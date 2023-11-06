《人性賽局》：「鷹鴿賽局」的資源競逐——如何看出誰是老鷹、誰是鴿子？

文：艾瑞茲．尤利（Erez Yoeli）、摩西．霍夫曼（Moshe Hoffman）

鷹鴿賽局：看出誰是老鷹、誰是鴿子

你記不記得很久以前，我們是怎麼用現金付計程車費的呢？車程結束時，計費表會顯示總金額，我們再掏出錢包，遞出一張20美元紙鈔，拿回零錢，然後頭也不回地離去。這聽起來再自然不過了。

可是考希克．巴蘇（Kaushik Basu）說，事情能夠如此順利，其實很神奇。大家為什麼會付錢？為什麼不乾脆直接下車，說自己付過錢就好？反正計程車司機也無法證明你付過錢了沒。而且，為什麼司機不會使出類似招數，堅持要乘客再付一次呢？乘客又不能證明他們付過錢了。還有，對乘客來說，第一張20美元紙鈔的價值又不比第二張低，但我們卻不願意像給出第一張那樣，把第二張紙鈔也給出去，為什麼？

我們知道這些問題的近似解釋：司機有權收下第一張紙鈔，但無權收下第二張；第一張是他的，但第二張是我們的。如果有異議，雙方可能會吵起來，甚至打架。這種事情不過就是這樣，誰會有疑問？（喔，就是我們。）

是的，顯然我們對物品是否屬於自己，抱有強烈的直覺。但這究竟代表什麼意思？這一章要試著探討這個問題，而我們所要借助的模型是鷹鴿賽局（hawk-dove game）。

鷹鴿賽局談論資源的競逐，例如食物、地盤、伴侶、專利、油田或豬隻（是的，豬隻）。這是針對資源競逐而專門設計的抽象賽局，其中有兩名參與者，各自都有兩種策略可以選擇：當老鷹逞凶鬥狠，或當鴿子順服吞忍。對爭奪食物的動物來說，這可能意味著對抗或逃走；對角逐專利的公司來說，這可能意味著提起訴訟或和解；對競逐油田的國家來說，這可能意味著選擇戰爭或讓出油田的探勘權。兩名參與者會一起選定所要採取的策略，這並不是說他們真的會在同一時間進行選擇，而是作選擇的時候，彼此並不曉得對方的策略。

如同所有賽局，這場賽局的報酬不僅取決於參與者本身的策略，也取決於對手的策略。如果兩名參與者都選擇當老鷹，雙方取得資源的機率各半，但一場代價高昂的爭奪戰隨即發生；如果雙方都選擇當鴿子，雙方取得資源的機率同樣各半，但爭奪戰不會發生；如果一名參與者當鴿子，另一名當老鷹，爭奪戰同樣不會發生，而是由當老鷹的一方獲得資源，另一方則什麼都得不到。

我們通常會假設，當爭搶資源的代價高到一定程度時，就不值得為了有機會獲取資源而與對方打鬥，意思就是此時參與者關心的食物、專利或油田固然有其價值，但價值並未高到值得與對方爆發危險的肢體衝突、提起訴訟或發起戰爭。

費雪性別比賽局裡的基礎要素也可見於鷹鴿賽局和其他每一種賽局，亦即：「參與者」會選擇能得到「報酬」的「策略」。參與者可以是動物、人、廠商或國家。至於策略，除了我們已經提過的，例子還包括：生兒子、發怒、以合理價格為公司競標頻寬、封鎖古巴等。報酬則代表某種形式的成功，並且可以換算成某種事物，例如後代數、聲望、金錢或權力。

這些參與者、策略、報酬組合在一起形成了賽局，參與者的報酬不只取決於自己的策略，也取決於其他參與者的策略。這是賽局最重要的特點，也說明了為什麼我們很難透過標準的最佳化邏輯去研究賽局，以及為什麼會衍生出專門分析賽局的數學理論。

我們可以從嘗試分析鷹鴿賽局的最佳策略，了解賽局的關鍵問題：個別參與者的最佳策略取決於對手的選擇，反之亦然。這種可以不斷循環推理的問題，如何才能找出解答？幸好，納許解決了這個問題，他告訴我們，先替每一名參與者指定一種策略，再檢視「假設其他對手根據這項策略行動時」，個別參與者還有沒有比現在更好的其他策略。如果沒有人能透過改選其他策略獲益，就達到了納許均衡。

鷹鴿賽局有哪幾個納許均衡？（是的，納許均衡可以不止一個。）這個嘛，我們得檢視所有的策略組合才會知道：雙方都當老鷹；雙方都當鴿子；這方當鴿子，那方當老鷹；這方當老鷹，那方當鴿子。我們要針對每一種策略組合提問：參與者替換最初的選擇，能否獲得好處？

讓我們從雙方都當老鷹開始看起。個別參與者替換最初的選擇會不會獲得好處？會。因為任一方選擇改當鴿子，境遇都會比現在更好。此時改變選擇的參與者雖然無法獲得資源，但至少也不必投入代價高昂的爭奪戰。因此，雙方都當老鷹並非納許均衡。

那雙方都當鴿子呢？這也不成。因為任一方只要放棄最初選擇、改當老鷹，就能獲得資源，又不需要投入爭奪戰。

那麼，如果一名參與者當老鷹，另一名參與者當鴿子呢？賓果！雙方都無法透過改變來獲得好處。當老鷹的人不需要投入資源爭奪戰，即可獲得資源；但如果他改當鴿子，就必須分享資源。當鴿子的人雖然無法得到資源，但如果改當老鷹，卻會遇到必須一戰的困擾，並不值得。雖然他在這樣的安排下會吃虧，但改變選擇還是得不到好處，而且他不可能指望對手一起同時改變—如果雙方能同時改變，當然很好，但納許均衡不會這樣運作。於是，我們找到了賽局的納許均衡點：「老鷹，鴿子」與「鴿子，老鷹」。雖然結果並不公平，但無論如何，達到了納許均衡。

這個看似平淡無奇的分析結果，隱藏了這一章的重要觀念：只要雙方都預期一方會當老鷹、另一方會當鴿子，那麼雙方都無法從偏離現況獲得好處。誰在預期中扮演哪個角色並不重要，如此預期是不是基於什麼好理由也不重要，重點在於那是大家的預期。不論多麼不公平、多麼不合理，這些預期都會自我應驗。

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