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2023/10/29,
動漫

Switch超級瑪利歐兄弟驚奇攻略：圖解「世界地圖1」水管岩平原驚奇種子位置，全20關共35顆

Switch超級瑪利歐兄弟驚奇攻略：圖解「世界地圖1」水管岩平原驚奇種子位置，全20關共35顆
Photo Credit: ‎Nintendo Switch

我們想讓你知道的是

歡迎來到花花王國，起始花田是練習關卡，可以在這關先熟悉這款遊戲的玩法，包含變身成為大象、使用象鼻噴水等等。第一顆驚奇種子就在遊戲中段的水管上方，觸碰驚奇花之後進入異世界最後就能在噴水池上方取得第一顆，過關拉旗杆後就能獲得第二顆......

文：討喜小姐

超級瑪利歐兄弟驚奇玩法和新超級瑪利歐兄弟U豪華版非常相似，都是使用橫向捲軸的遊玩方式，不過瑪利歐能夠變身成大象是全新玩法，再加上無限金幣和無限制時間，所以遊玩自由度很高。超級瑪利歐兄弟驚奇主要是收集驚奇種子解鎖大型關卡的破關方式，以下文章將整理世界地圖第一章節水管岩平原，全20個關卡共35顆驚奇種子的位置整理。

水管岩平原種子數量

  • 1-1歡迎來到花花王國起始花田：共2顆。
  • 1-2載歌載舞吞食花進行曲：共3顆。
  • 1-3逃跑卡爾們的奔馳山丘：共2顆。
  • 1-4橫衝直撞我是暴衝獸：共3顆。
  • 1-5滾動吧彈滾波鈴：共2顆。
  • 1-6當心！輪鞋慢慢龜：共2顆。
  • 1-7水管林立森林沼澤：共2顆。
  • 1-8加邦的據點下沈水管山谷：共2顆。
  • 1-9乘坐暴衝獸氣勢如虹：共3顆。
  • 1-10伸縮怪們的黃昏森林：共2顆。
  • 1-11彈滾波鈴前往宇宙：共2顆。
  • 1-12徽章挑戰 帽子降落傘Lv.1：共1顆。
  • 1-13徽章挑戰 攀牆跳躍Lv.1：共1顆。
  • 1-14高手徽章挑戰 噴射跑Lv.1：共1顆。
  • 1-15翻山越嶺花毛毛賽跑：共1顆。
  • 1-16水管岩平原的神殿：共1顆。
  • 1-17打倒前進！水管岩競技場：共1顆。
  • 1-18稍作休息彈飛吧，彈滾波鈴：共1顆。
  • 1-19稍作休息衝刺GO！：共1顆。
  • 1-20稍作休息驚奇碎片音樂室：共1顆。
  • 1-21雜貨店：共1顆。

1-1歡迎來到花花王國起始花田：共2顆

歡迎來到花花王國起始花田是練習關卡，可以在這關先熟悉這款遊戲的玩法，包含變身成為大象、使用象鼻噴水等等。第一顆驚奇種子就在遊戲中段的水管上方，觸碰驚奇花之後進入異世界最後就能在噴水池上方取得第一顆，過關拉旗杆後就能獲得第二顆。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-1歡迎來到花花王國起始花田，難度1顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
第一顆種子在水管中間位置，觸碰驚奇花進入異世界。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
噴水池上方得到第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

1-2載歌載舞吞食花進行曲：共3顆

進入遊戲後馬上就能看到驚奇花，觸碰後就會觸發食人花的歌舞秀表演，跟著遊戲往後走就會看到上方有3根水管的位置，旁邊就能看到第一顆種子，繼續往後走拉旗杆過關就能獲得第二顆種子。第三顆驚奇種子需要重新過關卡，從3個水管的平台上方往左走，就能進入水管抵達第二個隱藏旗杆的位置，過關後就能獲得第三顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-2載歌載舞吞食花進行曲，難度1顆星，共有3顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
觸碰驚奇花之後，在終點得到第一顆種子，過關後得到第二顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在這裡往上跳，往左走後進入水管，終點處得到第三顆種子。

