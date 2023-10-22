從我親身經歷的幾段故事不難發現，中東地區的和平是一種願望，而非現實
我們想讓你知道的是
吾人不掀歷史舊帳，純以親身經歷分享幾段故事，不難發現，以巴兩國的「和平」兩字只會存在於祈禱和願望裡頭，不會降臨在現實生活中。
文：林琮盛（政治大學國家發展研究所博士生，曾任以色列Kibbutz志工）
日前，負責治理加薩走廊的伊斯蘭極端組織哈瑪斯對以色列進行突擊，造成上千位以色列和外國人民死亡，甚至發生令人髮指的屠村事件。對國土安全擁有無法退讓的偏執的以色列，也決定發動報復，想利用此次機會，一舉殲滅哈瑪斯。
仇恨，始終像陰魂不散的幽靈，壟罩著以色列和巴勒斯坦地區，並逐漸擴及到整個中東地區。對以色列的仇恨，更是巴勒斯坦人（無論是約旦河西岸或加薩走廊）「刻在心裡的名字」。
為什麼？吾人不掀歷史舊帳，純以親身經歷分享幾段故事，不難發現，以巴兩國的「和平」兩字只會存在於祈禱和願望裡頭，不會降臨在現實生活中。
巴勒斯坦土地日益破碎化
2013年11月，吾人曾造訪過一個位在巴勒斯坦西岸中部，海拔500公尺山丘的小村落Nabi－Salih。每周五，都會聚集一群不滿的巴勒斯坦村民。
年輕、憤怒的年輕人會順著村落聯外道路遊行抗議。他們的目標：700公尺外、成立3年的以色列屯墾區。Nabi－Salih的阿拉伯語原意為「先知」。但對這550多人的村落而言，他們卻無法「先知」此區資源竟有一天會遭以色列屯墾區剝奪。村民群情激憤，屯墾區搶奪他們鄰近的水源、侵佔他們的寶貴土地。
諷刺地，這些村民為了討生活，有的接受以色列所提供的工作崗位，前往別處屯墾區，協助建造房舍；以色列屯墾區的居民認為，透過提供就業機會和工資，是幫助巴勒斯坦民眾改善生活的方式（如同此次哈瑪斯發動突襲前，以色列也是如此認知）。
但巴勒斯坦人可不這麼想。在「奪我水、搶我地」的激昂情緒下，每週五，Nabi－Salih數百名年輕人都自動自發集結，一邊吶喊口號、一面揚起巴勒斯坦國旗，浩浩蕩蕩衝向屯墾區。為護衛屯墾區安全，以色列國防軍也「自動自發」橫亙在屯墾區前。
隨後，催淚瓦斯、水柱、橡皮子彈、震撼彈齊發。無須電腦特效，聲光效果即已十足。頓時，村落青年散向各處，拿起地上的石塊，奮力擲向以軍。面對村民的挑釁，以軍也不干示弱，打出更多催淚彈。上百顆的催淚瓦斯在空中躍起一道道白色煙霧的弧線，任由煙霾擴散，烽火瀰漫。
類似Nabi－Saih巴勒斯坦村民抗爭的場景，只是冰山一角。以色列在巴勒斯坦地區不斷擴建的屯墾區問題，是以巴衝突的「老病狀」。1967年「六日戰爭」後，以色列領土擴張到約旦河西岸及加薩走廊。
隨後，官方啟動一系列策略性人口遷徙政策，成立「屯墾區」。為了擴大屯墾區，以色列政府提供諸多經濟誘因，如擔保工作機會、低利貸款，甚至免費贈屋等誘人措施，吸引猶太人進駐屯墾區。
也有更多基於宗教意識形態，前往建立屯墾區的「神的子民」。這類「宗教屯墾」的成長速度往往飛快。如極右派的宗教或民族主義黨派相信，上帝允諾猶太人從尼羅河到幼發拉底河這整片樂土（Eretz Israel），擁有西岸土地是其宗教使命。
簡言之，當以色列的城市愈來愈擁擠、房價日益攀升，他們只能逐漸把民生問題「外溢」到「猶地亞─撒馬利亞」區（希伯來語：אֵזוֹר יְהוּדָה וְשׁוֹמְרוֹן），也就是巴勒斯坦「約旦河西岸」。在以色列人的認知中，自古以來，這片土地就是耶和華賜予猶太人的。
最後，這些在天上飛舞的催淚彈、石塊，成為「兩國方案」難以實行的最佳印證，也不斷拉高了巴勒斯坦人對以色列人的仇恨值。
加薩走廊就是一座天然監獄
約旦河西岸的巴斯坦人生活困頓，但對比在加薩地區的弟兄姊妹，生活品質已算是高了一個層次。
吾人在約旦河西岸曾認識了一對來自加薩的父子。父親帶著名為穆罕默德的8歲孩子到伯利恆一所大醫院裡就醫。穆罕默德罹患了脊椎神經腫瘤，他只能看得到110公分高的世界，移動必須靠父親推的輪椅。
在幾位朋友的聚餐中談論到加薩地區的狀況時，穆罕默德輕輕地說，「我只要發電機」。他不要iPad、不要筆電、不要電玩，只要發電機。
在穆罕默德的生活中，加薩走廊缺電、缺水、缺資源⋯⋯萬物都缺，是他的日常生活。據稱，加薩走廊30％電力是用昂貴的柴油發電，其餘的是以色列電力援助。但電力供應經常因「大人們」的衝突而成為陪葬品。
穆罕默德的父親說，有冰箱也沒用，因為沒電，以至於食物根本無法儲存。當這位父親看到我的巴勒斯坦友人馬辛教授家裡，有瓦斯爐可以煮東西時，不禁搖頭說，在加薩走廊，要購買一桶瓦斯，至少要等一個月。
想要出海打魚，以色列政府限制，漁船不能超過三海浬。問題是：三海浬內的海洋資源，能捕撈到什麼魚？
物資嚴重困乏，加薩走廊的人民甚至要走私多數生活必需品：柴油、食物、藥品……。連隔壁口口聲聲支持他們的「兄弟之邦」埃及，有時也不理睬他們。只因為西方國家對埃及施壓，要對加薩走廊的執政當局、恐怖組織「哈馬斯」實行經濟制裁。只有伊朗不時會支援火箭彈，用以攻擊以色列。
成立於1987年12月的哈馬斯，全名稱為「巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動」，其名稱是由「伊斯蘭、抵抗、運動」三個阿拉伯語縮寫而成。在巴勒斯坦第一次大起義（intifada）的草創之初，該組織並非一開始就訴諸恐怖攻擊，更多是宗教性、街頭抗爭性的動作。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。