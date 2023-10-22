先與國民黨談立委合作？柯文哲：也是一種策略；朱立倫：藍白合組最強團隊非淘汰賽
我們想讓你知道的是
柯文哲說，溝通都一直有，特別是幕僚幾乎每天都在通電話，雙方各有想法，認為談判不會這麼快有結果。有記者問，外界認為總統人選可先擱置在一邊，先與國民黨主席朱立倫溝通立委合作為主。柯文哲表示，是一個辦法，通常有困難的先拖住，可以解決的先解決，這也是一種策略。
先與朱立倫談立委合作？柯文哲：也是一種策略
（中央社）針對外界認為藍白合可將總統人選擱置，民眾黨先與國民黨主席朱立倫談立委合作，民眾黨總統參選人柯文哲說，是一個辦法，通常有困難的先拖住，可以解決的先解決，也是一種策略。
民眾黨苗栗縣黨部今（22）日舉辦「柯文哲苗栗競選總部」成立茶會，柯文哲到場懇託民眾支持，苗栗縣長鍾東錦、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、台灣選哲之友會總會長羅昌鑑等人出席站台。
柯文哲在活動開始前接受媒體聯訪。記者詢問，昨（21）日是否和國民黨總統參選人侯友宜見面，是否談論藍白合需要籌組委員會等問題。柯文哲說，溝通都一直有，特別是幕僚幾乎每天都在通電話，雙方各有想法，認為談判不會這麼快有結果。
有記者問，外界認為總統人選可先擱置在一邊，先與國民黨主席朱立倫溝通立委合作為主。柯文哲表示，是一個辦法，通常有困難的先拖住，可以解決的先解決，這也是一種策略。
柯文哲曾表示，2018年時任行政院長的民進黨總統參選人賴清德曾上門拜訪，拜託他支持深澳電廠，但賴清德認為柯文哲無法提出時間與地點。柯文哲說，行程都有紀錄，「你有來拜託我啊，怎麼沒有？」
隨後，柯文哲上台致詞表示，國家的進步是靠許多小進步累積而成，這個力量在於全體國民，也需要一名總統建立政治新文化，讓每個人都可公平競爭，只要努力就有前途與希望。
苗栗縣長鍾東錦致詞說，去年縣市長選舉時，柯文哲已在苗栗縣、新竹市證明藍白合能成功勝選，認為遊戲規則要在競爭前公平、公正、公開，讓代表的人有正當性，「贏的人光榮、輸的人服氣」，這樣才能團結打一場勝仗。
此外，柯文哲下午將到新竹市的蔦屋書店湳雅店出席「2023阿北全新創作讀者見面會新竹場」。
朱立倫：耐心同理心化解，可組最強團隊非淘汰賽
藍白合進度受矚目，國民黨主席朱立倫今天表示，秉持最大誠心也充滿信心，用耐心和同理心化解，台灣安全、兩岸和平、政黨輪替為共同目標，可組成最強團隊而非淘汰賽。
2024總統大選在野整合受矚目。朱立倫今天出席國民黨台中立委第7選區（大里、太平）參選人林家興、總統參選人侯友宜聯合競選總部成立大會。會後，他接受媒體聯訪，有關藍白合進度。
朱立倫表示，將秉持最大誠心也充滿信心，用耐心和同理心一定可以一一化解，相信侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的共同的理想，就是讓台灣安全、安定、安心、兩岸能和平，讓政黨輪替。為了共同目標，一定可以組成最強團隊，而不是淘汰賽，一起加油。
國民黨在台中第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）尚未提名，民眾黨在立委第1選區的參選人蔡壁如今天也出席造勢大會。朱立倫呼籲，國民黨在台中提名7席立委，另外1席希望共同支持蔡壁如，能發揮最大戰力、讓席次極大化，這是共同目標。
蔡壁如也說，藍白合考驗在政黨領袖智慧，不只國民黨、民眾黨，甚至其他在野小黨，大家應該團結起來。
市長盧秀燕為林家興站台，她表示，選戰啟動，立委造勢首場獻給林家興，這是她的第一次站台，也是蔡壁如在台中第一次為立委站台，更是藍白合體第一次。
蔡壁如受訪時指出，國民黨在台中第1選區沒有提名參選人，盧秀燕和她的想法一樣，集中選票，團結所有可以團結的力量，支持蔡壁如，對於合掛看板一事，柯文哲也是樂觀其成。
新聞來源
延伸閱讀
- 郭台銘稱與柯文哲達成在野整合共識、柯文哲會見朱侯：若藍白組聯合政府將以國民黨為主力
- 德國「聯合內閣」行之有年，而共同執政的意義絕不只是權力分贓
- 藍白都很清楚不合作等於保送賴清德，但為何就是合不了？
- 「藍白合」是一場開始就註定失敗的合作，對柯侯兩人而言，選輸付出的成本很低
- 「藍白合」下架民進黨的最好模式：中間路線的柯文哲選總統，國民黨組閣平衡府院
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-10-22 先與國民黨談立委合作？柯文哲：也是一種策略；朱立倫：藍白合組最強團隊非淘汰賽
- 2023-10-21 柯文哲陷入傲慢的菁英思維，關鍵在於他對於「天生」的了解匱乏
- 2023-10-20 郭台銘稱與柯文哲達成在野整合共識、柯文哲會見朱侯：若藍白組聯合政府將以國民黨為主力
Tags：
告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。