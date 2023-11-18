13.8%青少年有明顯憂鬱情緒需專業協助，「容貌焦慮」成普遍存在的心病
我們想讓你知道的是
根據董氏基金會最新調查，有13.8％青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，其中，「課業壓力」是憂鬱主因，然而青少年對自己的壓力—「身材外貌」竟然也上榜，壓力感受甚至超越「人際關係」。
文： 健康醫療網（記者王冠廷報導）
全台有18所大專院校給予大學生「心理健康假」，讓學生有時間處理因情緒或壓力造成的困擾。同時，政府也開放年輕族群每年補助三次的免費心理諮商。
青少年心情不好，不一定求助他人
根據董氏基金會今年最新調查，13.8％青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，其中女生較男生多。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，這份調查以六都國高中職學生為對象，回收有效問卷1,700份。「總是、經常」讓受訪者感到有壓力的前三名，分別為「課業考試」（28.8％）、「對未來的不確定」（22.1％）、「身材外貌」（19.1％）;前述因素，女生比男生更感壓力，尤其「身材外貌」。
近五成青少年當心情不好或壓力大時，「不一定」會求助他人；不求助他人的主因以「不想麻煩對方」佔最多（37.2％），且男生比例明顯高於女性。
比起人際互動，「身材外貌」更感壓力
兒童青少年精神科醫師陳質采提及，青春期的孩子因受賀爾蒙影響，身體快速成長，情緒及個性也會隨之改變，較容易對自己的外在產生懷疑、失去自信，而有負面情緒或壓力。在社群媒體發達的時代，青少年對顏值打扮更為注重，期望受到肯定及目光。面對成長中孩子，家長不妨引導孩子了解自身特點或興趣，發現自我價值，降低對外表單一的追求，重新找到重心，建立內在自信。
正視心理問題，尋求專業協助
葉雅馨主任提醒，依據WHO的定義，沒有心理健康就沒有真正的健康，因此應該把心理健康的概念放入生活中，建立屬於自己的紓壓習慣，從感興趣的事物開始，多方嘗試，一定能找到適合的紓壓方式，如仍不知該從何著手，不妨去運動。
過去因對疾病的不了解或誤解，造成心理疾病被汙名化，情緒有困擾的人不願意對他人說，更不願意看醫生治療。提醒民眾時時檢視自身的情緒狀態，其實就是關心自己心理健康的第一步。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標題：調查：13.8%青少年有明顯憂鬱情緒！主因曝 專家建議這樣重拾自信
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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