1-3逃跑卡爾們的奔馳山丘：共2顆

進入這關之後中間左右可以看到帶著驚奇花往右跑的卡爾，觸碰驚奇花之後進入異世界，吃到無敵星星之後往右跑最後抵達終點，就能追到另一隻帶著驚奇種子奔跑的卡爾獲得第一顆種子，過關後獲得第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-3逃跑卡爾們的奔馳山丘，難度1顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
追逐帶著驚奇花的卡爾，觸碰驚奇花進入異世界。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在終點處得到第一顆種子，過關後獲得第二顆種子。

1-4橫衝直撞我是暴衝獸：共3顆

引誘暴衝獸衝撞遺跡上方的方塊，撞碎後觸碰掉下來的驚奇花，進入異世界後站上暴衝獸身上，讓暴衝獸帶著往右跑，跳上雲朵就能獲得第一顆種子，往右走走到雲朵盡頭跳到旗杆上過關能獲得第三顆種子。重新過一次關卡不要觸碰驚奇花抵達終點能獲得第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-4橫衝直撞我是暴衝獸，難度1顆星，共有3顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
引誘暴衝獸撞破遺跡附近的磚頭，觸碰後方隱藏的驚奇花。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
終點雲朵上獲得第一顆種子，直接往下跳過關獲得第二顆種子，在雲朵最右方盡頭找到隱藏旗杆獲得第三顆種子。

1-5滾動吧彈滾波鈴：共2顆

在關卡中頭頂磚塊讓泡泡彈出，總共要彈3次掉出驚奇花，觸碰後進入異世界，閃避源源不斷的波鈴後得到第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-5滾動吧彈滾波鈴，難度2顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
撞磚頭後撞擊泡泡3次，觸碰掉下來的驚奇花。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在異世界終點獲得第一顆種子，過關後獲得第二顆種子。

1-6當心！輪鞋慢慢龜：共2顆

關卡中有很多拉環可以拉動，拉動位在高處的拉環後會掉出驚奇花，觸碰後進入異世界，小心閃避輪鞋慢慢龜後可以在樹頂找到第一顆種子，過關後可以獲得第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-6當心！輪鞋慢慢龜難度2顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
拉動樹幹中間的拉環，觸碰掉下來的驚奇花。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在異世界樹頂找到第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

1-7水管林立森林沼澤：共2顆

這個關卡中有可以推動的水管機關，將水管推動組合之後就會掉出驚奇花，觸碰後進入異世界，獲得第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-7水管林立森林沼澤難度3顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
找到長相怪異的水管，將兩側的水管往右推。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
觸碰掉出的驚奇花後能獲得第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

1-8加邦的據點下沈水管山谷：共2顆

這關有許多水管機關，找到會往下掉的水管後踩上去，等到超出螢幕後繼續往下掉，在最下方找到驚奇花並觸碰進入異世界，等待水管網上跑就能找到第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-8加邦的據點下沈水管山谷，難度2顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
找到會往下沈的水管，讓水管沉到最下面就能看到驚奇花。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在異世界中獲得第一顆種子，過關後獲得第二顆種子。

1-9乘坐暴衝獸氣勢如虹：共3顆

進入關卡後等暴衝獸互撞昏倒後跳入後方水管，站上暴衝獸身上讓暴衝獸帶著往右跑，最後抵達終點後得到第一顆種子，進入紅色水管過關後得到第二顆種子。第三顆種子建議先準備大象果實，用象鼻撞碎終點紅色水管位置右方的磚塊，進入黃色水管得到第三顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-9乘坐暴衝獸氣勢如虹，難度4顆星，共有3顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
站在暴衝獸身上抵達終點，獲得第一顆種子，過關後獲得第二顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
變身成大象後用象鼻敲碎磚頭，進入黃色水管獲得第三顆種子。

