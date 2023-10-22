先與國民黨談立委合作？柯文哲：也是一種策略；朱立倫：藍白合組最強團隊非淘汰賽

先與朱立倫談立委合作？柯文哲：也是一種策略

（中央社）針對外界認為藍白合可將總統人選擱置，民眾黨先與國民黨主席朱立倫談立委合作，民眾黨總統參選人柯文哲說，是一個辦法，通常有困難的先拖住，可以解決的先解決，也是一種策略。

民眾黨苗栗縣黨部今（22）日舉辦「柯文哲苗栗競選總部」成立茶會，柯文哲到場懇託民眾支持，苗栗縣長鍾東錦、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、台灣選哲之友會總會長羅昌鑑等人出席站台。

柯文哲在活動開始前接受媒體聯訪。記者詢問，昨（21）日是否和國民黨總統參選人侯友宜見面，是否談論藍白合需要籌組委員會等問題。柯文哲說，溝通都一直有，特別是幕僚幾乎每天都在通電話，雙方各有想法，認為談判不會這麼快有結果。

有記者問，外界認為總統人選可先擱置在一邊，先與國民黨主席朱立倫溝通立委合作為主。柯文哲表示，是一個辦法，通常有困難的先拖住，可以解決的先解決，這也是一種策略。

柯文哲曾表示，2018年時任行政院長的民進黨總統參選人賴清德曾上門拜訪，拜託他支持深澳電廠，但賴清德認為柯文哲無法提出時間與地點。柯文哲說，行程都有紀錄，「你有來拜託我啊，怎麼沒有？」

隨後，柯文哲上台致詞表示，國家的進步是靠許多小進步累積而成，這個力量在於全體國民，也需要一名總統建立政治新文化，讓每個人都可公平競爭，只要努力就有前途與希望。

苗栗縣長鍾東錦致詞說，去年縣市長選舉時，柯文哲已在苗栗縣、新竹市證明藍白合能成功勝選，認為遊戲規則要在競爭前公平、公正、公開，讓代表的人有正當性，「贏的人光榮、輸的人服氣」，這樣才能團結打一場勝仗。

此外，柯文哲下午將到新竹市的蔦屋書店湳雅店出席「2023阿北全新創作讀者見面會新竹場」。

朱立倫：耐心同理心化解，可組最強團隊非淘汰賽

藍白合進度受矚目，國民黨主席朱立倫今天表示，秉持最大誠心也充滿信心，用耐心和同理心化解，台灣安全、兩岸和平、政黨輪替為共同目標，可組成最強團隊而非淘汰賽。

2024總統大選在野整合受矚目。朱立倫今天出席國民黨台中立委第7選區（大里、太平）參選人林家興、總統參選人侯友宜聯合競選總部成立大會。會後，他接受媒體聯訪，有關藍白合進度。

朱立倫表示，將秉持最大誠心也充滿信心，用耐心和同理心一定可以一一化解，相信侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的共同的理想，就是讓台灣安全、安定、安心、兩岸能和平，讓政黨輪替。為了共同目標，一定可以組成最強團隊，而不是淘汰賽，一起加油。

國民黨在台中第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）尚未提名，民眾黨在立委第1選區的參選人蔡壁如今天也出席造勢大會。朱立倫呼籲，國民黨在台中提名7席立委，另外1席希望共同支持蔡壁如，能發揮最大戰力、讓席次極大化，這是共同目標。

蔡壁如也說，藍白合考驗在政黨領袖智慧，不只國民黨、民眾黨，甚至其他在野小黨，大家應該團結起來。

市長盧秀燕為林家興站台，她表示，選戰啟動，立委造勢首場獻給林家興，這是她的第一次站台，也是蔡壁如在台中第一次為立委站台，更是藍白合體第一次。

蔡壁如受訪時指出，國民黨在台中第1選區沒有提名參選人，盧秀燕和她的想法一樣，集中選票，團結所有可以團結的力量，支持蔡壁如，對於合掛看板一事，柯文哲也是樂觀其成。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航