，下一次她們會更優秀。」

致力女性友善運動環境，球評劉柏君：「謝謝她們，讓過去20年的努力不是笑話。」

黑豹旗青棒賽高雄女中亮相成話題，女性主播周中庭、球評劉柏君一起「見證歷史」；劉柏君長期致力推廣女性友善運動環境，她感性表示：「謝謝她們，讓過去20年的努力不是笑話。」

高雄女中今天在黑豹旗青棒賽首場出賽，是賽史首支純女子球隊，轉播單位特別邀請主播周中庭和球評劉柏君（索非亞）兩名傑出女性來擔任主播賽評。

周中庭是台北市立第一女子高級中學（北一女）棒球研究社創社社長，曾是台北御聖女子棒球隊成員，目前工作也在運動相關領域。

劉柏君為社團法人台灣運動好事協會創辦人暨執行長，也是首名獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，長期以來積極推動與參與台灣女子棒球運動，致力推動體育領域中的性別平等。

高雄女中21日在黑豹旗青棒賽首場出賽，由主播周中庭（左）和球評劉柏君（右）轉播｜Photo Credit: 中央社

兩人分別有準備女用捕手護檔、「女子選手應援包」、棒球用球送給雄女的球員，「女子選手應援包」內有女性生理用品，劉柏君盼性別、生理期不會成為阻礙運動的原因，希望可以讓喜歡運動的女生們自在運動。

可以見證別具意義的一役，劉柏君有感而發，可以感受到女球員們的不容易，過去因為性別因素自己也遇到很多困難和阻礙，「謝謝她們，讓過去20年的努力不是笑話」，棒球是門檻很高的運動，場地、裝備、技術，希望可以一一撥開阻礙，「只要參與過，棒球就會在我們的DNA中。」

周中庭在就讀北一女期間創立棒球研究社，球隊維持約10年，也曾參加過棒協舉辦的國手選拔賽，可惜當時沒有黑豹旗，周中庭笑說，之後有機會，也會鼓勵學妹們看有沒有機會再度組隊參加黑豹旗。

周中庭希望可以突破外界框架，認為女生只能打壘球、當啦啦隊，「棒球是屬於兩個性別共享的運動，當這個環境友善，喜歡的人就不會被打壓」，她也透露要擔任這場比賽的主播前，一直在思考要怎麼引導觀眾欣賞這場比賽，不要認為女生都是來玩的、來作秀，「我覺得雄女做的很好，真的很不容易。」

劉柏君也舉了許多例子說明，包括2024年巴黎奧運實現男女運動員比例各50%，以及今年8月世界盃女子棒球賽加拿大組比賽，從裁判長到裁判員都是全女性等；劉柏君鼓勵雄女球員們，今天踏出這一步後，相信未來不管做什麼都可以有勇氣突破框架。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：f邱宜君