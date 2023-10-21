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2023/10/21,
教育

回應「火冒4.05丈」，台大校方將加強族群平等課程、原民知能輔導人力

回應「火冒4.05丈」，台大校方將加強族群平等課程、原民知能輔導人力

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台大先前因學生會舉辦言論自由月時，學生懸掛影射原住民升學加分制度的「火冒4.05丈」布條，引發校內原住民族學生拉布條抗議，並呼籲校方成立校級的族群平等委員會。校方二度召開會議，決議加強族群平等課程和教職員教育訓練。

（中央社）台灣大學學生日前懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，引發原住民族學生不滿。台大7、8月召開兩次會議，決議將加強族群平等課程和教職員教育訓練，增加具原民知能的輔導人力。

台灣大學學生會日前舉辦言論自由月，開放學生自製布條懸掛於校園內，出現一幅「火冒4.05丈」的布條，影射原住民升學優待政策，引發原住民族學生不滿，於5月26日正式向校方提出反歧視訴求，要求成立校級的族群平等委員會。

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台灣大學學生會言論自由月活動，學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民族升學的加分制度｜Photo Credit: 臺大原住民學生反歧視行動小組

台大於6月3日召開校務會議，師生代表討論後，決定在網站以中英文正式刊登「國立台灣大學聲明原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法之說明」，並成立族群平等工作小組，透過制度的建置杜絕校園族群歧視。

台大今天再召開校務會議，主任秘書王大銘向師生代表說明後續進度，族群平等工作小組已召開2次會議，做出初步規劃，包括新設與原民知識相關的「領域專長」及「師培中心」課程；增加原住民族場域實作、移地學習課程；提升族語課程的延續性。

另外，台大也將建立原住民族研究及相關領域學者的交流平台，規劃人類學博物館，推動自我覺察相關課程，擴大原住民族及多元文化的教職員教育訓練。

王大銘強調，未來會增加具原住民族輔導知能的輔導人力，打造族群友善的校園環境。而台大發生的爭議，也牽涉到歷史層面，台大將請學者進行調查研究，預計在百年校慶的歷史回顧活動中推動相關展覽，讓民眾瞭解台灣歷史的多元性、原住民史觀。

台大於6月15日刊登的中英文聲明，梳理原民升學制度的歷史脈絡，強調現行「外加名額」的方式，不會造成教育資源排擠，不影響非原住民學生的升學名額。升學「優待」政策已轉向為升學「保障」政策，鼓勵原住民學生畢業後為原住民族服務。

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責任編輯：王昱晴
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