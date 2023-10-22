阿拉斯加數以「億」計雪蟹消失，研究：非過度捕撈，海洋溫度升高是主因

文：Taylor Mei

近年來，數以「億」計的雪蟹從阿拉斯加周圍海洋中消失。據《CNN》報導，在阿拉斯加漁獵部宣布連續兩年取消雪蟹收獲季後，科學家們發現，海洋溫度的升高是雪蟹消失的罪魁禍首，因白令海海水溫度上升，可能導致蟹群餓死。

美國國家海洋和大氣管理局的科學家們發表的研究發現，最近白令海東部的「海洋熱浪」與2021年開始出現雪蟹消失的問題間，存在著不可忽視的關聯性。

「過度捕撈」無法解釋雪蟹數量為何下降

「當我第一次收到2021年的調查數據時，我腦袋都要炸了，」該研究的主持人、美國國家海洋與大氣管理局漁業生物學家科迪・斯祖瓦爾斯基（Cody Szuwalski）直言。他說，每個看到研究結果的人，都期盼這只是調查中的一個錯誤，希望明年有機會看到更多螃蟹。

斯祖瓦爾斯基向《CNN》表示：「到了2022年，我們已經認命，這（螃蟹消失的問題）將是一條漫漫長路。」而那年，正是美國阿拉斯加雪蟹漁業關閉的第一年。有專家表示，捕撈者將雪蟹數量下降歸因於過度捕撈（overfished），但過度捕撈只是一個技術定義，且會觸發保護措施，實際上無法從根本解釋雪蟹數量下降的原因。

「我從這篇論文和整個經歷中得到的最大啟示是，從歷史上看，漁業科學家一直非常擔心過度捕撈，這一直是我們一直掛念的點。在很多地方，我們確實透過管理解決了這個問題，但不能否認的是，氣候變化真的對我們的計劃、模型和管理系統造成不少衝擊。」斯祖瓦爾斯基說。

《科學》期刊指出，該研究中科學家們分析了可能導致被譽為「冬季味覺之王」的雪蟹，自2020年開始消失的原因，發現雪蟹其實只有移動，或是等死兩選項。斯祖瓦爾斯基表示，他們考察了白令海以北、俄羅斯海域以西，甚至更深的海洋層，最終卻得出螃蟹不太可能移動的結論，「所以死亡可能是一大驅動因素。」他說。

海洋升溫使大量雪蟹食物攝取量不足