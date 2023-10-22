開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/22,
影劇

【2023金鐘獎】賽後分析：Netflix仍未拿到戲劇最大獎，為什麼《模仿犯》走出國際卻不受評審青睞？

【2023金鐘獎】賽後分析：Netflix仍未拿到戲劇最大獎，為什麼《模仿犯》走出國際卻不受評審青睞？
Photo Credit: 三立電視提供

我們想讓你知道的是

Netflix《模仿犯》即使是全球非英語國家排行榜第二名，也是今年聲量最高、人氣榜第一的台劇，卻仍然拿不到金鐘最佳戲劇，金鐘獎明確展現出「這是一個台灣本位的獎」，而且我們會有自己的觀點，不會受到國際市場或國內觀眾影響。另一方面，今年戲劇節目獎也能看到很特別的現象，就是隨著平台差異化與分眾市場崛起，5部入圍作品差異相當大。

在今（2023）年金鐘獎戲劇類評審總召唐美雲頒發大獎時，特別聲明入圍作品都相當優秀、競爭激烈，有如「神仙打架」，只是礙於遊戲規則，最終只能有一個贏家。

此言又與在人氣獎項領跑的四部戲劇《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《村裡來了個暴走女外科》、《她和她的她》，最終都「剛好」拿到四項遙相呼應，讓人掀起今年金鐘獎很會「分豬肉」的爭議，但，真是如此嗎？

(29)戲劇節目獎．村裡來了個暴走女外科_
Photo Credit: 三立電視提供
《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目四大獎，成今年金鐘大贏家。

金鐘評審分組不同難以操作「分獎」，更像是選擇最大公約數

巧合的「同燈同分」讓人看似分豬肉，但其實評審團不僅分成戲戲節目、迷你劇集兩組，技術獎自己就分成三組（攝影燈光一組、美術設計視覺一組、音樂相關一組），創新獎也是單獨一組，個別評審與評審團，都不會知道其他組的結果，要精準地分豬肉幾乎是不可能的事情。那麼，為什麼獎項會如此分散呢？

首先，我們來看戲劇節目獎，其實傳統上因為長劇的影響力，還是大過迷你劇集或電視電影，所以業界過往的迷思，就是戲劇節目相關獎項含金量，被視為高於「迷你劇集／電視電影」類別。

而今年的戲劇節目及編導三大獎留在公視，相對的，Netflix幾部人氣劇集從《誰是被害者》、《華燈初上》到今年的《模仿犯》，仍然未能拿到節目最大獎。

《模仿犯》即使是打到全球非英語國家排行榜第二名，也是今年聲量最高、人氣榜第一的台劇，卻仍然拿不到金鐘最佳戲劇，除了拿下攝影和美術技術獎項外，僅得了近年新增的「創新獎」和「會外賽」的人氣獎和創新獎。金鐘獎明確展現出「這是一個台灣本位的獎」，而且我們會有自己的觀點，不會受到國際市場或國內觀眾影響。

另一方面，今年戲劇節目獎也可以看到一個很特別的現象，就是隨著平台的差異化與分眾市場的崛起，五部入圍的作品可以說在光譜上差異相當大，而且真的是中老青三代各顯神通。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023金鐘獎”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。