「打到贏！」以色列總理公布三階段地面戰，目標重掌加薩，外媒分析平民將傷亡慘重

（中央社）哈瑪斯釋放2名人質後，以色列總理納坦雅胡矢言將在加薩「打到贏」；以色列防長也公布3階段計畫，暗示猛轟不會停且地面部隊即將攻入，但預期任務難以短期內結束。

路透社報導，控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天釋放在7日攻擊以色列南部時綁架的母女茱蒂絲．拉亞南（Judith Tai Raanan）與娜塔莉（Natalie Shoshana Raanan）。這對美、以雙重國籍的母女檔是哈瑪斯侵入以色列、殺害1400人並擄走約200人後，首批獲以巴雙方證實獲釋的人質。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在當地時間20日晚間發出的聲明中說：「我們的2名被綁架者回來了。我們不會放棄帶回所有被綁架者與失蹤人員的努力。同時，我們將持續戰鬥到直到勝利為止。」

以色列在加薩周圍地區集結戰車與部隊，預計將發動地面入侵。巴勒斯坦官員表示，以色列轟炸加薩以來造成至少4137名巴勒斯坦人罹難，包括數以百計的兒童，還有100多萬人流離失所。

美國總統拜登20日晚登上空軍一號前，媒體頂著轟隆的發動機聲喊問「以色列是否應暫緩入侵加薩，好救出更多人質」，拜登回答「是」。部分外媒因而稱拜登希望以色列暫緩地面入侵。

但白宮隨後出面澄清，稱拜登當時沒聽清完整問題，說拜登當時聽成「是否希望看到更多人質獲釋」才會如此回答。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天在以國國會外交事務與國防委員會（Foreign Affairs and Defense Committee）表示，以色列想對加薩達成的目標無法快速或輕易達成，軍事行動將分3階段。

以色列國防部長葛朗特（右）19日到以色列位在加薩邊境的軍營，與駐軍討論戰況｜Photo Credit: 中央社

葛朗特說，第一階段是當下的軍事行動，目的在摧毀哈瑪斯的基礎設施，下一階段將包括「較低強度的作戰」，消滅「小股抵抗力量」。

葛朗特說：「第3階段將是在加薩走廊內創設一個安全的新政權，讓以色列卸下對加薩居民生活的責任。另還要為以色列公民和加薩周邊居民建立新的安全環境。」

他說以軍將推翻哈瑪斯組織，「將摧毀哈瑪斯軍隊與治理基礎。這個階段不容易達成。這將付出代價」還說後續階段將更加漫長，但目的是為讓加薩無法對以色列構成威脅，「這不是一天、一週就能達成，很不幸這也不是一個月就能辦到」。

除經由以色列與埃及外，加薩無法與外界連結；以色列控制加薩90%的海陸邊界，埃及則與加薩南部有一段狹窄的陸地邊界。

加薩大多數的能源需求一向是由以色列供應，但以色列在7日遇襲後對加薩斷電，也斷絕糧食、用水與醫藥運進加薩。

以色列之前曾打算監控向加薩的進口，以防軍事物資落入哈瑪斯手中。

《華郵》分析以巴地面戰：伏擊、地道戰、近戰，平民傷亡無可避免

以色列將派地面部隊攻入加薩走廊，盼一舉全殲控制當地的哈瑪斯（Hamas）。分析家指出，哈瑪斯7日突襲以色列前至少已籌畫2年，很可能也對以軍地面入侵做足準備。

華盛頓郵報指出，以色列2005年將地面部隊撤出加薩走廊（Gaza Strip）後，只分別於2008、2014年有派過地面部隊進入加薩，這兩次是為削弱哈瑪斯、防阻襲擊，用兵時間都不到2個月。但這一次是為連根剷除哈瑪斯，時間不可能短。

華郵試圖構建出屆時以軍發動地面攻擊的景況。

斷垣殘壁、瓦礫堆的戰場環境

以色列自7月遇襲後密集猛轟加薩，讓當地的建築與街道變為瓦礫堆。但瓦礫堆伴隨斷垣殘壁與各種障礙，也是哈瑪斯戰士的最佳掩體，甚至能藉機誘以軍進入鋪設好的雷區。

進入加薩的以色列部隊應會採取步兵與戰甲車協同的方式推進。哈瑪斯則可將作戰人員部署於鋼筋混凝土等建物裡，並可能挾帶平民或人質。

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以軍步戰協同vs哈瑪斯伏擊

在城鎮作戰與在開闊地截然不同，以軍遭遇的攻擊恐來自四面八方，哈瑪斯可利用4軸無人機監控敵情或精確攻擊，也能在屋頂安排狙擊手。

戰甲車在城鎮戰雖能為步兵提供良好掩護與火力支援，但因迴旋空間受限，極易遭反戰車武器攻擊。許多目標最終可能還是只能靠以軍步兵近戰才能達成，這就需挨家挨戶、逐層清理建築物。

地道戰

地道是哈瑪斯的基礎設施主要構成，也能在與以軍接戰時發揮作用。哈瑪斯2021年聲稱在加薩地面下建造約480公里的地道，通常深到空襲都很難摧毀，只會讓空襲平添無辜傷亡。

按軍事戰略與歷史學者魯瓦克（Edward Luttwak）的說法，有些地道裡面有相對精密的火箭、引擎等裝配生產線，或是炸藥儲藏室及彈頭的製造車間，一些則是指揮部，哈瑪斯的高層則居住在最深的地道。

清理地道將是以軍步兵的危險任務，可能得用上機器人等工具。

華爾街日報指出，加薩走廊的地下迷宮估計綿延約800公里，有些地道位於地下約60公尺深，能承受以軍空襲轟炸。許多地道都有照明、儲藏室、補給品和武器，足供哈瑪斯戰士在地下隱藏數天甚至數週。

蘭德公司（RAND）高階顧問兼反恐專家詹金斯（Brian Michael Jenkins）說：「地道戰與城鎮戰注定艱難，現代軍隊擁有的許多優勢都會被這些環境削弱。」

城鎮掃蕩 大部隊不再有優勢

以色列地面部隊揮師加薩的官兵，預計會找有在約旦河西岸狹窄街道和武裝份子交手經驗的人員。但在加薩的哈瑪斯戰士所擁火力與訓練，遠勝約旦河西岸的武裝份子。