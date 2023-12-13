做到流汗，卻被人嫌到流涎？Take initiative，四個行動墊高你的職場價值

過完年後，很快就進入二月，於是就在一轉眼間，今年的第一個月就已經過去了，不曉得大家覺得，自己在新的年度表現如何？

有位朋友最近對我訴苦，他說他在工作上老被主管挑剔，但卻不知道自己該從什麼地方改進。雖然成果的確不好，但他認為自己已經很努力了，很多問題其實都不是由他而起，所以他認為主管對他的批評有失公允。

我本來以為，這又是一個豬頭主管只知道責怪下屬的例子，但我還是好奇問了一些細節，以及實際發生的狀況。聽完他的一一舉例之後，我給了他一句建議：「你應該要更能take initiative一點」，但看到這位叫泰瑞的朋友當下眼神一片迷茫，我才發現他對何謂take initiative不甚了解；我猜想，有些其他朋友可能也對這個詞不太了解，但這其實是種很重要的職場技能和工作態度，所以在與他口頭交流後，也特別寫下這篇文章，希望能用最簡單的方式，讓大家更能在職場上讓人眼睛一亮。

首先，要先向大家強調，不是刻意要撂英文，因為我知道有些人對多數外商出身的人總喜歡中英文夾雜這件事很感冒，但一方面有些人就是習慣成自然，再方面以我這篇也使用take initiative這個詞來說，其實是因為我後來發現，許多人常常一聽到英文、就自動在腦海中翻譯成中文來理解，但他所想的中文、和表達者所使用的英文原意卻可能是有差距的；畢竟，很多中文詞彙會同時有多重意思，造成雙方在理解確認時可能有誤差。在這種情況下，若是會透過一些淺顯易懂的英文，來讓雙方更有共識、或理解的更加清楚，我就會使用一些英文來說明，希望大家不要介意。

就拿take initiative這個詞來說好了，當你看到這個詞，你會翻成什麼中文？

以泰瑞來說，他認為我就是要他積極主動一些吧！於是他先是唯唯諾諾的自以為自己聽得懂了，但我看的出來，他心裡其實滿是疑問：「我明明也蠻主動的啊，我哪有很被動？」於是我笑了一笑對他說：「你認為『採取主動』是什麼意思？」果不其然，他當下的回答就是「不要被動」。

但光是這樣的回答，其實就可能已經會被許多老闆或主管認為缺乏initiative了。

首先，這樣的回答只是回覆問題，但不是給對方一個答案，因為即使主動就是不被動，但不要被動指的又是什麼？其實泰瑞並沒有給出一個答案。其次，不要讓自己的回覆只充滿否定陳述；即使要說「不要」被動，也該跟著加上所以要如何才能更加主動。最後，對方問一句、你才回一句的這種形式，本身就是一個被動的行為，而我常常建議大家，雖然落落長廢話連篇也不好，但假如對方是比你位階更高的主管或老闆，當對方花了十幾廿個字問你一個問題時，你若老是幾個字就應付過去，甚至每次都有一句「好」或「我知道了」，看起來就會很像不懂事的青少年才會回覆的方式，而通常只會引起對方更多的追問，因為你的「好」其實未必代表你真的聽懂了，而多半只是一句禮貌性的回應而已。在日常生活出現這樣的舉動無妨，但假如在公司也如此，而正像泰瑞說的，自己負責的工作最後成果也不如人意，就難怪主管不會輕易只聽到一個短句應承就罷休。

不過，就拿泰瑞說的主動和被動之別來說好了，採取主動聽起來很淺顯易懂，但大家知道在職場工作環境中，被動和主動的差別到底是什麼嗎？

以下四種常見的行為或心態，通常會被認為是被動：

等到有人說了才行動，而且通常說一動才做一動 針對現況加以反應 等到問題發生才有行動 把重點放在自己做了什麼

相對來說，主動就很不一樣：

不等有人交代就會去做 針對未來有所準備和規劃 預先防範問題的發生 會把重點放在整體工作環境的改善，而不是先問是否與自己有關，更不會問自己到底有沒有必要非做不可

看到這裡時，請再試著想想看，當你自己聽到「採取主動」這個詞時，在你腦海浮現的特質會是些什麼？請先不要往下看，讓自己先想個五秒再繼續。

對採取主動take initiative的一大迷思，就是多數人一提到這個詞，通常只會聯想到自信、積極、勇於承擔之類的詞或特質。這幾項特質固然也都很需要，但除了這些以外，take initiative的人通常在以下3項也都會表現的面面俱到，否則就只可能會流於暴虎馮河：

有系統、有組織 懂得掌握團隊中其他人的反應及感受 能夠進行全盤而長期的分析和規劃

相較於很多「做了再說」的人，又或者是自以為自信爆棚、但在旁人眼中卻只是自我感覺良好的人而言，take initiative採取主動這件事所包含的範圍之大，是不是和你想的不太一樣？

Take initiative要能做好以下四件事情

更具體來說，就實際上的執行而言，請試試下列四個行動：

1. 預想問題

泰瑞對我說，他的主管經常嫌他反應太慢，開會時被臨時問到一個問題，他連回都不會回。「但是我當時只是在思考要怎麼回啊！」他無辜的對我說。

然而，無論是開會時、或是主管臨時問起，其實每個人原本就應該預先思考，對方可能會問我什麼問題？然後再提前準備好答案。就像學生時代準備考試時要猜題一樣，你該賭的不是自己猜題的準確度，而是自己到底有沒有隨時都做好準備。

我一直不是個反應很快的人，但在我的職場生涯中，許多人反而經常誤以為我肯定是天生反應就很快，然後才會一直扶搖直上。其實這是一個完全反過來的推估：我正是因為知道，我無法在第一時間就回答出其他人想聽到的答案，所以我才會設法先預想別人會問我什麼問題，然後提前想想假如被問到的話，到底該怎麼回覆。

然後，正如前面提到的，因為要懂得掌握團隊中其他人的反應及感受，所以早在我初進職場、還很青澀的時候，當時就連「換位思考」這個詞都還濛懵懵懂懂的搞不太清楚是什麼意思，我就能將心比心的想，萬一我每次都只會回「這個我去確認一下，等我確認後再回覆您」，這句若是出現一兩次倒還好，但假如一場會議中，每次問到我、我都只會這一句，老闆肯定認為我平常上班都在打混吧！