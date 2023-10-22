《護國四年》新書發表會，蘇貞昌：曾與蔡總統是競爭對手，但這一頁已翻過去

蘇貞昌：曾與蔡總統是競爭對手，但這一頁已翻過去

（中央社）前行政院長蘇貞昌21日舉行新書感謝會時說，他曾與總統蔡英文是競爭對手，但這一頁已經翻過去了，感謝總統對蘇內閣行政團隊評分很高，希望蔡總統的努力能被延續下去，國會也能過半好做事。

蘇貞昌21日在台北信義誠品舉行《護國四年》新書感謝會，包含蔡總統，總統府副秘書長黃重諺、張惇涵，考試院秘書長劉建忻、民進黨立院黨團總召柯建銘，以及蘇貞昌任內的行政院副院長陳其邁、沈榮津，現任行政院秘書長李孟諺及部會首長等行政團隊均出席。

蘇貞昌致詞時說，接任閣揆時，本來是「她（蔡總統）一直要，我一直不要」，最後覺得這樣一起合作是對的，當時不確定蔡總統是不是真的會放手，但4年下來，蔡總統真的做到了。

他表示，總統也是人，也會發脾氣，因此曾提醒蔡總統，不要發那麼大的脾氣，「她有時候告訴我說，是故意嚇嚇他們的」；蘇貞昌說，這就是長得漂亮和面惡心善的差別，他一路走來都吃虧，但他母親生前對此一直都不服氣，強調「我也是用力生你的」。

蘇貞昌說，他請蔡總統寫推薦序，就是想看蔡總統白紙黑字怎麼評分這4年，怎麼點評，沒想到總統用了「勇敢、魄力、執行力」等詞，給行政團隊評分很高；總統還說，鮮少有人看到蘇貞昌的溫暖誠摯，可見「我真的也是溫暖的人」。

另外，蔡總統在《護國四年》的推薦序中表示，她與蘇貞昌曾是競爭對手，現在已是最佳戰友。蘇貞昌說，蔡總統提到兩人曾是競爭對手，但這一頁已經翻過去了。

蘇貞昌還說，蔡總統寫序並沒有應付了事，還在序的最後指出，卸任後要結伴同行，看看一起改變的台灣，「喔，這是邀請唷，報告總統，我現在閒閒唷」。

蘇貞昌表示，《護國四年》這本書是希望將成績與全民分享，因為只要有政府會做事，國家領導人把心放在這塊土地上，又是一個用功、盡力、又克制自己的總統，台灣是很有希望的，「我可以做最好的見證」。

他說，台灣不只有強的總統、強的行政團隊、強的立法院，還有強的廠商和民眾，所以國家是有希望的，只要大家有自信、有感情，就能夠共同的把國家事務做好；他期待明年選舉，蔡總統的路線能夠繼續下去，國會也過半、讓事情好做。

蘇貞昌新書會，閣員細數「怕漏接電話」症候群趣事

前行政院長蘇貞昌21日舉辦新書感謝會，邀請總統蔡英文、行政院秘書長李孟諺、民進黨立院黨團總召柯建銘等人致詞，閣員們爆料當年因「怕漏接電話」症候群所出現的「後遺症」，以及為口罩爭吵嚇壞羅一鈞等內幕，現場笑聲不斷。

蘇貞昌21日在台北信義誠品舉行《護國四年》新書感謝會，包含蔡總統，總統府副秘書長黃重諺、張惇涵，考試院秘書長劉建忻、柯建銘，以及蘇貞昌任內的行政院副院長陳其邁、沈榮津，李孟諺及部會首長等行政團隊均出席。

感謝會現場氣氛輕鬆，笑聲不斷。李孟諺分享抗疫初期，衛福部、經濟部在一場會議上為口罩爭執不休，主持會議的陳其邁一度氣到離場，讓氣氛更加凝重；當時會中有個瘦瘦小小、膚色偏白的男生，被嚇到臉色更加慘白，原以為是工讀生，後來才發現是防疫英雄之一的疾管署副署長羅一鈞。

李孟諺還透露，當年4大公投投票前2個月，內部民調非常慘、只有核四重啟議題大概平盤，府院黨為此開會討論對策，蘇貞昌堅持不提對案，改用「4個不同意、台灣更有力」應對，並要全台展開說明會。

他說，4大公投戰役號稱民進黨的諾曼地登陸，蘇貞昌在說明會上拿撞球桿作講解的效果良好，且每次談到政府推動育兒津貼，都會要支持者回家揪丈夫再生一個，讓很多阿婆等級支持者笑得花枝亂顫，「院長是阿婆殺手」。

蘇貞昌在書中也提及蘇內閣閣員擔心漏接電話，李孟諺也爆料說，包括他在內、都有怕漏接來電的症候群，交通部長王國材愛爬山，又擔心爬到山頂沒有訊號，因此每次攻頂後就迅速下山，奇特爬山方法也讓妻子感到奇怪。

李孟諺說，愛打網球的前農業部長陳吉仲也怕漏接電話，每次都把手機放在球場的底線，因此現在底線抽球非常厲害，在中興大學已無對手。這3個內幕故事，逗得現場笑聲此起彼落。

前行政院長蘇貞昌21日在誠品信義店舉行新書發表會，總統蔡英文出席祝賀，致詞時向眾人分享與蘇貞昌共事時發生的趣聞點滴，也感謝他為國家的付出與努力｜Photo Credit: 中央社

柯建銘則說，蘇貞昌政治資歷最完整，經歷過苦難也很有智慧，可以在高頂、也可以當平民或女兒司機；更是最久任，做最多事的行政院長。

他表示，有千里馬也有伯樂，蔡總統與蘇貞昌這組堪稱政壇奇蹟，他親眼看到蔡蘇兩人鬥而不破的過程，蘇貞昌時常與他互相提醒別再說了，也看到蔡總統有高度、相忍為國，才能成就必留名青史的蔡蘇體制，共同走出變局。

柯建銘也向蘇貞昌喊話說，「國家永遠需要你，國家有難你都會出來解圍」。

陳其邁則笑說，有人說「蘇貞昌2.0」、沒有當年兇，但他入閣後發現大家都變年輕了，因為「皮都繃很緊」，還有一次看到某個政務官在聽簡報時打瞌睡，一週後此人就離職了，這才發現蘇貞昌2.0雖然相比1.0不罵人，但升級後更恐怖。

他表示，但還是很慶幸是跟2.0、而非1.0版的蘇貞昌共事，一起為國家沒日沒夜努力，雖然很辛苦但學習很多，現在經營高雄市政府，也是用蘇貞昌2.0的方式在打拚。

因雞蛋風波請辭下台的前農業部長陳吉仲21日在新書感謝會後受訪表示，他已回到教職，沒辦法回應任何問題，但感謝蔡總統與蘇貞昌的幫忙，讓農業部推動「三保一金」，農民退休儲金、農業保險、職業災害保險、農民健康保險，以及冷鏈計畫。