1-10伸縮怪們的黃昏森林：共2顆

進入關卡後將彈簧怪物踩扁掉出驚奇花，觸碰驚奇花後進入異世界，在兩棵樹中間按下手把上的下或是類比搖桿往下推，樹上的種子就會掉下來得到第一顆種子，過關後就能得到第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-10伸縮怪們的黃昏森林，難度2顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
踩扁彈簧怪之後，觸碰掉下來的驚奇花。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在2棵樹中間蹲下，就能獲得掉下來的種子，過關後獲得第二顆種子。

1-11彈滾波鈴前往宇宙：共2顆

這關需要讓河馬波鈴塞住縫隙，就能跳上波鈴身上彈到半空中。在抵達旗子後先不要急著過關，往上跳後可以看到儲存旗幟，往左走就會看到驚奇花，碰觸後被波鈴彈到宇宙中，在終點位置得到第一顆種子，過關後得到第二顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-11彈滾波鈴前往宇宙，難度3顆星，共有2顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在終點前網上跳，跳到上方的平台。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
一直往左邊走，觸碰驚奇花。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
進入宇宙後，獲得第一顆種子，過關後獲得第二顆種子。

1-12徽章挑戰 帽子降落傘Lv.1：共1顆

利用帽子當作滑翔傘抵達終點獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-12徽章挑戰帽子降落傘Lv.1，難度1顆星，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
利用帽子當作滑翔傘，抵達終點就能獲得1顆種子。

1-13徽章挑戰 攀牆跳躍Lv.1：共1顆

跳上牆面上就能2段跳，抵達終點獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-13徽章挑戰攀牆跳躍Lv.1，難度1顆星，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
利用牆面2段跳，抵達終點就能獲得1顆種子。

1-14高手徽章挑戰 噴射跑Lv.1：共1顆

觀察空中的金幣或物件，判斷按下跳的時機，抵達終點獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-14高手徽章跳戰噴射跑Lv.1，難度3顆星，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
需要觀察空中的物件判斷跳躍時機，抵達終點就能獲得1顆種子。

1-15翻山越嶺花毛毛賽跑：共1顆

跟花毛毛賽跑，抵達終點獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-15翻山越嶺花毛毛賽跑，難度1顆星，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
與花毛毛賽跑，只要不回頭吃金幣就能輕鬆獲勝。

1-16水管岩平原的神殿：共1顆

穿過關卡中橫向的水管後觸碰驚奇花，進入異世界打倒庫巴二世，獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-16水管岩平原的神殿，難度3顆星，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
進入橫向的水管後，觸碰驚奇花並打贏庫巴二世，獲得卓越種子1顆。

1-17打倒前進！水管岩競技場：共1顆

總共3層關卡，打倒栗寶寶、食人花和暴衝獸就能獲得1顆種子，在70秒內完成可獲得3個10元紫幣。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-17打倒前進！水管岩競技場，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在秒數內打倒一定數量的怪物，就能獲得紫幣和種子。

1-18稍作休息彈飛吧，彈滾波鈴：共1顆

把波鈴彈到縫隙中，踩著波鈴彈上中間平台獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-18稍作休息彈飛吧，彈滾波鈴，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
把波鈴彈到地面縫隙後，就跳到平台上獲得種子。

1-19稍作休息衝刺GO！：共1顆

快速衝到終點獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-19稍作休息衝刺GO！共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
快速通過中間的道路抵達終點，獲得1顆種子。

1-20稍作休息驚奇碎片音樂室：共1顆

碰觸飄在空間的花朵金幣，獲得1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-20稍作休息驚奇碎片音樂室，共有1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
觸碰飄在空中的花朵金幣後，就能獲得1顆種子。

1-21雜貨店：共1顆

前往雜貨店花費100個紫幣購買1顆種子。

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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
1-21雜貨店，遊戲直接送1顆種子。
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Photo Credit: ‎Nintendo Switch
在雜貨店中花費100個紫幣就能獲得1個種子，限量1個。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Switch超級瑪利歐兄弟驚奇攻略：世界地圖1水管岩平原 全20關共35顆驚奇種子位置圖解

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


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