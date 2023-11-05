《關於宇宙，我們什麼都不知道》：人類只知道5%的宇宙，有為數可觀的探索工作正等待我們
我們想讓你知道的是
也許你以為我們人類對整個宇宙的理解和掌握已經達到了極致（天啊！我們甚至發明了會自動打掃的機器人）。其實，這是個千載難逢的機會：一個能讓你探索、學習並且培養洞察力的機會。就如同你發現我們只探索了地球上百分之五的土地，或只嘗過世界上百分之五的冰淇淋的味道那樣，你心裡身為科學家的一面將要求徹底解釋，並對可能的新發現感到興奮。
文：豪爾赫．陳（Jorge Cham）、丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）
用基本粒子來解釋宇宙，仍有很大的不足。雖然我們只需要三種粒子來建立恆星、行星、彗星和酸黃瓜，但事實證明，這些我們認為尋常的物質，實際上相當不尋常。我們認為它們尋常，是因為人類只知道這些。但是它們只占宇宙中所有物質和能量總和的百分之五左右。其他百分之九十五的宇宙是什麼呢？我們不知道。
如果我們畫出宇宙的圓餅圖，這張圖會看起來會像這樣：
在這張奧妙的圓餅圖中，只有百分之五是由我們知道的東西（恆星、行星和它們上面的一切）所組成。圖中有百分之二十七的部分是所謂的「暗物質」，另外百分之六十八的宇宙是我們根本不了解的部分，物理學家稱為「暗能量」。我們僅有的認知是，暗能量和宇宙膨脹有關。
我們將在後面的章節解釋暗物質與暗能量這兩個概念，以及如何量出這些數字。更糟糕的是，即使在我們所知的百分之五宇宙裡，還有很多事情我們並不曉得（還記得那額外的九種基本粒子吧？）。在某些情況下，對如何提出正確問題來研究這些奧祕，我們甚至毫無頭緒。
就在這幾段敘述之前，我們還在慶賀人類這個物種完成不可思議的知識壯舉，可以用簡單的方式來描述所有已知的事物。現在看起來我們高興得太早了，因為宇宙的絕大部分都是由別的東西組成的。這情況就像是我們花了數千年研究一頭大象，卻赫然發現，我們其實只觀察到牠的尾巴。
知道這點之後，你可能會感到有點沮喪。也許你以為我們人類對整個宇宙的理解和掌握已經達到了極致（天啊！我們甚至發明了會自動打掃的機器人）。其實，這是個千載難逢的機會：一個能讓你探索、學習並且培養洞察力的機會。就如同你發現我們只探索了地球上百分之五的土地，或只嘗過世界上百分之五的冰淇淋的味道那樣，你心裡身為科學家的一面將要求徹底解釋，並對可能的新發現感到興奮。
回想一下小學歷史課，當你讀到大航海世代那些偉大的探險家航向未知領域、發現新土地並描繪了這個世界時，是否覺得非常激動？如果是的話，那麼你也許會同時感到失落，因為在這個衛星和全球定位導航系統遍布的年代，我們似乎錯過了探險的時代。不是嗎？所有的大陸都被發現了，所有的小島都被命名了。現在告訴你一個好消息，情況並非如此。
事實上，我們正處於一個嶄新的探索時代。更確切的說，我們才剛在啟蒙階段，有為數可觀的探索工作正等待我們。我們正踏入一個重要的時期，任何新發現都可能重新定義人類的宇宙觀。一方面，我們體認到人類對宇宙知之不多（記得嗎？我們只知道百分之五的宇宙），但是我們對於要問什麼樣的問題有一些基本概念。而另一方面，我們持續建造出非常棒的新工具幫助我們解決這些問題，例如強大的新型粒子對撞機、重力波探測儀以及望遠鏡。
讓人雀躍的是，宏偉的科學奧祕都有真實而艱難的答案。我們只是還不曉得答案是什麼罷了。我們很有機會在這輩子解決這些大問題。例如，此時此刻，宇宙中某處或許有智慧生命存在。如同「X 檔案」影集中聯邦探員穆德所說，「答案必定存在」。這些答案將會徹底改變我們的世界觀。
科學歷史發展就是一連串的革命，每次的新發現都是澄清之前扭曲的看法。還記得地平說、地心說與以恆星和行星為主要成分的宇宙論；這些理論都是人們用當時最新數據提出的合理看法，雖然我們從現代眼光來看都成了無稽之談。幾乎可以肯定的是，未來還有更多這樣的科學革命。我們現在認同的重要理論，如相對論和量子力學等，可能會由更令人興奮的理論推翻並代替。兩百年後，當人們回顧我們所理解的宇宙運行原理時，就會像現在我們看待原始人的宇宙論一樣。
人類了解宇宙的旅程尚未結束，而你即將加入這一部分的行程。我們敢打包票，這會是比餡餅還甜蜜的旅程。
書籍介紹
本文摘錄自《關於宇宙，我們什麼都不知道：霍金也想懂的95%未知世界》，天下文化出版
作者：豪爾赫．陳（Jorge Cham）、丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）
譯者：徐士傑、葉尚倫
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您知道嗎？
我們對宇宙的了解只有百分之五！
科學的發展是一連串的革命。
以巨觀來看，我們從地平說、地心說、日心說，
一路演變至宇宙大霹靂理論；
以微觀來看，我們從分子、原子、電子，
逐步發現到夸克、輕子等基本粒子。
我們看似已經知道很多，明白世界的運作法則，
但經過科學家努力再努力，才發現……
其實我們什麼都不知道。
我們仍然不知道暗物質和暗能量，
也摸不清重力波和反物質，
更別談理解時間與空間。
您可千萬別沮喪，甚至該感到興奮。
正因為我們所知甚少，代表還有許多東西可以發現。
本書以幽默的口吻，將尖端科學家的知識化為易懂的漫畫，
讓您驚喜連連，大呼：事情原來是這樣！
原書名：這世界難捉摸
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
我們想讓你知道的是
根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
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本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。