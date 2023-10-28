陳陸寬《薯條與油封大蒜》：「貓下去」真的是，很愛用煉乳的一家餐廳
我們想讓你知道的是
藉由貓下去所打造充滿生命力的家常菜多重宇宙，讓各形各色的人們在這個宇宙中大宴小酌，一解鄉愁，並讓「新台北家常菜」，成為下一代台北人的集體記憶，當你進到「貓下去」，就像經過漫長的旅途後，終於歸家。
文：陳陸寬
真的是，很愛用煉乳的一家餐廳
既定認知要先放一邊，才會開始有各種新的可能
在台北吃飯，任何時刻，只要桌上出現了炸銀絲卷沾煉乳，大概都能讓大家不分年紀男女老少的，哄搶成一團。
金黃色的炸麵粿，配上濃滑香甜的白色奶乳，再怎麼餓與不餓、再如何多的減肥理由，都只能暫且放下，先夾上一塊放進嘴裡，先吃了，再說。
說真的，重點可能是煉乳，而不是銀絲卷。只要有煉乳，不管是炸年糕炸麵包或是炸湯圓，可能也都會被大家一口一口沾著沾著，就直接吃乾抹淨了。
煉乳配著炸物，是有品味、是懂享受、是討好人的、是知道我們最脆弱的就是那個對於甜與奶的溺愛與喜好的。
於是這些年，執著於做自己的風格家常菜，就再也不想有所顧忌地開始使用大量煉乳，在許多大家想都想不到的地方。比方加在了炒蛋裡、做成了辣醬、用在披薩上，以及大辣辣地讓這個原本只能用在飲料與冰品的罐裝乳製品，成了餐廳必備的食物符號。
加入台北味的炸麵包震撼教育
2018年我們先把貓下去經典的「松露奶油滑蛋與炸麵包」改成了「煉乳滑蛋與炸麵包」，為的是去西化、為的是加進了台北味、為的是有天或許可以去到紐約，做這道融合風格極為強烈但是又親切到近乎可愛的無敵菜色，給所有愛吃奶油與蛋乳製品的老外們。這會像是用一道菜來給他們一次亞洲台灣的品味震撼教育（認真）。不開玩笑，我真的是這樣想著才做出這道菜的。用松露醬與奶油去炒蛋是大家都愛的路數，但實在太假掰了，也沒有真正特別之處。
常年做著這道菜令我生厭，而且成本極高，我們唯一不同的手法是搭配來自台北最老牌法式烘焙坊「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」的「維也納軟式法國麵包」去油炸，所以其實是麵包有特色，而不是滑蛋，所以我想解決這個問題，想要做出一道真正像是貓下去才會做的，滑蛋與麵包。
窮則變，變則通，幾乎所有家常食物都有這樣的脈絡在裡頭，就在苦尋不著新的滑蛋風味可以用來搭配炸麵包時，那個蛋液裡頭原本就添加的鮮奶油，讓我想到或許可以將滑蛋再加入煉乳，讓豐滿更豐滿，讓眼睛看不到的一股香甜，去為這道菜帶來意想不到的口感與效果。
所以作法是在鍋中融化奶油，加入蛋液，小火加熱至微微凝固成為滑順的嫩蛋，接著擠入大量煉乳、撒鹽，刨上現磨胡椒與茴香籽，通通攪拌至均勻發亮，就行了。待麵包炸好，附一盅滿滿的煉乳滑蛋在旁邊，並多給上一碟煉乳，就能上桌了。
是的，還要多給一些的煉乳，並且要撒鹽，這會讓沾著麵包吃的時候有鹹有甜，讓滑蛋擺上麵包之後，還可以再淋上一點奶，爽上加爽，吃來就會更具深厚的痛快滋味。
甜裡有鹹，會讓甜更美，而鹹裡有甜，則會讓一切更有韻味。麵包與滑蛋與煉乳，就是用這樣的邏輯，使其交融，使這個簡簡單單的家常味，有了更不同的小智慧與變通之後的故事在裡面。
而運用大家喜愛的味道符號去加總組合，唯一要挑戰的是認知，是大家一開始聽到的陌生，會在心中產生的小小芥蒂。但剩下的就只是相信自己的品味，然後用力地把菜推出去，如此而已。
炸過的維也納麵包、鹹鹹甜甜的奶油滑蛋與大口大口的煉乳，這就是一個台北餐桌上的新風景，在我們餐廳裡頭，每天每晚，持續被歡樂與微笑的嘴，給吃到肚子裡面去。
蛋餅披薩，來自對甜的純愛
而煉乳與蛋也成了一個套路，開始運用在全新的披薩產品上。名為「蛋餅披薩」的荒謬之作，就是在蛋與煉乳這樣的交雜之中，所誕生的。
熟蛋碎、煉乳、切達起司（Cheddar）與莫札瑞拉起司（Mozzarella），將這四樣東西同置於披薩餅皮上，送進烤箱加熱至滾燙合體，就成了。
開發這道食物，一是為了解決菜單上沒有蛋餅類料理（比方蚵仔煎蛋）的問題；二是純粹就愛用煉乳（握拳），所以突然發現這個組合可以用來做成披薩時，開心到一個不行很想把自己給貓下去。於是所以，後來乾脆一不做二不休，直接拿煉乳與砂糖，再撒點鹽，烤成了一個表面看起來很像葡式蛋塔、但吃來更具點心風格的「煉乳披薩」。
成果真的是好吃到一個不行～（淚）。
連一個小孩子都能自己嗑掉半張還不嫌多。
這兩個聽似邪門歪道的披薩，加上原本的臘腸與培根口味，現在都成了菜單上的熱賣食物。我想因為我們是用做「餅」的概念來製作披薩，運用原本廚房設備的烤箱與煎台，目的是做出一張讓大家都會愛吃的披薩「餅」，就好。
所以不管是餅皮或是餡料，不管是鹹或甜，想著的都只是要給你一張直接好吃的「餅」，如此而已。並不是要去追求道地的拿坡里、美式或日式那種大尺寸又薄皮的窯烤披薩。
我們愛吃披薩、愛吃麵糰、愛吃餅皮，也想表達這件事情在烹飪上，所以不論是基本口味或是兩款用煉乳調味的「ㄎㄧㄤ」作，都是這樣概念下的產物。
都只是藉由想像力、品味與自信，去改變認知，去運用我們對於甜的純愛，做出家常，做出我們認為可以分享給每一個客人的，新台北料理。
辣中帶煉乳香的甜辣醬
煉乳。以及新味道的開發。
如果再大膽一點去想像、去觀察，去試驗與犯錯，像是藝術創作那樣，終究會帶來新的作品，會帶來新的風味象限與使用方法。
關於煉乳的另一篇章，是把它用在了沾醬的甜味與稠化上。結果也諷刺性地做出了兩款辣醬，對應整個餐飲市場上各種五花八門的辣醬，用著來自世界各地的辣椒花椒，或是某個神祕家族奶奶或媽媽傳下來的某些祕方，我們的訣竅，其實就是，加煉乳而已（笑）。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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