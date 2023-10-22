Columbia x Disney100聯名限定系列全球同步登場 香堤極光冰屋與米奇踏上百年奇幻訪雪旅程，來場歡樂有趣的雪仗!

為了慶祝迪士尼一百周年，美國戶外領導品牌Columbia今年秋冬繼2016年後再度與迪士尼攜手合作，打造充滿趣味性的戶外裝備，於本月17日全球同步販售，並在台灣信義區香堤大道的Columbia極光冰屋內展示。以1930年代復古的迪士尼塗鴉為靈感，將在雪景中享受各種樂趣的知名角色米奇，唐老鴨，高飛以及布魯托活靈活現的跳躍到衣服塗鴉上面，將迪士尼愉悅的氛圍帶入產品之中。此次聯名系列不僅有男女款外套、刷毛上衣，也有兒童系列可以購買，讓全家一起歡度這屬於迪士尼100周年的特別時刻。品牌此次更邀請熱愛迪士尼的時尚甜心Youtuber芭比Wawa搶先體驗聯名獨家系列。

為了讓迪士尼這個充滿代表性的品牌特色展現出來，設計師們採用了1930年代的復古迪士尼塗鴉，讓品牌特色更加明顯。該系列強調擁有迪士尼以及戶外探險旅遊者都會喜愛的細節，除了有可藏起來的俏皮米奇老鼠耳朵外，更採用銀色細節讓整體更有質感-包含Disney 100周年以及Columbia的logo標誌貼布。逗趣且實用的風格讓穿著的人在下一次的戶外探險中渡過更加完美的家庭時光體驗，該系列特別採用Columbia 標識性的Omni-Heat™保暖科技打造，設計師特別將內部圓型鋁點做了調整，將其變成了米奇輪廓外觀，除了絕佳的保暖外，趣味性十足的細節讓穿著的人都能夠會心一笑。



“我們很榮幸能夠透過此次聯名合作來一同慶祝這屬於迪士尼100周年的特別時刻，並將全家人凝聚在一起帶往戶外探索” Columbia 聯名系列資深經理Becca Johnson 說 ”如同迪士尼，我們深信當人們凝聚在一起時，奇蹟就會發生；品牌成立至今85周年，持續地在各個世代中讓家庭凝聚並且探索戶外冒險，尋找驚喜。”

自2016年起，兩個品牌就持續性的合作，Columbia x Disney100聯名限定系列則是最新的合作產品。10月17日於台灣正式開賣，歡迎到下列指定櫃點購買此聯乘商品，另外，本系列將同步於10/17起在信義香堤大道上的Columbia極光冰屋內展示，歡迎前往與米奇來場刺激的雪仗。

【Columbia迪士尼限量系列銷售櫃點資訊】

新光三越A11館5F：台北市信義區松壽路11號 (02) 7739-7547

SOGO復興館 6F：台北市大安區忠孝東路三段300號 (02)7745-0766

新竹巨城購物中心2F：新竹市東區中央路229號 (03)623-2045

台中新光三越中港店11F: 台中市西屯區台灣大道三段301號11樓 (04)2254-9391

台中LaLaport 北館 4F: 台中市東區進德路600號4F (04)3707-9252

漢神巨蛋8F：高雄市左營區博愛二路777號 (07)522-2864

高雄夢時代4F：高雄市前鎮區中華五路789號 (07)970-0863

Columbia官方網站：https://www.columbiasportswear.com.tw/

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