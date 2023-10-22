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2023/10/22,
職場

調查：港大學畢業生期望月薪2.5萬港元，按年升約20%

調查：港大學畢業生期望月薪2.5萬港元，按年升約20%
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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調查發現，畢業生的期望薪酬為每月港幣24,838元，按年升約20%；而僱主願意支付的薪酬為每月港幣17,293元，按年增長了5%，雙方期望落差高達港幣7,545元。

求職平台CTgoodjobs於今年第三季透過網上問卷形式進行了《2023年畢業生薪酬及就業調查》。調查發現，畢業生的期望薪酬為每月港幣24,838元，按年升約20%；而僱主願意支付的薪酬為每月港幣17,293元，按年增長了5%，雙方期望落差高達港幣7,545元。

根據各大院校的比較，香港教育大學的畢業生期望薪酬最高，每月平均為港幣28,333元。其次是香港理工大學的畢業生，平均期望每月港幣27,464元。從僱主的角度來看，企業願意給予香港科技大學的畢業生最高薪酬，為每月港幣18,538元；其次是香港大學的畢業生（每月港幣17,991元）。

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根據調查數據顯示，最多受訪的畢業生計劃進入「銀行/保險/證券/金融」行業，比例達到15.6%；其次是「政府/公共部門/公用事業」（11.6%）。而去年最受歡迎的「資訊科技/電子商務」行業在今年的調查中未能進入前三名，僅有8.2%的受訪者選擇該行業。至於畢業生最受歡迎的就業機構是政府，佔整體比例的8.5%，其次是Google（6.0%）、HSBC（3.1%）和Apple（2.9%），顯示大型企業或機構對畢業生更具吸引力。

調查還反映出Z世代注重工作與生活的平衡，有20%的受訪畢業生計劃在完成學業後尋找兼職工作，相較去年增加了12.6%。畢業生（40.1%）和僱主（70.9%）一致認為年終獎金是最具吸引力的員工福利。此外，超過39.0%的畢業生希望企業實行每週四天工作制度，但僅約19.1%的僱主認為這一政策具有吸引力，差距接近一倍。相反，約61.0%的僱主認為特別假期政策具有吸引力，例如生日假、生理假、結婚假和恩恤假等，但只有16.9%的畢業生表示贊同。

隨著社會逐漸恢復正常，僱主對於招聘的信心也增強了，平均得分為5.9分，比去年微升了0.28分。有65%的受訪僱主計劃在未來6個月內招聘畢業生，其中87.2%是全職工作，合約工和兼職分別佔5.7%和談到畢業生的就業挑戰，調查顯示，最大的困難是缺乏工作經驗（58.6%），其次是競爭激烈的就業市場（43.5%）。此外，畢業生也面臨到適合自己專業背景的職位不多（33.4%）和薪酬不符合期望（27.7%）等問題。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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