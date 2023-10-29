男性提問的機率多兩倍半：女性為何不太願意在公共場合提問？
我們想讓你知道的是
女性更傾向於認為，她們之所以忍住不問，是因為沒有勇氣，擔心自己誤解了上下文，擔心發言者太顯赫或令人生畏，或者她們覺得自己不夠聰明，提不出好問題。沒有人希望自己問了一個問題，卻被當著三百多人的面告知自己沒有抓到重點，而這種想法可能更容易發生在女性身上。
文：克勞迪婭・哈蒙德（Claudia Hammond）
有研究發現，即使在場男女比例相當，男性提問的機率還是比女性多兩倍半。這讓問答環節少了多樣化和有趣的問題，而女性也較少看到其他女性榜樣向她們展示「你不必害怕提問」。
多年來，我主持了數十個電台節目，並在現場觀眾面前主持了數百場公共活動。活動結束前的問答環節是很重要的部分，我希望每個人都能自如地提出他們最關心的問題。
可是，無論我多麼努力地嘗試活躍氣氛，當大家舉起手時，想提問的男性總是多於女性，而且通常第一個舉手的都是男性。
當然，這有可能是女性想問的問題本來就比較少，這似乎說得通，但無數次會後女性排隊去廁所時，都有女聽眾告訴我她們有想問卻沒有問的問題，而那些問題無一例外都很精彩。
多年來的這些經歷，讓我很好奇相關的統計數據。關於這個主題的大多數研究都是通過針對學術會議上的聽眾，而不是對公眾開放的活動來進行的，但仍具有啟發性。有證據表明，我的經歷並非特例，而是常態。
例如，加州大學伯克利分校的索莎娜・賈維斯（Shoshana Jarvis）在2022年發表的一項研究中，觀察了在一次會議上提問的人，與會者包括生物學家、天體物理學家和經濟學家。在這種會議上，提問的人必須離開座位，走到麥克風前排隊，所有人都在看著你。
在與會代表中，有63%是男性，你或許會認為63%的問題會來自男性，但事實上男性提出了78%的問題。
不敢提問的原因
現就職於倫敦大學學院的阿萊西亞・卡特（Alecia Carter）領導的一項研究，觀察了10個國家的250個學術部門研討會，結果也是如此。她發現，儘管在場男女比例相當，但男性提問的機率比女性多兩倍半。
在這些研究中，觀察者只關注實際提出的問題，而非那些舉手希望提問的人，所以也有可能是主持人選擇了男性提問。但是，較多的男性提問這一反復出現的情況，導致學術界有人將其稱為「男性問答」（question-and-manswer）環節。
那麼，是什麼讓女性望而卻步呢？
似乎並非因為沒有問題可問。阿萊西亞・卡特分析了來自20個國家的600名學者的調查反饋。有趣的是，男性和女性都表示，即使他們心裡已經有了一個問題，有時也不會主動提出問題。
其中女性更傾向於認為，她們之所以忍住不問，是因為沒有勇氣，擔心自己誤解了上下文，擔心發言者太顯赫或令人生畏，或者她們覺得自己不夠聰明，提不出好問題。
沒有人希望自己問了一個問題，卻被當著三百多人的面告知自己沒有抓到重點。但這項研究表明，這種可能性更容易讓女性望而卻步。
而有兩倍於女性的男性表示，他們之所以主動提出問題，是因為他們覺得自己發現了錯誤。
賈維斯發現，在美國，女性傾向於表示她們不敢發問是因為感到太焦慮，而男性則會說，他們選擇不提問時是為了給別人留出空間。這表明一些男性正在採取積極措施，避免在問答中佔據主導地位。
有兩倍於女性的男性表示，他們之所以主動提出問題，是因為他們覺得自己發現了錯誤。這聽起來可能很自負，但需考慮到這些都是學術活動，演講者對批評的回應是整個過程的應有之義。
研究還關注了男性和女性提問的本質。有時有人表示，男性更有可能提出更長的問題，或者試圖一次問多個問題（我記得當我很多次表示最後再快速回答一個問題後，提問者總是說他們有三個問題要問）。
但並不是只有男性才會這樣。蘇塞克斯大學的吉莉安・桑德斯特羅姆（Gillian Sandstrom）在一篇即將發表的論文中，分析了160場活動上提出的900多個問題，她發現性別之間沒有差異。當女性提出一個問題時，這個問題和男性提出的一樣，可能很長或有多個部分。
當比較提問的其他特徵，例如向演講者問好、讚美他們或開場的自我介紹，男女唯一區別是女性更傾向於向演講者打招呼。
獲得關注
你可能會爭辯說，既然沒有時間讓每個人都提問，那有些人不自願提問也沒關係。問題是，若有一半的聽眾不願意參與其中，就可能不會得到那麼多樣化和有趣的問題。
到目前為止，研究往往集中在男性和女性身上，但如果能研究一下其他代表性不足或被邊緣化的群體，是否也不願意提問，那將會非常有趣。
在工作環境中，提問可以讓你得到關注，如果你想得到最好的工作，那麼關注度就很重要。
巴斯德研究院的研究人員張君寒露（Junhanlu Zhang）在法國的一次會議上發現，人們更容易記住連續提問者的名字。當然，這並不意味著他們的名字一定給人們帶來積極印象，也許人們會認為其是那個不斷提問的打擾者。因此，唯一真正的區別在於誰首先自願開腔。
女性提問者總體較少的另一個問題在於，處於學術生涯起步階段的女性，較少看到其他女性榜樣向她們展示「你不必害怕提問」。
線上活動能減低焦慮嗎？
那麼，我們能做些什麼來讓更多女性提問呢？
新冠疫情似乎為我們指明瞭道路。當各種活動被迫轉為線上進行時，我們可以不用大聲說話，而是在屏幕上的聊天框輸入問題，甚至可以匿名提問。
沒有舉手等待、半期待半害怕被選中的不自在，也不用擔心麥克風是否運作正常，更不用擔心在大家的注視下自己的問題會磕磕絆絆。隨著現場活動應用程式興起，你也可以用手機發送問題，主持人會在平板電腦上收到問題列表。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
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金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
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格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
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格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。