港人在台辦寵物手繪畫展，展出12年來作品
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香港藝術家何世光在台灣舉行個展，展出包含以寵物為題材創作的手繪插畫，表達對於寵物關懷與尊重，感謝牠們陪伴。
（中央社）越來越多人飼養毛小孩，香港藝術家何世光在台灣舉行個展，展出包含以寵物為題材創作的手繪插畫，表達對於寵物關懷與尊重，感謝牠們陪伴。展覽於昨日（21日）登場。
根據台港經濟文化合作策進會發布新聞稿，香港藝術家何世光在台灣舉行的Thank You For Your Company 2手繪展於21日在台北開幕，展出12年來創作的手繪作品，當中包括30幅以寵物為主題，在台創作、首次對外公開的作品，藉此表現對寵物的關懷與尊重，感謝牠們陪伴度過人生甜酸苦辣時刻。
新聞稿指出，Thank You For Your Company 2延續2022年在香港舉辦的Thank You For Your Company個展。這次在台灣展出為第2部曲。
展覽於10月21日開幕，台灣大陸委員會主委邱太三及副主委兼策進會董事長詹志宏特別致贈花禮，祝福展覽圓滿成功。陸委會港澳蒙藏處專門委員兼策進會副秘書長黃廷輝及科長蔡孟潔代表出席開幕式，並與多位在台港人及觀展民眾互動交流。
黃廷輝表示，多元開放為台灣社會特色，台港文化交流充實了社會的多元面貌，目前在台就讀港澳生中，有近1/5就讀藝術領域相關科系，港澳生踴躍來台學習並發展藝術長才，更凸顯台灣藝術自由、文化多元的環境，適合創作者靈感徜徉奔馳，歡迎港澳及世界各地藝文創作者來台交流，共築文藝園地，讓台灣文化更豐富美好。
新聞稿提到，這次的個展從10月21日至11月26日，在台北市「河神的丸子」咖啡廳舉行。策進會表示，後續將於11月11日及12日在台北華山文創園區舉辦「好友港節市集」，邀請台、港藝人，並搭配道地香港美食及在台港人設計文創商品，邀請民眾蒞臨參觀。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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