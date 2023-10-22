埃及、約旦為何拒收巴勒斯坦難民？歷史背景、政治考量一次看懂
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阿拉伯國家和許多巴勒斯坦人也懷疑，以色列可能利用這次機會迫使當地人口結構永久改變，藉此重創巴勒斯坦要在加薩走廊、約旦河西岸及同樣在1967年被以色列奪下的東耶路撒冷建國的訴求。埃及總統塞西18日再度示警，說讓加薩走廊的巴勒斯坦人大量移出，目的是要「消滅巴勒斯坦的志業……這是我們區域最重要的志業。」
（中央社）以色列為報復哈瑪斯（Hamas）攻擊而猛烈轟炸加薩走廊（Gaza Strip），當地絕望的巴勒斯坦平民急尋庇護，卻面臨阿拉伯鄰國埃及和約旦斷然拒絕接收。《美聯社》從歷史、政治和區域安全等層面分析原因。
以色列7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯從其統治的加薩走廊發動殘暴突襲後，展開不間斷報復轟炸。但埃及和約旦雖與以色列接壤，且分別與加薩走廊和以色列占領的約旦河西岸（West Bank）接壤，卻堅決拒收巴勒斯坦難民。約旦本身已有大量巴勒斯坦人口。
埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）18日發表至今態度最強硬言論，稱以色列進行這場戰爭的目的不只是打擊哈瑪斯，「還試圖迫使百姓居民...移居埃及。」他並警告這可能破壞區域和平。
約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）17日也表達類似訊息。他說：「約旦不要難民，埃及不要難民。」
埃及和約旦拒絕的根本原因，是擔憂以色列想迫使巴勒斯坦人永遠被驅逐到這兩國，造成巴勒斯坦建國的訴求無效。此外塞西表示，大量人口移入可能讓好戰分子混進埃及的西奈半島（Sinai Peninsula），並從當地對以色列發動攻擊，危及埃以兩國40年來的和平條約。
以下是埃及和約旦採取如此立場的背後動機：
歷史背景
巴勒斯坦人流亡是長久以來問題。以色列1948年建國時期與阿拉伯國家爆發戰爭時，估計有70萬巴勒斯坦人從目前的以色列國土被逐出或逃離，也就是巴人所稱的「災難日」（Nakba）。
以色列在1967年的六日戰爭奪下約旦河西岸和加薩走廊後，又有30萬巴勒斯坦人逃亡，大多轉往約旦居住。
如今這些流亡的巴勒斯坦人和他們的後代有將近600萬人，大多居住在約旦河西岸、加薩走廊、黎巴嫩、敘利亞和約旦的社區或難民營。也有不少人流亡到更遠的波斯灣阿拉伯國家或西方。
1948年以阿戰爭停止後，以色列拒絕允許巴勒斯坦難民重返家園，此後也一直拒絕巴勒斯坦的要求，讓難民返回作為和平協議的一部分，聲稱這麼做會威脅到猶太人在以色列的多數地位。
埃及害怕這次會歷史重演，若讓逃出加薩走廊的巴勒斯坦人大量湧入，他們最終將永遠留在埃及。
不保證難民會回去
眼前這場戰爭會如何結束，目前還沒有清晰走向。以色列已表明要摧毀哈瑪斯，但至今未指出達成目標後可能的發展及加薩走廊會由誰統治。已有人擔憂，以色列將重新占領加薩一段時間，造成衝突不歇。
以色列軍方雖然已表示，住在加薩走廊北部的巴勒斯坦人若依照其命令逃往南半部，在戰爭結束後將獲准重返家園；但埃及卻不放心。
塞西表示，若以色列一直宣稱尚未充分摧毀哈瑪斯，加薩走廊的戰事可能持續數年。因此他提議，以色列乾脆在其境內加薩走廊旁的尼格夫沙漠（Negev Desert）安置逃亡的巴勒斯坦人，直到自身軍事行動結束。
根據聯合國資料，正與日益惡化經濟危機搏鬥的埃及，目前已經接納約900萬難民和移民，包括今年逃離內戰的約30萬蘇丹人。
質疑以色列動機
阿拉伯國家和許多巴勒斯坦人也懷疑，以色列可能利用這次機會迫使當地人口結構永久改變，藉此重創巴勒斯坦要在加薩走廊、約旦河西岸及同樣在1967年被以色列奪下的東耶路撒冷建國的訴求。
塞西18日再度示警，說讓加薩走廊的巴勒斯坦人大量移出，目的是要「消滅巴勒斯坦的志業……這是我們區域最重要的志業。」
以色列在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執政下，不諱談論將巴勒斯坦人遷移走的強硬右派政黨崛起，令阿拉伯國家的疑慮又加深。爆發哈瑪斯攻擊後，這類以色列右派言論更加肆無忌憚，一些政治人物和名嘴甚至呼籲軍方夷平加薩走廊、趕走當地所有居民。
擔心哈瑪斯滲入
埃及也說過，擔心加薩走廊來的大量移民會造成哈瑪斯或其他巴勒斯坦好戰分子進入境內。這可能讓西奈半島情勢陷入不穩，埃及軍方已在當地與伊斯蘭主義好戰分子戰鬥數年，並一度指控哈瑪斯支持這些伊斯蘭戰士。
自從哈瑪斯2007年統治加薩走廊後，埃及支持以色列對當地的封鎖行動，嚴格管制進入加薩的物資和平民進出。此外，埃及也摧毀與加薩走廊交界的地下隧道網絡，哈瑪斯和其他巴勒斯坦人利用這些隧道將貨物走私到加薩。
塞西還警告一種會令局勢更不穩的發展，那就是埃及與以色列自1979年以來的和平協議被破壞。
他說，如果巴勒斯坦好戰分子進入埃及，西奈半島「會成為攻擊以色列的基地，屆時以色列將有權自我防禦，...因此可能攻擊埃及領土」，「我們曾經達成的和平將從我們手中消失。」
新聞來源
延伸閱讀
- 從我親身經歷的幾段故事不難發現，中東地區的和平是一種願望，而非現實
- 在世代棲居的家鄉被視為「難民」，哪裡才能是巴勒斯坦人的家？
- 以巴積怨已久，但哈瑪斯發動大規模「恐怖主義式軍事襲擊」，其「不正義性」必須單獨拿出來分析
- 我支持巴勒斯坦獨立建國，但我樂見以色列消滅哈瑪斯
- 中華民國不是哈瑪斯，堅決不做開第一槍的偉大國家
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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