開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/22,
藝文

港人在台辦寵物手繪畫展，展出12年來作品

港人在台辦寵物手繪畫展，展出12年來作品
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

香港藝術家何世光在台灣舉行個展，展出包含以寵物為題材創作的手繪插畫，表達對於寵物關懷與尊重，感謝牠們陪伴。

（中央社）越來越多人飼養毛小孩，香港藝術家何世光在台灣舉行個展，展出包含以寵物為題材創作的手繪插畫，表達對於寵物關懷與尊重，感謝牠們陪伴。展覽於昨日（21日）登場。

根據台港經濟文化合作策進會發布新聞稿，香港藝術家何世光在台灣舉行的Thank You For Your Company 2手繪展於21日在台北開幕，展出12年來創作的手繪作品，當中包括30幅以寵物為主題，在台創作、首次對外公開的作品，藉此表現對寵物的關懷與尊重，感謝牠們陪伴度過人生甜酸苦辣時刻。

新聞稿指出，Thank You For Your Company 2延續2022年在香港舉辦的Thank You For Your Company個展。這次在台灣展出為第2部曲。

展覽於10月21日開幕，台灣大陸委員會主委邱太三及副主委兼策進會董事長詹志宏特別致贈花禮，祝福展覽圓滿成功。陸委會港澳蒙藏處專門委員兼策進會副秘書長黃廷輝及科長蔡孟潔代表出席開幕式，並與多位在台港人及觀展民眾互動交流。

黃廷輝表示，多元開放為台灣社會特色，台港文化交流充實了社會的多元面貌，目前在台就讀港澳生中，有近1/5就讀藝術領域相關科系，港澳生踴躍來台學習並發展藝術長才，更凸顯台灣藝術自由、文化多元的環境，適合創作者靈感徜徉奔馳，歡迎港澳及世界各地藝文創作者來台交流，共築文藝園地，讓台灣文化更豐富美好。

新聞稿提到，這次的個展從10月21日至11月26日，在台北市「河神的丸子」咖啡廳舉行。策進會表示，後續將於11月11日及12日在台北華山文創園區舉辦「好友港節市集」，邀請台、港藝人，並搭配道地香港美食及在台港人設計文創商品，邀請民眾蒞臨參觀。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。