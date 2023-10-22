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2023/10/22,
中國

中國管制石墨出口，分析：可能導致貿易爭端升級，長遠將與世界產業鏈脫鉤

中國管制石墨出口，分析：可能導致貿易爭端升級，長遠將與世界產業鏈脫鉤
Photo Credit: GettyImages

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中信里昂證券（CLSA）駐東京研究部副主任李希特（Christopher Richter）認為，「如果切斷世界與石墨的聯繫將是一個大膽的步驟，因為我認為中國人知道這將使電動汽車在世界各地陷入停頓，並且可能會導致與中國之間的一些貿易爭端升級而不是緩和，包括歐盟和中國，美國和中國。」

中國管制戰略資源石墨出口，稱為維護國家安全

（中央社）中國作為全球最大石墨生產國和出口國，20日宣布部份石墨物項在未經許下不可出口，包括高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，指是為了維護國家安全及利益。

中國商務部、海關總署20日聯合發布優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，指高純度（純度>99.9％）、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等），在未經許可下不得出口。

公告同時指，取消對爐用碳電極等5種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。

上述政策於今年12月1日起正式施行。

中國商務部發言人表示，中國作為全球最大的石墨生產國和出口國，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定石墨物項實施出口管制，對部分石墨物項實施臨時管制。

近期中國政府依據「出口管制法」規定，對石墨物項臨時管制措施進行全面評估，並作出有進有出優化調整的決定，有利於更好履行防擴散等國際義務，及保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，也有利於更好維護國家安全和利益。

發言人表示，實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定將予以許可。

《路透社》20日的報導指出，石墨是製造電動車電池的材料，根據美國地質調查局（USGS）數據，中國是世界上最大石墨生產國，供應全球67％的天然石墨。

中國還將世界上90％以上的石墨提煉成幾乎所有電動車電池所需的材料。

報導指出，中國限制石墨出口的同時，近期歐盟正考慮對中國電動車徵收關稅，指中國電動車因獲得政府補貼而不公平獲利。美國政府日前擴大禁止向中國出口先進人工智慧（AI）晶片。

中國管制石墨出口，分析：可能導致貿易爭端升級

中國政府20日宣布，為維護國家安全和利益，12月1日起將對特定「石墨」物項實施出口管制措施。分析說，影響所及，未來石墨均價將持續上漲，並可能導致北京與美、歐貿易爭端升級。

中國商務部、海關總署20日宣布，為維護國家安全和利益，將對特定「石墨」物項實施出口管制措施，自12月1日起，包含高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，與天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可不得出口。

中國是全球最大的石墨生產國和出口國。《路透社》20日在報導中指出，這是中國控制關鍵礦產品供應以因應中國製造業主導地位面臨挑戰的最新舉措。

報導引述調研機構Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam表示，「除中國外，其他國家和地區也實施石墨出口管制。石墨在工業中有著廣泛的應用，對其使用的需求正在不斷增長。我們認為，由於供需失衡，未來石墨均價將持續上漲。」

他並指出，這其中也有俄羅斯的因素，在俄烏戰爭之前，俄羅斯是主要的石墨供應國之一。

Ivan Lam表示，高靈敏度石墨是一種高性能材料，在半導體、汽車、航空航天、電池製造和化工等行業有著廣泛的應用，「不過，這次管制並不是全面禁止，之前的臨時管制期間並沒有對任何行業造成重大影響。」

中信里昂證券（CLSA）駐東京研究部副主任李希特（Christopher Richter）認為，「如果切斷世界與石墨的聯繫將是一個大膽的步驟，因為我認為中國人知道這將使電動汽車在世界各地陷入停頓，並且可能會導致與中國之間的一些貿易爭端升級而不是緩和，包括歐盟和中國，美國和中國」。

李希特表示，在目前還能獲得石墨的情況下，日本企業可能會優先進行尋找替代品的研究。

首爾現代證券分析師Kang Dong-Jin表示，「中國不會突然停止石墨出口，但會加強監管和審查。目前還不清楚中國將在多大程度上限制石墨出口，這將決定供應鏈的情況」。

Kang Dong-Jin進一步指出，「隨著這項新的石墨出口限制，嚴重依賴中國石墨進口的韓國企業，或者整個韓國，將需要尋求替代品，例如來自美國或澳洲的礦產品，但這可能會增加許多企業的成本負擔。」

石墨具有耐高溫、潤滑、可塑、導電、導熱等優質性能，被廣泛應用於冶金、石油化學、機械工業、電子產業、核能工業和國防等產業。石墨資源目前已被多國列為「戰略性礦產資源」，其中人造石墨是目前應用最廣泛的鋰電池負極材料，在全球新能源汽車高速發展下，動力電池市場熱度高漲，隨之帶動石墨需求保持高速增長。

中國管制石墨出口，學者：長遠與世界產業鏈脫鉤

中國繼對鎵和鍺等重要原料一度管制出口後，近日另對部分高敏感石墨物項納入控制清單；學者指出對其他國家而言，短時間內會有一定影響，但長遠來看，中國將與整個世界、產業鏈脫鉤。

美國《自由亞洲》20日報導，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員杜斯特柏格（Thomas Duesterberg）認為，中國對石墨、鎵和鍺等關鍵原料實施出口管制，無疑會大大加劇當前的貿易緊張局勢。

杜斯特柏格指出，中國聲稱希望避免脫鉤，但這些限制都有助於其實現自給自足，並損害美國關鍵科技產業。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元分析，中國想透過關鍵原料管制向世界示威，但對其他國家而言，只是一個長痛不如短痛的產業鏈、供應鏈轉移過程。


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