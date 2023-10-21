「打到贏！」以色列總理公布三階段地面戰，目標重掌加薩，外媒分析平民將傷亡慘重
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以色列總理納坦雅胡20日矢言要必定「打到贏」，以色列軍方指出反擊三階段：摧毀哈瑪斯基礎建設、抵抗小的對抗勢力，最終將在加薩建立安全的新政權。《華盛頓郵報》推敲以巴地面衝突的幾種模式指出，平民傷亡無可避免。
（中央社）哈瑪斯釋放2名人質後，以色列總理納坦雅胡矢言將在加薩「打到贏」；以色列防長也公布3階段計畫，暗示猛轟不會停且地面部隊即將攻入，但預期任務難以短期內結束。
路透社報導，控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天釋放在7日攻擊以色列南部時綁架的母女茱蒂絲．拉亞南（Judith Tai Raanan）與娜塔莉（Natalie Shoshana Raanan）。這對美、以雙重國籍的母女檔是哈瑪斯侵入以色列、殺害1400人並擄走約200人後，首批獲以巴雙方證實獲釋的人質。
納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在當地時間20日晚間發出的聲明中說：「我們的2名被綁架者回來了。我們不會放棄帶回所有被綁架者與失蹤人員的努力。同時，我們將持續戰鬥到直到勝利為止。」
以色列在加薩周圍地區集結戰車與部隊，預計將發動地面入侵。巴勒斯坦官員表示，以色列轟炸加薩以來造成至少4137名巴勒斯坦人罹難，包括數以百計的兒童，還有100多萬人流離失所。
美國總統拜登20日晚登上空軍一號前，媒體頂著轟隆的發動機聲喊問「以色列是否應暫緩入侵加薩，好救出更多人質」，拜登回答「是」。部分外媒因而稱拜登希望以色列暫緩地面入侵。
但白宮隨後出面澄清，稱拜登當時沒聽清完整問題，說拜登當時聽成「是否希望看到更多人質獲釋」才會如此回答。
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天在以國國會外交事務與國防委員會（Foreign Affairs and Defense Committee）表示，以色列想對加薩達成的目標無法快速或輕易達成，軍事行動將分3階段。
葛朗特說，第一階段是當下的軍事行動，目的在摧毀哈瑪斯的基礎設施，下一階段將包括「較低強度的作戰」，消滅「小股抵抗力量」。
葛朗特說：「第3階段將是在加薩走廊內創設一個安全的新政權，讓以色列卸下對加薩居民生活的責任。另還要為以色列公民和加薩周邊居民建立新的安全環境。」
他說以軍將推翻哈瑪斯組織，「將摧毀哈瑪斯軍隊與治理基礎。這個階段不容易達成。這將付出代價」還說後續階段將更加漫長，但目的是為讓加薩無法對以色列構成威脅，「這不是一天、一週就能達成，很不幸這也不是一個月就能辦到」。
除經由以色列與埃及外，加薩無法與外界連結；以色列控制加薩90%的海陸邊界，埃及則與加薩南部有一段狹窄的陸地邊界。
加薩大多數的能源需求一向是由以色列供應，但以色列在7日遇襲後對加薩斷電，也斷絕糧食、用水與醫藥運進加薩。
以色列之前曾打算監控向加薩的進口，以防軍事物資落入哈瑪斯手中。
《華郵》分析以巴地面戰：伏擊、地道戰、近戰，平民傷亡無可避免
以色列將派地面部隊攻入加薩走廊，盼一舉全殲控制當地的哈瑪斯（Hamas）。分析家指出，哈瑪斯7日突襲以色列前至少已籌畫2年，很可能也對以軍地面入侵做足準備。
華盛頓郵報指出，以色列2005年將地面部隊撤出加薩走廊（Gaza Strip）後，只分別於2008、2014年有派過地面部隊進入加薩，這兩次是為削弱哈瑪斯、防阻襲擊，用兵時間都不到2個月。但這一次是為連根剷除哈瑪斯，時間不可能短。
華郵試圖構建出屆時以軍發動地面攻擊的景況。
- 斷垣殘壁、瓦礫堆的戰場環境
以色列自7月遇襲後密集猛轟加薩，讓當地的建築與街道變為瓦礫堆。但瓦礫堆伴隨斷垣殘壁與各種障礙，也是哈瑪斯戰士的最佳掩體，甚至能藉機誘以軍進入鋪設好的雷區。
進入加薩的以色列部隊應會採取步兵與戰甲車協同的方式推進。哈瑪斯則可將作戰人員部署於鋼筋混凝土等建物裡，並可能挾帶平民或人質。
- 以軍步戰協同vs哈瑪斯伏擊
在城鎮作戰與在開闊地截然不同，以軍遭遇的攻擊恐來自四面八方，哈瑪斯可利用4軸無人機監控敵情或精確攻擊，也能在屋頂安排狙擊手。
戰甲車在城鎮戰雖能為步兵提供良好掩護與火力支援，但因迴旋空間受限，極易遭反戰車武器攻擊。許多目標最終可能還是只能靠以軍步兵近戰才能達成，這就需挨家挨戶、逐層清理建築物。
- 地道戰
地道是哈瑪斯的基礎設施主要構成，也能在與以軍接戰時發揮作用。哈瑪斯2021年聲稱在加薩地面下建造約480公里的地道，通常深到空襲都很難摧毀，只會讓空襲平添無辜傷亡。
按軍事戰略與歷史學者魯瓦克（Edward Luttwak）的說法，有些地道裡面有相對精密的火箭、引擎等裝配生產線，或是炸藥儲藏室及彈頭的製造車間，一些則是指揮部，哈瑪斯的高層則居住在最深的地道。
清理地道將是以軍步兵的危險任務，可能得用上機器人等工具。
華爾街日報指出，加薩走廊的地下迷宮估計綿延約800公里，有些地道位於地下約60公尺深，能承受以軍空襲轟炸。許多地道都有照明、儲藏室、補給品和武器，足供哈瑪斯戰士在地下隱藏數天甚至數週。
蘭德公司（RAND）高階顧問兼反恐專家詹金斯（Brian Michael Jenkins）說：「地道戰與城鎮戰注定艱難，現代軍隊擁有的許多優勢都會被這些環境削弱。」
- 城鎮掃蕩 大部隊不再有優勢
以色列地面部隊揮師加薩的官兵，預計會找有在約旦河西岸狹窄街道和武裝份子交手經驗的人員。但在加薩的哈瑪斯戰士所擁火力與訓練，遠勝約旦河西岸的武裝份子。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。