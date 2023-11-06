《人性賽局》：「鷹鴿賽局」的資源競逐——如何看出誰是老鷹、誰是鴿子？
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哈佛經濟系、MIT史隆商學院兩位重磅經濟學家連手出擊，翻轉「賽局策略＝理性思維」的迷思，說明「看似非理性的行為，也是學習與演化推動的賽局均衡」。作者舉出12種常見賽局，讓你看懂人類各種看似矛盾的非理性行為，其中無處不暗藏著精微的賽局計算。
文：艾瑞茲．尤利（Erez Yoeli）、摩西．霍夫曼（Moshe Hoffman）
鷹鴿賽局：看出誰是老鷹、誰是鴿子
你記不記得很久以前，我們是怎麼用現金付計程車費的呢？車程結束時，計費表會顯示總金額，我們再掏出錢包，遞出一張20美元紙鈔，拿回零錢，然後頭也不回地離去。這聽起來再自然不過了。
可是考希克．巴蘇（Kaushik Basu）說，事情能夠如此順利，其實很神奇。大家為什麼會付錢？為什麼不乾脆直接下車，說自己付過錢就好？反正計程車司機也無法證明你付過錢了沒。而且，為什麼司機不會使出類似招數，堅持要乘客再付一次呢？乘客又不能證明他們付過錢了。還有，對乘客來說，第一張20美元紙鈔的價值又不比第二張低，但我們卻不願意像給出第一張那樣，把第二張紙鈔也給出去，為什麼？
我們知道這些問題的近似解釋：司機有權收下第一張紙鈔，但無權收下第二張；第一張是他的，但第二張是我們的。如果有異議，雙方可能會吵起來，甚至打架。這種事情不過就是這樣，誰會有疑問？（喔，就是我們。）
是的，顯然我們對物品是否屬於自己，抱有強烈的直覺。但這究竟代表什麼意思？這一章要試著探討這個問題，而我們所要借助的模型是鷹鴿賽局（hawk-dove game）。
鷹鴿賽局談論資源的競逐，例如食物、地盤、伴侶、專利、油田或豬隻（是的，豬隻）。這是針對資源競逐而專門設計的抽象賽局，其中有兩名參與者，各自都有兩種策略可以選擇：當老鷹逞凶鬥狠，或當鴿子順服吞忍。對爭奪食物的動物來說，這可能意味著對抗或逃走；對角逐專利的公司來說，這可能意味著提起訴訟或和解；對競逐油田的國家來說，這可能意味著選擇戰爭或讓出油田的探勘權。兩名參與者會一起選定所要採取的策略，這並不是說他們真的會在同一時間進行選擇，而是作選擇的時候，彼此並不曉得對方的策略。
如同所有賽局，這場賽局的報酬不僅取決於參與者本身的策略，也取決於對手的策略。如果兩名參與者都選擇當老鷹，雙方取得資源的機率各半，但一場代價高昂的爭奪戰隨即發生；如果雙方都選擇當鴿子，雙方取得資源的機率同樣各半，但爭奪戰不會發生；如果一名參與者當鴿子，另一名當老鷹，爭奪戰同樣不會發生，而是由當老鷹的一方獲得資源，另一方則什麼都得不到。
我們通常會假設，當爭搶資源的代價高到一定程度時，就不值得為了有機會獲取資源而與對方打鬥，意思就是此時參與者關心的食物、專利或油田固然有其價值，但價值並未高到值得與對方爆發危險的肢體衝突、提起訴訟或發起戰爭。
費雪性別比賽局裡的基礎要素也可見於鷹鴿賽局和其他每一種賽局，亦即：「參與者」會選擇能得到「報酬」的「策略」。參與者可以是動物、人、廠商或國家。至於策略，除了我們已經提過的，例子還包括：生兒子、發怒、以合理價格為公司競標頻寬、封鎖古巴等。報酬則代表某種形式的成功，並且可以換算成某種事物，例如後代數、聲望、金錢或權力。
這些參與者、策略、報酬組合在一起形成了賽局，參與者的報酬不只取決於自己的策略，也取決於其他參與者的策略。這是賽局最重要的特點，也說明了為什麼我們很難透過標準的最佳化邏輯去研究賽局，以及為什麼會衍生出專門分析賽局的數學理論。
我們可以從嘗試分析鷹鴿賽局的最佳策略，了解賽局的關鍵問題：個別參與者的最佳策略取決於對手的選擇，反之亦然。這種可以不斷循環推理的問題，如何才能找出解答？幸好，納許解決了這個問題，他告訴我們，先替每一名參與者指定一種策略，再檢視「假設其他對手根據這項策略行動時」，個別參與者還有沒有比現在更好的其他策略。如果沒有人能透過改選其他策略獲益，就達到了納許均衡。
鷹鴿賽局有哪幾個納許均衡？（是的，納許均衡可以不止一個。）這個嘛，我們得檢視所有的策略組合才會知道：雙方都當老鷹；雙方都當鴿子；這方當鴿子，那方當老鷹；這方當老鷹，那方當鴿子。我們要針對每一種策略組合提問：參與者替換最初的選擇，能否獲得好處？
讓我們從雙方都當老鷹開始看起。個別參與者替換最初的選擇會不會獲得好處？會。因為任一方選擇改當鴿子，境遇都會比現在更好。此時改變選擇的參與者雖然無法獲得資源，但至少也不必投入代價高昂的爭奪戰。因此，雙方都當老鷹並非納許均衡。
那雙方都當鴿子呢？這也不成。因為任一方只要放棄最初選擇、改當老鷹，就能獲得資源，又不需要投入爭奪戰。
那麼，如果一名參與者當老鷹，另一名參與者當鴿子呢？賓果！雙方都無法透過改變來獲得好處。當老鷹的人不需要投入資源爭奪戰，即可獲得資源；但如果他改當鴿子，就必須分享資源。當鴿子的人雖然無法得到資源，但如果改當老鷹，卻會遇到必須一戰的困擾，並不值得。雖然他在這樣的安排下會吃虧，但改變選擇還是得不到好處，而且他不可能指望對手一起同時改變—如果雙方能同時改變，當然很好，但納許均衡不會這樣運作。於是，我們找到了賽局的納許均衡點：「老鷹，鴿子」與「鴿子，老鷹」。雖然結果並不公平，但無論如何，達到了納許均衡。
這個看似平淡無奇的分析結果，隱藏了這一章的重要觀念：只要雙方都預期一方會當老鷹、另一方會當鴿子，那麼雙方都無法從偏離現況獲得好處。誰在預期中扮演哪個角色並不重要，如此預期是不是基於什麼好理由也不重要，重點在於那是大家的預期。不論多麼不公平、多麼不合理，這些預期都會自我應驗。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。