《護國四年》新書發表會，蘇貞昌：曾與蔡總統是競爭對手，但這一頁已翻過去
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蔡總統說，找蘇貞昌擔任行政院長時，很多人覺得他們大概兩週就會打起來，結果兩人只是電話常常打起來。她表示，《護國四年》這本書回顧了蘇貞昌行政團隊執政過程，無論是非洲豬瘟、婚姻平權的推動過程，真的是充滿感動與感謝，整本書不是在寫一個人，而是在書寫一個團隊，感謝協助清淤的國軍、口罩國家隊、防疫人員，以及因大旱為找水飛天鑽地的人員。
蘇貞昌：曾與蔡總統是競爭對手，但這一頁已翻過去
（中央社）前行政院長蘇貞昌21日舉行新書感謝會時說，他曾與總統蔡英文是競爭對手，但這一頁已經翻過去了，感謝總統對蘇內閣行政團隊評分很高，希望蔡總統的努力能被延續下去，國會也能過半好做事。
蘇貞昌21日在台北信義誠品舉行《護國四年》新書感謝會，包含蔡總統，總統府副秘書長黃重諺、張惇涵，考試院秘書長劉建忻、民進黨立院黨團總召柯建銘，以及蘇貞昌任內的行政院副院長陳其邁、沈榮津，現任行政院秘書長李孟諺及部會首長等行政團隊均出席。
蘇貞昌致詞時說，接任閣揆時，本來是「她（蔡總統）一直要，我一直不要」，最後覺得這樣一起合作是對的，當時不確定蔡總統是不是真的會放手，但4年下來，蔡總統真的做到了。
他表示，總統也是人，也會發脾氣，因此曾提醒蔡總統，不要發那麼大的脾氣，「她有時候告訴我說，是故意嚇嚇他們的」；蘇貞昌說，這就是長得漂亮和面惡心善的差別，他一路走來都吃虧，但他母親生前對此一直都不服氣，強調「我也是用力生你的」。
蘇貞昌說，他請蔡總統寫推薦序，就是想看蔡總統白紙黑字怎麼評分這4年，怎麼點評，沒想到總統用了「勇敢、魄力、執行力」等詞，給行政團隊評分很高；總統還說，鮮少有人看到蘇貞昌的溫暖誠摯，可見「我真的也是溫暖的人」。
另外，蔡總統在《護國四年》的推薦序中表示，她與蘇貞昌曾是競爭對手，現在已是最佳戰友。蘇貞昌說，蔡總統提到兩人曾是競爭對手，但這一頁已經翻過去了。
蘇貞昌還說，蔡總統寫序並沒有應付了事，還在序的最後指出，卸任後要結伴同行，看看一起改變的台灣，「喔，這是邀請唷，報告總統，我現在閒閒唷」。
蘇貞昌表示，《護國四年》這本書是希望將成績與全民分享，因為只要有政府會做事，國家領導人把心放在這塊土地上，又是一個用功、盡力、又克制自己的總統，台灣是很有希望的，「我可以做最好的見證」。
他說，台灣不只有強的總統、強的行政團隊、強的立法院，還有強的廠商和民眾，所以國家是有希望的，只要大家有自信、有感情，就能夠共同的把國家事務做好；他期待明年選舉，蔡總統的路線能夠繼續下去，國會也過半、讓事情好做。
蘇貞昌新書會，閣員細數「怕漏接電話」症候群趣事
前行政院長蘇貞昌21日舉辦新書感謝會，邀請總統蔡英文、行政院秘書長李孟諺、民進黨立院黨團總召柯建銘等人致詞，閣員們爆料當年因「怕漏接電話」症候群所出現的「後遺症」，以及為口罩爭吵嚇壞羅一鈞等內幕，現場笑聲不斷。
蘇貞昌21日在台北信義誠品舉行《護國四年》新書感謝會，包含蔡總統，總統府副秘書長黃重諺、張惇涵，考試院秘書長劉建忻、柯建銘，以及蘇貞昌任內的行政院副院長陳其邁、沈榮津，李孟諺及部會首長等行政團隊均出席。
感謝會現場氣氛輕鬆，笑聲不斷。李孟諺分享抗疫初期，衛福部、經濟部在一場會議上為口罩爭執不休，主持會議的陳其邁一度氣到離場，讓氣氛更加凝重；當時會中有個瘦瘦小小、膚色偏白的男生，被嚇到臉色更加慘白，原以為是工讀生，後來才發現是防疫英雄之一的疾管署副署長羅一鈞。
李孟諺還透露，當年4大公投投票前2個月，內部民調非常慘、只有核四重啟議題大概平盤，府院黨為此開會討論對策，蘇貞昌堅持不提對案，改用「4個不同意、台灣更有力」應對，並要全台展開說明會。
他說，4大公投戰役號稱民進黨的諾曼地登陸，蘇貞昌在說明會上拿撞球桿作講解的效果良好，且每次談到政府推動育兒津貼，都會要支持者回家揪丈夫再生一個，讓很多阿婆等級支持者笑得花枝亂顫，「院長是阿婆殺手」。
蘇貞昌在書中也提及蘇內閣閣員擔心漏接電話，李孟諺也爆料說，包括他在內、都有怕漏接來電的症候群，交通部長王國材愛爬山，又擔心爬到山頂沒有訊號，因此每次攻頂後就迅速下山，奇特爬山方法也讓妻子感到奇怪。
李孟諺說，愛打網球的前農業部長陳吉仲也怕漏接電話，每次都把手機放在球場的底線，因此現在底線抽球非常厲害，在中興大學已無對手。這3個內幕故事，逗得現場笑聲此起彼落。
柯建銘則說，蘇貞昌政治資歷最完整，經歷過苦難也很有智慧，可以在高頂、也可以當平民或女兒司機；更是最久任，做最多事的行政院長。
他表示，有千里馬也有伯樂，蔡總統與蘇貞昌這組堪稱政壇奇蹟，他親眼看到蔡蘇兩人鬥而不破的過程，蘇貞昌時常與他互相提醒別再說了，也看到蔡總統有高度、相忍為國，才能成就必留名青史的蔡蘇體制，共同走出變局。
柯建銘也向蘇貞昌喊話說，「國家永遠需要你，國家有難你都會出來解圍」。
陳其邁則笑說，有人說「蘇貞昌2.0」、沒有當年兇，但他入閣後發現大家都變年輕了，因為「皮都繃很緊」，還有一次看到某個政務官在聽簡報時打瞌睡，一週後此人就離職了，這才發現蘇貞昌2.0雖然相比1.0不罵人，但升級後更恐怖。
他表示，但還是很慶幸是跟2.0、而非1.0版的蘇貞昌共事，一起為國家沒日沒夜努力，雖然很辛苦但學習很多，現在經營高雄市政府，也是用蘇貞昌2.0的方式在打拚。
因雞蛋風波請辭下台的前農業部長陳吉仲21日在新書感謝會後受訪表示，他已回到教職，沒辦法回應任何問題，但感謝蔡總統與蘇貞昌的幫忙，讓農業部推動「三保一金」，農民退休儲金、農業保險、職業災害保險、農民健康保險，以及冷鏈計畫。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/