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2023/10/21,
健康

高端流感疫苗爭議，衛福部長薛瑞元：合格疫苗皆提供民眾儘速接種

高端流感疫苗爭議，衛福部長薛瑞元：合格疫苗皆提供民眾儘速接種
衛福部長薛瑞元21日受訪時重申，只要合格疫苗都該提供民眾選擇，應儘速讓民眾接種｜Photo Credit: 中央社

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日前，台北市長蔣萬安宣示不讓高端進校園，衛福部次長王必勝說，疫苗接種攸關健康生命，應多考慮。衛福部長薛瑞元今（21）日也表示，只要合格疫苗都該提供民眾選擇，應儘速讓民眾接種，以得到足夠免疫力。

（中央社）台北市長蔣萬安、衛生福利部次長王必勝連日為高端流感疫苗隔空交火，衛福部長薛瑞元今（21）日重申，只要合格疫苗都該提供民眾選擇，應儘速讓民眾接種，以得到足夠免疫力。

每年10月進入秋冬流感季，今年公費流感疫苗10月2日分階段開打，這次除了賽諾菲、國光、東洋廠牌以外，高端公司引進韓國疫苗大廠GC Biopharma四價流感疫苗，首次加入公費流感疫苗行列。

由於傳出有民眾拒打高端，部分縣市如雙北、台中等更喊出高端疫苗不進校園，甚至要添購非高端流感疫苗，台北市長蔣萬安日前並稱自己是和人民站在一起。

王必勝昨天直言，民選的市長應該要跟所有市民站在一起，「而不是只跟同溫層的市民站在一起」。蔣萬安今天回應強調「中央應該讓民眾有選擇，既然中央不做，那就我來做」，呼籲中央要到基層走走，聽聽家長憂心。

薛瑞元下午出席第33屆醫療奉獻獎頒獎表揚典禮，並於會前接受媒體聯訪。他說，提供民眾選擇是民眾的權利，「但政府不能幫忙做選擇」，不管中央或地方都一樣，不能政府去選擇哪些可打、哪些不能打，只要合格都應該提供。

他喊話，「趕快把疫苗送到學校、社區、醫療院所，讓民眾趕快打，才能得到足夠的免疫力」，目前雖然沒發現縣市政府有扣留疫苗的情況，「不進校園本身就是一種扣留的方式」，未來還是會密切注意。

此外，醫護人員抗議職場地獄，「醫療勞權大遊行」明天登場。薛瑞元說，集會結社是人民的權利，會傾聽訴求，必要時也將邀請相關團體討論，聽聽實際具體內容，例如制定三班護病比正在進行，可以進一步溝通。

蔣萬安拒高端進校園，王必勝：疫苗攸關生命安全不該操作

高端流感疫苗風波，衛生福利部次長王必勝昨（20）日說，台北市長蔣萬安宣示不讓高端進校園，並稱和市民站在一起，但不該只跟同溫層市民站一起，疫苗接種攸關健康生命，應多考慮。

每年10月進入秋冬流感季，今年公費流感疫苗10月2日分階段開打，這次除了賽諾菲、國光、東洋廠牌以外，高端公司引進韓國疫苗大廠GC Biopharma四價流感疫苗，首次加入公費流感疫苗行列。

由於傳出有民眾拒打高端，部分縣市如雙北、台中等更喊出高端疫苗不進校園，甚至要添購非高端流感疫苗。王必勝昨天接受媒體聯訪時表示，有人選擇不打，「但也有人選擇要打」，地方政府應該依科學證據，判斷到底有無危害，「不能只說我討厭哪個品牌」。

針對蔣萬安日前宣示「不讓高端進入校園」，並稱自己是和人民站在一起。王必勝直言，民選的市長應該要跟所有市民站在一起，「而不是只跟同溫層的市民站在一起」。

他強調，接種疫苗與健康、生命安全有關，「不應該這樣操作，這樣不好」，尊重縣市政府首長職權，仍應多加考慮。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至10月19日止，共計接種261萬4439劑；去年同期累計接種數為242萬7628劑，今年累計較去年增加18萬6811劑。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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