開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/22,
環境

阿拉斯加數以「億」計雪蟹消失，研究：非過度捕撈，海洋溫度升高是主因

阿拉斯加數以「億」計雪蟹消失，研究：非過度捕撈，海洋溫度升高是主因
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

研究人員發現，高溫、族群密度與成熟螃蟹死亡率較高有明顯關聯。而研究結果則顯示，造成螃蟹死亡背後的原因，是螃蟹比以往更為飢餓。因雪蟹是冷水物種，絕大多數分佈在水溫低於攝氏2度的地區。儘管牠們可以在高達攝氏12度的水域中活動，但海水溫度的升高，仍可能破壞雪蟹的新陳代謝，導致牠們對熱量需求增加，卻又吃不到足夠的食物。

文：Taylor Mei

近年來，數以「億」計的雪蟹從阿拉斯加周圍海洋中消失。據《CNN》報導，在阿拉斯加漁獵部宣布連續兩年取消雪蟹收獲季後，科學家們發現，海洋溫度的升高是雪蟹消失的罪魁禍首，因白令海海水溫度上升，可能導致蟹群餓死。

美國國家海洋和大氣管理局的科學家們發表的研究發現，最近白令海東部的「海洋熱浪」與2021年開始出現雪蟹消失的問題間，存在著不可忽視的關聯性。

「過度捕撈」無法解釋雪蟹數量為何下降

「當我第一次收到2021年的調查數據時，我腦袋都要炸了，」該研究的主持人、美國國家海洋與大氣管理局漁業生物學家科迪・斯祖瓦爾斯基（Cody Szuwalski）直言。他說，每個看到研究結果的人，都期盼這只是調查中的一個錯誤，希望明年有機會看到更多螃蟹。

斯祖瓦爾斯基向《CNN》表示：「到了2022年，我們已經認命，這（螃蟹消失的問題）將是一條漫漫長路。」而那年，正是美國阿拉斯加雪蟹漁業關閉的第一年。有專家表示，捕撈者將雪蟹數量下降歸因於過度捕撈（overfished），但過度捕撈只是一個技術定義，且會觸發保護措施，實際上無法從根本解釋雪蟹數量下降的原因。

「我從這篇論文和整個經歷中得到的最大啟示是，從歷史上看，漁業科學家一直非常擔心過度捕撈，這一直是我們一直掛念的點。在很多地方，我們確實透過管理解決了這個問題，但不能否認的是，氣候變化真的對我們的計劃、模型和管理系統造成不少衝擊。」斯祖瓦爾斯基說。

科學》期刊指出，該研究中科學家們分析了可能導致被譽為「冬季味覺之王」的雪蟹，自2020年開始消失的原因，發現雪蟹其實只有移動，或是等死兩選項。斯祖瓦爾斯基表示，他們考察了白令海以北、俄羅斯海域以西，甚至更深的海洋層，最終卻得出螃蟹不太可能移動的結論，「所以死亡可能是一大驅動因素。」他說。

海洋升溫使大量雪蟹食物攝取量不足

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。