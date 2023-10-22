Kabuk Style 憑全球訂閱制旅宿服務 正式宣布在台上線 攜手三普旅遊集團 甫上線即創下150家旅宿合作

日本旅宿科技新創KabuK Style今（17日）正式宣布登陸台灣並推出中文版HafH服務。瞄準Y & Z世代對於旅行品質的重視，致力解決OTA（Online Travel Agent）訂房價格波動大的痛點，弭平資訊不對稱造成的消費者權益損失，用戶得以「訂閱制」付費方式，享有穩定訂房價格，更專注於享受旅遊所能創造的美好感受。KabuK Style自日本出發，今年初插旗韓國後未滿一年，再聯手三普旅遊集團進軍台灣市場，剛上線即突破150家旅宿業者合作，具有金融科技背景與投資銀行經驗的KabuK Style創辦人兼執行長砂田憲治(KJ, Kenji Sunada)，對於市場價格掌握有一定的敏銳度，自2019年創業以來，透過"HafH Coins"將旅宿與航班、交通等服務價格「代幣化」，如此一來，市場供需變動成本由KabuK Style演算法機制進行控管，不僅飯店業者能重新拿回合理的定價權利，非價格高敏感性顧客也能透過每月累積"HafH Coins"，在決定好旅行目的後，用三步驟（選擇入住日期、房型、房源）就完成預訂，不必再因為訂房價格忽高忽低，還未出發便先累積滿滿焦慮感。

HafH訂閱制旅宿平台在疫情後創下顧客續存率新高峰

HafH訂閱制旅宿服務首次在日本上線後，歷經疫情肆虐長達3年，社會提倡遠距交流以減少人們密集接觸，飯店亦成為許多上班族的辦公空間。HafH服務以穩定住宿價格與儲蓄代幣機制優勢，獲得大量日本上班族客群青睞，疫情後的2023年，HafH訂閱制服務更創下97.7%顧客續存率的里程碑。無論是民宿、商務旅館到豪華飯店等各類型旅宿選擇，在淡、旺季或平、假日，同一房源與房型所需代幣數皆維持一致價格，顧客只需支付49.99美金月費(約莫新台幣1,500元)，即可加入"HafH Coins"生態系中，獲得200 HafH Coins，並可持續累積使用；若短期無需續用，還能選擇進入「休眠會籍」狀態，暫停付費訂閱會籍並保留既有HafH Coins數量。

KabuK Style創辦人兼執行長砂田憲治指出：「日本新創晉升國際化數位服務平台十分不容易，但台灣對日本旅遊產業一直以來都扮演重要角色，光是2023上半年就有接近180萬人至日本旅遊，根據日本觀光廳調查指出，78%的台灣人都會重複造訪日本，也堅定了我們要把HafH這項訂閱制旅宿服務提供給台灣民眾的信心，未來KabuK Style將可成為促進台日交流的一大橋樑。」

以“Home away from Home”作為理念訴求 讓「旅行」融入日常

創辦人砂田憲治在家鄉長崎的共享辦公空間，亦提供同仁住宿休憩用途，因而也催生了HafH的概念—— “Home away from Home”，期待能讓旅人在世界的另個角落同樣享有「家」的歸屬感。透過訂閱制旅宿服務，降低旅遊行前準備門檻，促進「旅行」融入生活日常，並鼓勵新世代的旅行者們能真正實現新興型態Lifestyle！即日起，限時兩週（至10/31）透過好友邀請機制，凡成功邀請好友加入成為訂閱會員，邀請人即可直接獲得100 HafH Coins。無論定期相約親朋好友固定出遊，或需事先安排休假享受旅行，都能透過輕鬆、便捷的HafH服務尋覓理想且舒適的棲息之地，放鬆兼放心地沉浸在旅行體驗，為工作狀態有效加值、替心靈好好充電！

本文章內容由「KabuK Style」提供。