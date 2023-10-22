【2023金鐘獎】賽後分析：Netflix仍未拿到戲劇最大獎，為什麼《模仿犯》走出國際卻不受評審青睞？

在今（2023）年金鐘獎戲劇類評審總召唐美雲頒發大獎時，特別聲明入圍作品都相當優秀、競爭激烈，有如「神仙打架」，只是礙於遊戲規則，最終只能有一個贏家。

此言又與在人氣獎項領跑的四部戲劇《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《村裡來了個暴走女外科》、《她和她的她》，最終都「剛好」拿到四項遙相呼應，讓人掀起今年金鐘獎很會「分豬肉」的爭議，但，真是如此嗎？

Photo Credit: 三立電視提供 《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目四大獎，成今年金鐘大贏家。

金鐘評審分組不同難以操作「分獎」，更像是選擇最大公約數

巧合的「同燈同分」讓人看似分豬肉，但其實評審團不僅分成戲戲節目、迷你劇集兩組，技術獎自己就分成三組（攝影燈光一組、美術設計視覺一組、音樂相關一組），創新獎也是單獨一組，個別評審與評審團，都不會知道其他組的結果，要精準地分豬肉幾乎是不可能的事情。那麼，為什麼獎項會如此分散呢？

首先，我們來看戲劇節目獎，其實傳統上因為長劇的影響力，還是大過迷你劇集或電視電影，所以業界過往的迷思，就是戲劇節目相關獎項含金量，被視為高於「迷你劇集／電視電影」類別。

而今年的戲劇節目及編導三大獎留在公視，相對的，Netflix幾部人氣劇集從《誰是被害者》、《華燈初上》到今年的《模仿犯》，仍然未能拿到節目最大獎。

《模仿犯》即使是打到全球非英語國家排行榜第二名，也是今年聲量最高、人氣榜第一的台劇，卻仍然拿不到金鐘最佳戲劇，除了拿下攝影和美術技術獎項外，僅得了近年新增的「創新獎」和「會外賽」的人氣獎和創新獎。金鐘獎明確展現出「這是一個台灣本位的獎」，而且我們會有自己的觀點，不會受到國際市場或國內觀眾影響。

另一方面，今年戲劇節目獎也可以看到一個很特別的現象，就是隨著平台的差異化與分眾市場的崛起，五部入圍的作品可以說在光譜上差異相當大，而且真的是中老青三代各顯神通。