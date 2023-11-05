蔡璧名《醫道習慣》：莊子的相愛學程讓我們能夠在愛裡學會忘，在深情裡學會不要過度執著

我們想讓你知道的是
台大中文系副教授、作者蔡璧名，以她獨特的家學背景，融合傳統中醫、太極拳法、老莊學說，將良好習慣養成的身法與心法逐個解說、示範，讓自我期許心、身、情、食、寢的夢想得以實現。傳統醫學與道家經典是屬於正向醫學、正向心理學，「病人」可以變爲「平人」，「平人」可以變爲「真人」；而這些都有賴於良好習慣的養成。
文：蔡璧名
在愛裡學會「忘」
接下來的「在愛裡學會忘：一招解決太遠或太近的問題」，這是莊子的解愛課程中非常重要的主題。「忘」是什麼意思呢？簡單講，就是不要過度執著。「太近」是相愛的兩個人黏貼得太近、過度地在意對方；「太遠」可能是遠距離。而莊子的相忘學程可以一招解決這些問題。
《莊子．天運》裡提到孝順的階梯，在這裡我要把莊子講的孝拿來對應所有的情愛，因為在所有的情感關係裡，情到深處時用情的態度其實是非常近似的。接著就來看莊子的用情階梯到底是怎麼回事？
第一階是「敬」，就是尊重。「尊重」是什麼？是尊他人之所重。那如果他人之所重是你很受不了的呢？這才會在一開始先談「用了解取代取悅」，要先談怎麼樣的濃淡對彼此而言是最合適的，先知道彼此能不能共餐、合不合適一塊走完悠長的一生，才能談接下來用情的階梯。
第二階是「愛」，就是將心比心。當你吃到好吃的、看到好看的、用到好用的，很自然地會想起他來。
除了尊重與愛，還有什麼呢？
莊子從第三階起就要談「忘」了。「忘」是一種非常美麗的情感，它當然不是失憶，不是我忘了你、我忘了你的名字，不是我不知道你是誰。「忘」是一種不執著——我能尊重你、愛你，但我不過度執著於你。
到了第四階，你希望對方也能擁有這樣的境界，也不要過度執著於你。畢竟太執著、太在意一個人的時候，你的情緒、你的思想完全被對方牽動，那是很難做到心平氣和、心身安康的。
第五階是「兼忘天下」，這時候你不執著的不只是所愛，天地萬事萬物，都不會過度執著，因為返本全真了嘛。
到最後一階呢？「使天下兼忘我」。即使哪天對天下做出什麼了不起的事情，你也不會居功，不會希望大家都知道是你做的。你只覺得自己是天地間的一分子，人生百年如白駒過隙，能做出貢獻，也是一個自然而然的機緣。
為了要做到「忘」，我們可以做一個失去練習。
早年在教詩的時候，我常會讓同學去思考：什麼是生命中最不能失去的？然後揣想你失去了，然後去賦一首詩，去感受失去。每次批改這個主題的作業都讓我感觸很深。有時候在生命中，遇到共鳴度過高、過度相知的朋友，開始覺得我好像害怕失去這個人。這時我就會做失去練習，每一次聯絡、每一次見面，我都會告訴自己這可能就是最後一次聯絡了，明天我們將會消失在彼此的生命裡，我會想像如果這就是我們的最後一面。可倘若真實世界中，彼此的緣分居然持續了十天、十個月，甚至於十年，你會覺得自己非常地富有，如此幸運可以擁有這麼長遠的緣分？一旦相失了、告別了、不再見面了，也能夠釋懷。
這就是莊子的相忘學程，在面對失去的時候，你的心依舊能夠不過度地擺蕩，能夠安定。這是一件很重要的事，不然一旦愛上就會過度執著。莊子思想教我們學會，所有的執著都是可以恰到好處，都是可以消融的。莊子說「咸其自取」（〈齊物論〉），你是自由的。這時候可能會困惑，萬一你喜歡的人就是不喜歡你，或者他變了心就再也不回來，如果這些生命的實況都是你不能選擇的，那到底還有什麼自由可言？什麼是你一定可以自己選擇的呢？
我想，莊子要告訴我們的是：如何看待「相失」這件事。在老莊的論述裡，相失不是異常，而是正常，是再自然不過的一件事。分手的時候要知道，因為分手了才會有下一次的相聚；而在相聚的時候也要明白，既然有了相聚，也就可能有接下來的別離。可是如果這樣，我們為什麼還要珍惜相聚呢？因為我們清楚明白，我們也可以選擇離散。
在生命當中，如果天涯海角有一個人是你可以長期關注的，那當然是非常幸福的一件事。你會知道，在偌大的天地裡，你不是獨自一人。可是問題來了，要怎麼樣去面對這種幸福感的失落或者圓滿的破局？一個很重要的關鍵就是：學會把「跟你相熟的眼前人，很可能愛上另一個人」這件事，當成是很自然的，因為新鮮的人事物，更能教人感興趣、覺得刺激。西方心理學研究者曾經做過一個實驗，利用儀器來測量人對新事物的興奮程度。
首先要接受實驗者，想像與心目中的男神或女神朝朝暮暮、耳鬢廝磨地相愛五年。然後把帶著這份記憶的受試者掛上種種電極，測量他此時的興奮水平。過一會兒，再讓受試者看另一組稍有魅力，但魅力程度遠遠不及當年他初遇的男神女神的人，這時候再測一次興奮水平。非常意外地，當新人出現在面前時，多數受試者的興奮水平，會比起初他帶著與男神或女神生活五年記憶時的興奮水平要高出很多。
這項研究結果就說明了人的本性是喜新厭舊的，新奇而尚未適應習慣的人，總是更能引人注意。當我們能理解這一點，接受人類的本性，有助於我們在相失的時候更容易釋懷。不管世界發生什麼變化，你都能體諒、能夠包容，一樣過得很好，甚至更好。
當然，對於把心靈當成人生最重要課題的莊子之徒來說，無論是聚是散，都是生命中自然而然的一段歲月，都是可以供我們「乘物以遊心，託不得已以養中」（《莊子．人間世》）的人生機緣。
相濡以沫，不如相忘於江湖？
那究竟要如何放下、不再執著於那種，好像要喝孟婆湯才能釋懷的傷痛？
莊子在〈大宗師〉說：「泉涸」，當泉水乾涸；「魚相與處於陸」，兩條魚一起挨在陸地上；「相呴以濕，相濡以沫」，靠著那麼一點點水分或者吐出來的水沫，來滋潤彼此。與其如此，「不如相忘於江湖」，還不如重返江湖的大海去悠游快活。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。