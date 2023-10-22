以色列空襲約旦河西岸清真寺，稱炸死哈瑪斯特工；免費供餐以軍遭抗議，埃及麥當勞捐款援加薩
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以色列政府10月8日向統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯宣戰後，連鎖速食業者麥當勞在以色列的加盟店Alonyal公司在社群媒體上表示，將向以色列士兵免費提供餐點。隨後中東地區加盟店開始與以色列加盟店劃清界線，宣稱以色列加盟店對以色列士兵的捐贈行為純屬個別決定。也有加盟店向加薩捐款，聲援巴勒斯坦人。
以色列空襲約旦河西岸清真寺，稱炸死哈瑪斯與聖戰組織特工
（中央社）以色列今（22）日表示他們空襲約旦河西岸哲寧（Jenin）一處清真寺，炸死多名準備發動攻擊的哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）「恐怖特工」。
《法新社》報導，遭遇空襲的是安薩（Al-Ansar）清真寺，以色列軍方表示，這座清真寺「被恐怖分子用來當作策劃攻擊的指揮中心和執行基地。」
以色列軍方表示，上述目標於「過去幾個月來（執行了）多次恐攻，並且正在安排於不久的未來發動另一場恐攻。」
以軍僅說這些目標已被「消除」，但未提供空襲喪生人數或死者身分等細節。
自本月7日以來，約旦河西岸（West Bank）已有數十人被以色列軍人或屯墾者殺害。除此之外，以色列也對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）展開猛烈空襲，據哈瑪斯衛生部說法，迄今有超過4300人喪生，多數為平民。
以色列此舉是報復哈瑪斯7日針對以國發動突襲行動。哈瑪斯這場突襲殺害了至少1400人，據以方說法，死者多數為平民，他們除了是被射殺、肢解，也有人被活活燒死。
以色列宣布加大加薩攻擊力度，向哈瑪斯施壓
以色列軍方發言人21日在記者會上宣布，以軍將加強對加薩走廊的攻擊力度，以向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」施加更多壓力。
《法新社》報導，自10月7日哈瑪斯攻擊以色列並造成1400人喪生以來，以色列對加薩地區發動毀滅性的空中和地面轟炸。根據哈瑪斯當局統計，已有4385人死亡。
以色列還在加薩邊境集結數萬名士兵和數百輛坦克，似乎準備進行外界預期的地面入侵。
以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會中說，「我們必須憑藉最佳條件進入戰爭的下一階段，而非根據任何人的要求。從21日開始，我們將加強打擊力度，並盡量減少危險。」
他發表上述言論的數小時前，開戰以來的首批國際援助物資從埃及越過邊境抵達加薩地區，進入被圍困的巴勒斯坦領土。
以色列的軍事指揮官21日也前往視察前線部隊。
以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）視察期間告訴一個步兵旅，「加薩地區人口稠密，敵人正在那裡準備很多東西，但我們也在為（攻擊）他們預做準備。」
免費供餐以軍遭抗議，埃及麥當勞捐款援加薩
哈瑪斯7日突襲以色列後，麥當勞（McDonald's）的以色列加盟店宣布向以色列士兵免費供餐，多國民眾對麥當勞強烈譴責、抗議，甚至抵制拒買。埃及麥當勞公告，將捐款援助加薩救災工作。
以色列政府10月8日向統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯宣戰後，連鎖速食業者麥當勞在以色列的加盟店Alonyal公司在社群媒體上表示，將向以色列士兵免費提供餐點。
中東各國民眾表示憤怒，許多網友質疑麥當勞等同支持對加薩走廊的集體懲罰行為。
隨後中東地區加盟店開始與以色列加盟店劃清界線，宣稱以色列加盟店對以色列士兵的捐贈行為純屬個別決定。也有加盟店向加薩捐款，聲援巴勒斯坦人。
由埃及商業鉅子曼蘇爾（Yassin Mansour）持有的埃及麥當勞公司（Manfoods）15日在社群平台X（前身為Twitter）發表聲明：「埃及麥當勞是100％本地公司。其他國家加盟店的行為純屬個人和私人行為，與我們毫無關係。」隨後另外公告，將捐贈2000萬埃及鎊（約新台幣2095萬元），用於加薩救災工作。
然而埃及加盟店的聲明，無法平息支持巴勒斯坦的消費者怒火，民眾仍群起攻之。
埃及有學校老師在課堂上告訴學生，不要購買支持以色列的商品。眾多埃及青年也透過臉書（Facebook）、TikTok、X平台等社群媒體表達憤怒。
抵制呼聲在網路的傳播下，迅速在埃及擴大。
擁有2570萬按讚數的埃及TikTok網紅納吉（Ahmed Nagy）15日在TikTok發了一段短片說：「我背後這家知名速食店為以色列提供我們每天吃的食物，他們在埃及各地都有分店，我們大家也都知道這家店……現在不應該再讓這家店繼續存在，這是我們至少可以做到的事。」
短片的背景是個一眼即可辨識的大型紅底金黃色M標誌。這段影片的閱覽次數已達130萬次，按讚數超過10萬。
當加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）在17日傳出被炸毀，造成多達500人身亡的消息後，同情加薩的民眾怒氣衝到極點。一群埃及年輕人同日前往開羅市郊的十月六日城（6th of October City）麥當勞門口聚集抗議。另外有數家分店遭到恣意破壞。
麥當勞在全球擁有超過4萬家分店，是全球知名的美國品牌，不過絕大多數的分店都是透過加盟體系，由本地人經營的加盟店。
麥當勞店門口金黃色的M型標誌極具辨識度。多年來在中東被視為美國的象徵。不僅因樹大招風，也因為是公共消費場所，民眾可自由進出，很容易成為有意破壞行為的目標。
在2011年「阿拉伯之春」抗議遊行期間，抗議據點以埃及開羅市中心的解放廣場為主，位在解放廣場斜對面的麥當勞遭入侵，被抗議者占領後成為急救站。
《路透社》和《華盛頓郵報》（The Washington Post）都報導，美國麥當勞公司拒絕對加盟店的政治和慈善活動發表任何意見。
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