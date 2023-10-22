從我親身經歷的幾段故事不難發現，中東地區的和平是一種願望，而非現實

文：林琮盛（政治大學國家發展研究所博士生，曾任以色列Kibbutz志工）

日前，負責治理加薩走廊的伊斯蘭極端組織哈瑪斯對以色列進行突擊，造成上千位以色列和外國人民死亡，甚至發生令人髮指的屠村事件。對國土安全擁有無法退讓的偏執的以色列，也決定發動報復，想利用此次機會，一舉殲滅哈瑪斯。

仇恨，始終像陰魂不散的幽靈，壟罩著以色列和巴勒斯坦地區，並逐漸擴及到整個中東地區。對以色列的仇恨，更是巴勒斯坦人（無論是約旦河西岸或加薩走廊）「刻在心裡的名字」。

為什麼？吾人不掀歷史舊帳，純以親身經歷分享幾段故事，不難發現，以巴兩國的「和平」兩字只會存在於祈禱和願望裡頭，不會降臨在現實生活中。

巴勒斯坦土地日益破碎化

2013年11月，吾人曾造訪過一個位在巴勒斯坦西岸中部，海拔500公尺山丘的小村落Nabi－Salih。每周五，都會聚集一群不滿的巴勒斯坦村民。

年輕、憤怒的年輕人會順著村落聯外道路遊行抗議。他們的目標：700公尺外、成立3年的以色列屯墾區。Nabi－Salih的阿拉伯語原意為「先知」。但對這550多人的村落而言，他們卻無法「先知」此區資源竟有一天會遭以色列屯墾區剝奪。村民群情激憤，屯墾區搶奪他們鄰近的水源、侵佔他們的寶貴土地。

諷刺地，這些村民為了討生活，有的接受以色列所提供的工作崗位，前往別處屯墾區，協助建造房舍；以色列屯墾區的居民認為，透過提供就業機會和工資，是幫助巴勒斯坦民眾改善生活的方式（如同此次哈瑪斯發動突襲前，以色列也是如此認知）。

但巴勒斯坦人可不這麼想。在「奪我水、搶我地」的激昂情緒下，每週五，Nabi－Salih數百名年輕人都自動自發集結，一邊吶喊口號、一面揚起巴勒斯坦國旗，浩浩蕩蕩衝向屯墾區。為護衛屯墾區安全，以色列國防軍也「自動自發」橫亙在屯墾區前。

隨後，催淚瓦斯、水柱、橡皮子彈、震撼彈齊發。無須電腦特效，聲光效果即已十足。頓時，村落青年散向各處，拿起地上的石塊，奮力擲向以軍。面對村民的挑釁，以軍也不干示弱，打出更多催淚彈。上百顆的催淚瓦斯在空中躍起一道道白色煙霧的弧線，任由煙霾擴散，烽火瀰漫。

類似Nabi－Saih巴勒斯坦村民抗爭的場景，只是冰山一角。以色列在巴勒斯坦地區不斷擴建的屯墾區問題，是以巴衝突的「老病狀」。1967年「六日戰爭」後，以色列領土擴張到約旦河西岸及加薩走廊。

隨後，官方啟動一系列策略性人口遷徙政策，成立「屯墾區」。為了擴大屯墾區，以色列政府提供諸多經濟誘因，如擔保工作機會、低利貸款，甚至免費贈屋等誘人措施，吸引猶太人進駐屯墾區。

也有更多基於宗教意識形態，前往建立屯墾區的「神的子民」。這類「宗教屯墾」的成長速度往往飛快。如極右派的宗教或民族主義黨派相信，上帝允諾猶太人從尼羅河到幼發拉底河這整片樂土（Eretz Israel），擁有西岸土地是其宗教使命。

簡言之，當以色列的城市愈來愈擁擠、房價日益攀升，他們只能逐漸把民生問題「外溢」到「猶地亞─撒馬利亞」區（希伯來語：אֵזוֹר יְהוּדָה וְשׁוֹמְרוֹן‎），也就是巴勒斯坦「約旦河西岸」。在以色列人的認知中，自古以來，這片土地就是耶和華賜予猶太人的。

最後，這些在天上飛舞的催淚彈、石塊，成為「兩國方案」難以實行的最佳印證，也不斷拉高了巴勒斯坦人對以色列人的仇恨值。

Photo Credit: GettyImages 10月10日以色列的鐵穹系統（左）迎戰哈瑪斯的火箭（右）

加薩走廊就是一座天然監獄

約旦河西岸的巴斯坦人生活困頓，但對比在加薩地區的弟兄姊妹，生活品質已算是高了一個層次。

吾人在約旦河西岸曾認識了一對來自加薩的父子。父親帶著名為穆罕默德的8歲孩子到伯利恆一所大醫院裡就醫。穆罕默德罹患了脊椎神經腫瘤，他只能看得到110公分高的世界，移動必須靠父親推的輪椅。

在幾位朋友的聚餐中談論到加薩地區的狀況時，穆罕默德輕輕地說，「我只要發電機」。他不要iPad、不要筆電、不要電玩，只要發電機。

在穆罕默德的生活中，加薩走廊缺電、缺水、缺資源⋯⋯萬物都缺，是他的日常生活。據稱，加薩走廊30％電力是用昂貴的柴油發電，其餘的是以色列電力援助。但電力供應經常因「大人們」的衝突而成為陪葬品。

穆罕默德的父親說，有冰箱也沒用，因為沒電，以至於食物根本無法儲存。當這位父親看到我的巴勒斯坦友人馬辛教授家裡，有瓦斯爐可以煮東西時，不禁搖頭說，在加薩走廊，要購買一桶瓦斯，至少要等一個月。

想要出海打魚，以色列政府限制，漁船不能超過三海浬。問題是：三海浬內的海洋資源，能捕撈到什麼魚？

物資嚴重困乏，加薩走廊的人民甚至要走私多數生活必需品：柴油、食物、藥品……。連隔壁口口聲聲支持他們的「兄弟之邦」埃及，有時也不理睬他們。只因為西方國家對埃及施壓，要對加薩走廊的執政當局、恐怖組織「哈馬斯」實行經濟制裁。只有伊朗不時會支援火箭彈，用以攻擊以色列。

成立於1987年12月的哈馬斯，全名稱為「巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動」，其名稱是由「伊斯蘭、抵抗、運動」三個阿拉伯語縮寫而成。在巴勒斯坦第一次大起義（intifada）的草創之初，該組織並非一開始就訴諸恐怖攻擊，更多是宗教性、街頭抗爭性的動作。