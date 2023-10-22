川普盟友喬登連續三輪眾院議長投票失利，共和黨宣布撤銷提名
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《紐約時報》指出，喬登失利顯示一群約25名共和黨內主流成員堅決反對喬登代表黨內出任議長，這群人也成為共和黨持續右傾、唯川普馬首是瞻的煞車皮。目前共和黨對提名誰出馬角逐眾院議長尚無共識。民主黨提議賦予暫代議長的麥亨利（Patrick T. McHenry）擴權、以暫讓眾議院恢復運作審理法案的構想，仍遭共和黨反對。
（中央社）前美國總統川普（Donald Trump）盟友、共和黨眾議員喬登（Jim Jordan）20日在眾議院議長第3輪投票再度失利後，遭共和黨內無記名表決撤除議長提名，使得紛擾的眾議院又退回到原點。
《華爾街日報》指出，共和黨內的極右派本月稍早發動罷免並成功拉下自家的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），之後又逼退黨內另一要員、路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）角逐議長。
但極右派推出的喬登依然沒法凝聚共和黨內共識登上議長。眾議院持續陷入僵局，無法審查援助以色列與烏克蘭的法案，也無法應對下月應急資金到期後聯邦政府恐又得關門的危機。
眾議院目前共和黨握有過半的221席，民主黨212席。共和黨人如今得另覓議長適合人選，預計23日晚間舉行會議，24日上午黨內投票。
喬登出局後，共和黨內保守派次團「共和黨研究委員會」（Republican Study Committee）主席、奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩（Kevin Hern）及德州聯邦眾議員塞申斯（Pete Sessions）已表態角逐議長；前議長麥卡錫則與其他人力推眾院共和黨黨鞭、明尼蘇達州聯邦眾議員艾默（Tom Emmer）出馬。
喬登在3輪眾院議長投票均告失利，黨內反對勢力不降反升讓他得票一次比一次少。第3輪眾院議長投票後，共和黨進行內部無記名表決，超過一半的112人都反對繼續讓喬登角逐議長，因而決定再走馬換將。
《紐約時報》指出，喬登失利顯示一群約25名共和黨內主流成員堅決反對喬登代表黨內出任議長，這群人也成為共和黨持續右傾、唯川普馬首是瞻的煞車皮。
目前共和黨對提名誰出馬角逐眾院議長尚無共識。民主黨提議賦予暫代議長的麥亨利（Patrick T. McHenry）擴權、以暫讓眾議院恢復運作審理法案的構想，仍遭共和黨反對。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
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我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
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不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
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品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
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跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
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