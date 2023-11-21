小時候胖就是胖！台灣學童26.7%過重，營養師：五種方法幫助小孩遠離肥胖

聽長輩說小時候的胖不是胖，長大之後就會自然轉換成身高，所以給小朋友吃越多越好？

然而，其實並不是如此。研究指出，肥胖兒童有超過50%的機率長大後仍是肥胖，甚至罹患慢性病的機率也會大增，因此兒童肥胖是立即需要解決的健康議題。針對此問題，下文將由楊斯涵營養師說明哪些因子會造兒童肥胖？為什麼預防兒童肥胖這麼重要？並分享遠離兒童肥的方法。

兒童肥胖盛行率高，元兇為不良飲食習慣

依據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，台灣學童過重與肥胖比例為26.7%，是亞洲兒童肥胖率前幾名的國家，而不只是學童，國中生也達到約30%，顯示肥胖問題不只存在於學童，青春期族群也是危險一族。

要確定兒童是否符合健康的體位，楊斯涵營養師建議可以參考衛生福利部公布之「兒童及青少年生長身體質量指數（BMI）建議值」，當BMI超過該年齡層的85百分位時即為過重，超過95百分位時即為肥胖。

楊斯涵營養師進一步說到，兒童肥胖主要歸因於「不良的飲食習慣」，包括高糖、高脂肪、高鈉和低纖維的飲食，以及過多的加工食品和速食。現代社會中，孩子們更容易獲得高熱量、低營養密度的食物，再加上身體活動量不足，而導致肥胖，若不及時改善，會造成許多健康問題，不只會影響兒童現在的表現，也會危及未來的健康，因此兒童肥胖問題是每一個家長皆需注意的課題！

兒童肥胖不僅導致成年肥胖，罹患慢性疾病的風險也倍增

兒童期的肥胖，是體內脂肪細胞數量迅速增加，直到成年後脂肪細胞數量才不會繼續增長，但也不會減少；而成年肥胖則是脂肪細胞體積增加，數量不變。因此，楊斯涵營養師強調這就是『小時候的胖就是胖』的原因，如果小時候長的太胖，體內脂肪細胞數量累積過多，代表未來可以容納脂肪的量也就越多，因此就越容易造成成年肥胖。

楊斯涵營養師進一步說到，兒童肥胖不僅會在童年時期對孩子的身體和心理健康造成影響，還會影響他們的未來。兒童肥胖會影響內分泌、心血管、呼吸系統以及骨骼肌肉的功能，甚至會增加糖尿病、高血壓等慢性病的風險，同時也會導致社交學習的障礙；並且也會增加成年後罹患肥胖相關慢性病的風險。

營養師分享遠離兒童肥胖方法

兒童肥胖不僅僅是體重問題，還關乎整體健康與社交問題，因此楊斯涵營養師強調預防勝於治療，肥胖的預防應該由兒童時期做起，從小養成正確的觀念，以下幾點方法與大家分享：

遠離兒童肥胖方法一：避免高脂肪、高糖份食物

因為兒童處於正在發育的時期，不適合過於嚴格的節食方式，最重要的是避免過量攝取高脂肪、高糖份的食物，像是速食、零食、甜食，宵夜和點心可以選用高纖維、高蛋白、少糖的食物的食品，最重要的是不可將零食、甜食作為獎勵，這樣會使兒童對它們過度的依賴。

遠離兒童肥胖方法二：均衡飲食每一餐

家長可以參考國健署「我的餐盤」來準備孩子的三餐，每餐有足夠的蔬菜、水果以確保有充分的微量營養素攝取，另外足夠的乳製品攝取也對於兒童生長發育有重要的影響，透過正確的飲食習慣，避免挑食的行為出現。

遠離兒童肥胖方法三：足夠的身體活動

世界衛生組織建議兒童每天應該至少要從事60分鐘中重強度的身體活動，並包含每週至少3天的中強度身體活動，家長應該激發孩子參加體育活動、戶外遊戲和體育課程的興趣，並減少電子設備的使用時間，鼓勵並陪伴小孩從事更多的身體活動。

遠離兒童肥胖方法四：培養健康的生活方式

確保孩子有充足的睡眠，因為睡眠不足可能與肥胖風險增加有關，另外長期的壓力可能也會造成不良的飲食和生活方式，進而對健康產生不良的影響。

遠離兒童肥胖方法五：家庭的示範作用

父母親應該成為健康生活的榜樣，共同享受健康的食物和活動，避免將高糖、高脂肪食品放在家中，創造一個健康的家庭環境。

最後，兒童是國家未來的棟樑，因此預防肥胖應該由小做起，通過教育、鼓勵健康飲食和生活方式，我們可以為下一代創建一個更健康的未來！

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

原標題：【2023】小時候的胖就是胖！營養師：5種方法幫助小孩遠離肥胖問題！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航