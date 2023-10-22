馬克宏擬訪中東，憂以巴衝突分裂法國；阿拉伯國家譴責轟炸加薩，籲終結長年衝突
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各界都在問，自詡為歐洲領袖的法國總統馬克宏是否訪問以色列？但顯然在這次造訪的規劃與行動力上，馬克宏罕見地猶豫不決，不斷權衡出訪以色列的利弊。其中原因，便是法國分別擁有歐洲最大的穆斯林與猶太社群，同時也是伊斯蘭恐怖主義衝擊最大的國家之一。
馬克宏訪中東內外煎熬，憂以巴衝突分裂法國
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日說，在保證有成效的前提下不排除近日造訪中東。相對他國領袖先後訪問以色列，馬克宏行動顯得猶豫，除法國在以巴衝突中角色受限外，更擔憂再度激化國內穆斯林和猶太兩龐大社群。
法國總統馬克宏20日晚間針對以巴衝突接受媒體採訪，表示不排除在「未來幾天或幾週之內」造訪中東，如果他能在這趟旅程中「取得有用成效」。他正積極和中東領袖對話，並說旅程將「端視和地區領袖在未來幾小時或幾天內的交流結果」。
此外馬克宏也指出，法國將儘快向埃及與加薩地區派送醫藥物資等緊急人道援助，藉由拉法關卡（Rafah crossing）的開放，法國希望「協助埃及在美國支援下的行動」。
拉法是連結埃及與加薩走廊的邊界關卡，遭圍困的加薩人民正絕望等待國際救援車隊到達。馬克宏說，法國決定增加1000萬歐元協助巴勒斯坦人民。
這是一趟有風險卻必須的訪程。哈瑪斯7日襲擊以色列以來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在納粹大屠殺80週年，帶著對以色列堅定的支持首先到訪；數小時後，以色列最重要盟友美國總統拜登（Joe Biden）抵達；接著則是英國首相蘇納克（Rishi Sunak）造訪以色列表達支持。
各界都在問，自詡為歐洲領袖的法國總統馬克宏是否訪問以色列？但顯然在這次造訪的規劃與行動力上，馬克宏罕見地猶豫不決，不斷權衡出訪以色列的利弊。
其中原因，便是法國分別擁有歐洲最大的穆斯林與猶太社群，同時也是伊斯蘭恐怖主義衝擊最大的國家之一，尤其在北部城市阿拉斯（Arras）教師遇刺身亡後，國內社會緊張氛圍直線竄升。
在最新以巴衝突中喪生的法國人數已達30人，更有7人仍遭哈瑪斯挾持，法國的猶太社群與以色列的法國人都引頸期盼馬克宏造訪。
但《世界報》（Le Monde）分析，總統不滿足於只展現團結，而是要「有用」；換言之，在確定取得人道或政策進展前，馬克宏應該不會出訪。
法國前總統歐蘭德（François Hollande）向《世界報》表示，法國在以巴議題上的角色相當有限，「拜登已經吃掉最大的餅了」；歐蘭德政府顧問岡澤（Gaspard Gantzer）更直指，「法國成為觀眾，以巴衝突議題10年來已被束之高閣。」
馬克宏走在鋼索上想保持「平衡」立場。他第一時間支持以色列自我捍衛的權利，卻也希望以國遵守國際法與人權；他支持巴勒斯坦建國，卻對現行兩國方案抱有疑慮。
當然，各界分析，讓馬克宏躊躇不前的，也包括國內局勢。強大的猶太和穆斯林社群讓政府「如履薄冰」。岡澤說，馬克宏不能惹怒任何一邊，同時還要監控教師遭伊斯蘭極端份子刺殺後的社會震盪。
《費加洛報》（Le Figaro）也指出，馬克宏擔憂出訪以色列會對國內緊繃情勢帶來的效應。19日他在與年輕族群對話時就坦言，害怕法國「分裂」，並擔心以巴衝突「會被帶進法國」。
法國同情巴勒斯坦民眾已經超越穆斯林社群，而在穆斯林世界眼中，巴黎是美國的同盟。一趟以色列的出訪，即便細心聚焦，仍有點燃國內緊張氛圍的風險。
阿拉伯國家譴責以色列轟炸加薩，籲終結以巴長年衝突
阿拉伯國家領導人21日在一場西方國家也派代表出席的和平峰會上譴責以色列連續2週轟炸加薩（Gaza），並要求各國再次致力終結以色列與巴勒斯坦之間數十年來的暴力衝突循環。
《路透社》報導，以色列與控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰即將邁入第3週，阿拉伯國家領導人21日出席在埃及舉行的「開羅和平峰會」（Cairo Peace Summit），同場出席者包括來自歐洲及非洲的領導人及外交部長。
不過，一名歐洲聯盟（EU）高階官員稍早透露，有鑑於與會者之間的歧見，還不清楚峰會是否能達成任何共同聲明。
美國身為以色列最緊密盟友，在過去所有推動中東和平的行動中也都扮演關鍵角色，這次卻只派出駐開羅大使館代辦出席這場峰會。
約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）稱全球對以色列攻擊加薩保持沉默，對此他予以譴責，並呼籲以公平方式處理以巴之間衝突。
阿布杜拉二世說：「阿拉伯世界聽到的訊息，是巴勒斯坦人的生命比以色列人更不重要。」對於加薩地區、約旦河西岸（West Bank）及以色列無辜平民遭受暴力攻擊，他感到憤慨及悲痛。
阿布杜拉二世還說：「以色列領導階層必須徹底意識到，若一個國家是在不公正的基礎上建立起來，是永遠無法繁榮昌盛。...我們要給以色列人的訊息是，希望你們和巴勒斯坦人都有一個和平與安全的未來。」
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在峰會上表示，巴勒斯坦人不會遷離或被趕離自己的土地，「我們不會離開，就是不會離開」。
埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發言指出，埃及反對讓巴勒斯坦人遷移到大致無人居住的埃及西奈（Sinai）地區。他說，解決巴勒斯坦議題的方法不是讓人搬遷，唯一解方是公平正義，賦予巴勒斯坦人合法權利生活在獨立國家內。
阿布杜拉二世也說，根據國際法，強迫遷離是一項戰爭罪，「也是我們所有人的紅線」。
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