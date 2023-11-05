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2023/11/05,
科學

《關於宇宙，我們什麼都不知道》：人類只知道5%的宇宙，有為數可觀的探索工作正等待我們

《關於宇宙，我們什麼都不知道》：人類只知道5%的宇宙，有為數可觀的探索工作正等待我們
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

也許你以為我們人類對整個宇宙的理解和掌握已經達到了極致（天啊！我們甚至發明了會自動打掃的機器人）。其實，這是個千載難逢的機會：一個能讓你探索、學習並且培養洞察力的機會。就如同你發現我們只探索了地球上百分之五的土地，或只嘗過世界上百分之五的冰淇淋的味道那樣，你心裡身為科學家的一面將要求徹底解釋，並對可能的新發現感到興奮。

文：豪爾赫．陳（Jorge Cham）、丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）

用基本粒子來解釋宇宙，仍有很大的不足。雖然我們只需要三種粒子來建立恆星、行星、彗星和酸黃瓜，但事實證明，這些我們認為尋常的物質，實際上相當不尋常。我們認為它們尋常，是因為人類只知道這些。但是它們只占宇宙中所有物質和能量總和的百分之五左右。其他百分之九十五的宇宙是什麼呢？我們不知道。

如果我們畫出宇宙的圓餅圖，這張圖會看起來會像這樣：

圖片_1
Photo Credit: 天下文化提供

在這張奧妙的圓餅圖中，只有百分之五是由我們知道的東西（恆星、行星和它們上面的一切）所組成。圖中有百分之二十七的部分是所謂的「暗物質」，另外百分之六十八的宇宙是我們根本不了解的部分，物理學家稱為「暗能量」。我們僅有的認知是，暗能量和宇宙膨脹有關。

我們將在後面的章節解釋暗物質與暗能量這兩個概念，以及如何量出這些數字。更糟糕的是，即使在我們所知的百分之五宇宙裡，還有很多事情我們並不曉得（還記得那額外的九種基本粒子吧？）。在某些情況下，對如何提出正確問題來研究這些奧祕，我們甚至毫無頭緒。

就在這幾段敘述之前，我們還在慶賀人類這個物種完成不可思議的知識壯舉，可以用簡單的方式來描述所有已知的事物。現在看起來我們高興得太早了，因為宇宙的絕大部分都是由別的東西組成的。這情況就像是我們花了數千年研究一頭大象，卻赫然發現，我們其實只觀察到牠的尾巴。

知道這點之後，你可能會感到有點沮喪。也許你以為我們人類對整個宇宙的理解和掌握已經達到了極致（天啊！我們甚至發明了會自動打掃的機器人）。其實，這是個千載難逢的機會：一個能讓你探索、學習並且培養洞察力的機會。就如同你發現我們只探索了地球上百分之五的土地，或只嘗過世界上百分之五的冰淇淋的味道那樣，你心裡身為科學家的一面將要求徹底解釋，並對可能的新發現感到興奮。

回想一下小學歷史課，當你讀到大航海世代那些偉大的探險家航向未知領域、發現新土地並描繪了這個世界時，是否覺得非常激動？如果是的話，那麼你也許會同時感到失落，因為在這個衛星和全球定位導航系統遍布的年代，我們似乎錯過了探險的時代。不是嗎？所有的大陸都被發現了，所有的小島都被命名了。現在告訴你一個好消息，情況並非如此。

事實上，我們正處於一個嶄新的探索時代。更確切的說，我們才剛在啟蒙階段，有為數可觀的探索工作正等待我們。我們正踏入一個重要的時期，任何新發現都可能重新定義人類的宇宙觀。一方面，我們體認到人類對宇宙知之不多（記得嗎？我們只知道百分之五的宇宙），但是我們對於要問什麼樣的問題有一些基本概念。而另一方面，我們持續建造出非常棒的新工具幫助我們解決這些問題，例如強大的新型粒子對撞機、重力波探測儀以及望遠鏡。

圖片_2
Photo Credit: 天下文化提供

讓人雀躍的是，宏偉的科學奧祕都有真實而艱難的答案。我們只是還不曉得答案是什麼罷了。我們很有機會在這輩子解決這些大問題。例如，此時此刻，宇宙中某處或許有智慧生命存在。如同「X 檔案」影集中聯邦探員穆德所說，「答案必定存在」。這些答案將會徹底改變我們的世界觀。

科學歷史發展就是一連串的革命，每次的新發現都是澄清之前扭曲的看法。還記得地平說、地心說與以恆星和行星為主要成分的宇宙論；這些理論都是人們用當時最新數據提出的合理看法，雖然我們從現代眼光來看都成了無稽之談。幾乎可以肯定的是，未來還有更多這樣的科學革命。我們現在認同的重要理論，如相對論和量子力學等，可能會由更令人興奮的理論推翻並代替。兩百年後，當人們回顧我們所理解的宇宙運行原理時，就會像現在我們看待原始人的宇宙論一樣。

人類了解宇宙的旅程尚未結束，而你即將加入這一部分的行程。我們敢打包票，這會是比餡餅還甜蜜的旅程。

書籍介紹

本文摘錄自《關於宇宙，我們什麼都不知道：霍金也想懂的95%未知世界》，天下文化出版

作者：豪爾赫．陳（Jorge Cham）、丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）
譯者：徐士傑、葉尚倫

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您知道嗎？
我們對宇宙的了解只有百分之五！

科學的發展是一連串的革命。
以巨觀來看，我們從地平說、地心說、日心說，
一路演變至宇宙大霹靂理論；
以微觀來看，我們從分子、原子、電子，
逐步發現到夸克、輕子等基本粒子。

我們看似已經知道很多，明白世界的運作法則，
但經過科學家努力再努力，才發現……
其實我們什麼都不知道。

我們仍然不知道暗物質和暗能量，
也摸不清重力波和反物質，
更別談理解時間與空間。

您可千萬別沮喪，甚至該感到興奮。
正因為我們所知甚少，代表還有許多東西可以發現。
本書以幽默的口吻，將尖端科學家的知識化為易懂的漫畫，
讓您驚喜連連，大呼：事情原來是這樣！

原書名：這世界難捉摸

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Photo Credit: 天下文化

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬


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