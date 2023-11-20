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2023/11/20,
健康

想跟「志祺七七」一樣做雙眼皮手術，到底該「割」還是「縫」？

想跟「志祺七七」一樣做雙眼皮手術，到底該「割」還是「縫」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日前知名網紅志祺七七走鐘獎「帥到認不出」，大方坦言有動刀，整了眼睛與鼻子。如果想靠醫美有深邃大眼，到底雙眼皮該「割」還是「縫」？差別又在哪?縫雙眼皮不用切開眼皮，是以縫線製造沾黏，適合眼皮薄、眼窩脂肪低、眼皮沒有下垂的族群，消腫速度較快，割雙眼皮則是在上眼皮切一道弧形切口、移除脂肪和多餘皮膚，再固定雙眼皮摺，適合眼皮脂肪肥厚、眼皮較鬆弛的人。

許多單眼皮的民眾為了追求迷人電眼，會以雙眼皮貼輔助，但又怕眼皮下垂的問題。據醫美診所整形外科診所醫師解佳霖觀察，施作醫美手術中，以雙眼皮手術最為熱門。想知道雙眼皮手術需要注意什麼眉角？眼型有哪些？就讓解醫師來告訴你，各種眼型吧！

雙眼皮主要可以分成開放式、半開放式和封閉式三種類型，三種眼型各有特色，差異主要在於眼頭和雙眼皮摺痕的連接。

開放式雙眼皮

開放式雙眼皮摺痕明顯且不會連接著眼頭，從眼頭到眼尾，摺痕都和眼皮平行，寬度大約介於5mm至7mm間，這種雙眼皮深邃迷人、自帶混血兒感，韓國女星金素妍就是典型的開放式雙眼皮美女，不過這種眼型可不是人人都適合，如果和五官比例不搭會很突兀不自然，施作前還是要依自身條件評估。

半開放式雙眼皮

想讓眼睛看起來自然深邃又保有東方人的韻味，半開放式雙眼皮向來最受愛美人士青睞，這種雙眼皮摺痕和眼頭沒有連接，到了眼尾則越來越寬，又有精靈眼之稱，是大多數人都適合的眼型，少女時代太妍和aespa Winter都是半開放式雙眼皮。

封閉式雙眼皮

封閉式雙眼皮的摺痕和眼頭連接在一起，眼褶大約是3mm至5mm，接近眼頭的1/4處都看不見雙眼皮，是亞洲人最常見的眼型，看起來自然又溫柔，韓劇女神全智賢、宋慧喬、韓韶禧、IU都屬這類眼型。

眼型困擾如何解決?

解佳霖醫師指出，單眼皮的愛美人士大多會使用雙眼皮貼調整眼型，但眼周肌膚既薄又敏感，長期使用雙眼皮貼，容易導致上眼皮鬆弛，過去就曾有患者因此引發接觸性皮膚炎，另外隨著年紀增長，熟齡肌也可能出現眼皮下垂問題，這時使用雙眼皮貼效用不大，想讓眼睛更自然有神可透過手術調整眼型。

解佳霖醫師進一步說明，雙眼皮手術主要分為「縫」和「割」兩種，縫雙眼皮不用切開眼皮，是以縫線製造沾黏，適合眼皮薄、眼窩脂肪低、眼皮沒有下垂的族群，消腫速度較快，割雙眼皮則是在上眼皮切一道弧形切口、移除脂肪和多餘皮膚，再固定雙眼皮摺，適合眼皮脂肪肥厚、眼皮較鬆弛的人。

解佳霖醫師也提醒愛美人士們，眼睛是給人第一印象的重要關鍵，手術前應選擇具專業醫師的合格診所，並與醫師充分溝通，依照自身特色、五官條件打造出最適合自己的眼型，展現電眼迷人魅力。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：雙眼皮該「割」還是「縫」？眼整外科醫不藏私曝優缺點

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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